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Проект дома для маленького участка

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Haus Wieckin, Haus Wieckin Haus Wieckin Кухня в стиле модерн
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Узкий и маленький участок – проблема не просто организации пространства на нем, но и выбора планировки для вашего будущего дома. Как учесть все нюансы, не обделить комнаты видом и создать максимально приватную атмосферу, мы узнаем из проекта архитектурного бюро Haus Wieckin.

Определение приоритетов – самая важная часть в выборе готового проекта или создания нового совместно с частным архитектором. Когда участок уже куплен, его слабые и сильные стороны видны профессионалу сразу, и после осмотра он скажет вам, как следует использовать его максимуму. Не беспокойтесь о том, что на участке не хватит пространства или постройка будет выглядеть неуместно – с опытным архитектором вы получите гораздо больше, чем кажется возможным на первый взгляд.

​Расположение дома на маленьком участке

Haus Wieckin, Haus Wieckin Haus Wieckin Дома в стиле модерн
Haus Wieckin

Haus Wieckin
Haus Wieckin
Haus Wieckin

Часто оказывается, что выбора в этом вопросе и вовсе нет. Ведь по закону вы не можете строить свой дом слишком близко к границе участка, и таким образом возможная для строительства зона оказывается прямо посередине.

Если же ваш участок чуть больше, архитектор с помощью определенного типа фасада, слегка ассиметричной формы здания или остекления сможет сдвинуть его чуть влево или вправо для создания нужного эффекта. Кроме того, очень полезно отодвинуть дом подальше от проезжей части, даже в ущерб маленькому заднему дворику, ведь приватность в ограниченном пространстве ставится превыше всего.

Дизайн фасадов

Haus Wieckin, Haus Wieckin Haus Wieckin Гостиная в стиле модерн
Haus Wieckin

Haus Wieckin
Haus Wieckin
Haus Wieckin

Простые и минималистичные фасады для дома на маленьком участке становятся спасением, ведь близость соседей не позволяет грамотно создать атмосферу для классического или, например, футуристичного экстерьера.

Столовая

Haus Wieckin, Haus Wieckin Haus Wieckin Столовая комната в стиле модерн
Haus Wieckin

Haus Wieckin
Haus Wieckin
Haus Wieckin

Светлые тона также остаются фаворитами в данном деле, позволяя нам из ограниченного положения выжать максимум позитивного настроения и красоты, при этом сделав фасады привлекательными. В данном случае стоит подумать не только о белом и светло-сером цвете, но и о легких пастельных тонах, которые могут быть использованы в декоре – бледно-желтые ставни, розовые перила и дверь мятного цвета творят чудеса с маленькими домами в пригороде. Не забывайте и такие прекрасные оттенки, как кофе с молоком, слоновая кость, кремовый и венге, способные облагородить даже самый простой экстерьер.

Камин

Haus Wieckin, Haus Wieckin Haus Wieckin Гостиная в стиле модерн
Haus Wieckin

Haus Wieckin
Haus Wieckin
Haus Wieckin

Исключительно хорошая идея для маленького дома – небольшой камин в одном из углов гостиной или столовой. Минимум площади вовсе не является отговоркой для его отсутствия!

Планировка внутри дома

Haus Wieckin, Haus Wieckin Haus Wieckin Кухня в стиле модерн
Haus Wieckin

Haus Wieckin
Haus Wieckin
Haus Wieckin

Внимательно рассматривая фотографии данного проекта, вы увидите, что его расположение очень аккуратно вписано в окружающий ландшафт. Найдя золотую середину между просторной площадью внутри и аккуратным видом снаружи, архитектор справился со своей задачей.

Солнечная спальня

Haus Wieckin, Haus Wieckin Haus Wieckin Бассейн в стиле модерн
Haus Wieckin

Haus Wieckin
Haus Wieckin
Haus Wieckin

Планировка дома на маленьком участке чаще всего бывает двух типов – традиционная и современная. В традиционной мы видим симметричные фасады, со всех сторон одинаковую стилистику украшения, обычно дверь расположена по середине дома, а над ней – окно лестничного холла или санузла. Слева и справа от входной двери мы находим кухню и гостиную, а над ними – спальни.

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Черно-белая ванная комната

Haus Wieckin, Haus Wieckin Haus Wieckin Ванная комната в стиле модерн
Haus Wieckin

Haus Wieckin
Haus Wieckin
Haus Wieckin

Таков примерный расклад традиционного маленького дома, тогда как современные идеи позволяют творить настоящие чудеса. В таком случае фасады со стороны улицы становятся максимально приватными, а со стороны внутреннего дворика создается панорамное остекление, иногда даже не на одну, а на три стены, по возможности. Так, дом получает огромное количество солнечного света и ощущение простора, а за окнами нас ждет небольшой, но райский на вид садик, позволяющий спрятать забор за зеленью и цветами.

Лестничный холл на втором этаже

Haus Wieckin, Haus Wieckin Haus Wieckin Спальня в стиле модерн
Haus Wieckin

Haus Wieckin
Haus Wieckin
Haus Wieckin

Традиционный вариант особенно красив со стороны улицы, а современный – для комфорта самой семьи, но стоит в итоге гораздо дороже. Архитектор в любом случае найдет для вас правильное сочетание цены и качества проекта и сделает все, чтобы ваш дом, как и этот, позволил семье обрести счастье.

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