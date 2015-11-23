Вилла для жизни и работы

Может ли бетон, стекло и грубая штукатурка стать оплотом идеальной семейной жизни и даже домашним офисом? Давайте посмотрим вместе на этот проект от студии Barqs Bisio Arquitectos из солнечной Кордобы, Аргентина и поймем, в чем же секрет столь уютного минимализма.

Светлый и солнечный дом, подстать местному климату, высокому синему небу и природе вокруг стал новым проектом студии, которая обожает нестандартные решения. Вписывая их в рамки определенного стиля, они получают новый образ жизни, который пересекается со всеми современными понятиями о комфорте.