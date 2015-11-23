Проект дома для маленького участка

Узкий и маленький участок – проблема не просто организации пространства на нем, но и выбора планировки для вашего будущего дома. Как учесть все нюансы, не обделить комнаты видом и создать максимально приватную атмосферу, мы узнаем из проекта архитектурного бюро Haus Wieckin.

Определение приоритетов – самая важная часть в выборе готового проекта или создания нового совместно с частным архитектором. Когда участок уже куплен, его слабые и сильные стороны видны профессионалу сразу, и после осмотра он скажет вам, как следует использовать его максимуму. Не беспокойтесь о том, что на участке не хватит пространства или постройка будет выглядеть неуместно – с опытным архитектором вы получите гораздо больше, чем кажется возможным на первый взгляд.