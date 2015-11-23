Вилла для жизни и работы

Может ли бетон, стекло и грубая штукатурка стать оплотом идеальной семейной жизни и даже домашним офисом? Давайте посмотрим вместе на этот проект от студии Barqs Bisio Arquitectos из солнечной Кордобы, Аргентина и поймем, в чем же секрет столь уютного минимализма.
Светлый и солнечный дом, подстать местному климату, высокому синему небу и природе вокруг стал новым проектом студии, которая обожает нестандартные решения. Вписывая их в рамки определенного стиля, они получают новый образ жизни, который пересекается со всеми современными понятиями о комфорте.
Сюрпризы нас ожидают уже на пороге. Глядя на дом с улицы, не всегда легко понять, где и что здесь находится, настолько нетрадиционным стало решение архитектора. Преобразовывая общую динамику и среду загородной жизни, этот проект вносит свои коррективы в облик улицы и смещает приоритеты для самой семьи и, кроме того, еще и влияет на мировую общественность. А все дело в том, что классический прием «парадного фасада», с видимым входом в дом, крыльцом, декором и украшениями экстерьера здесь заняла конструкция из стекла и бетона, которая одновременно является офисом наверху и стоянкой для автомобилей внизу.
Главное здание скрыто за бетонными стенами чуть дальше на участке и не имеет полноценных окон на эту сторону улицы, тогда как со стороны внутреннего дворика мы найдем панорамное остекление.
Такой прием не обязан использоваться только в домах, где подразумевается наличие отдельного офиса, ведь над стоянкой могла расположиться детская игровая, вторая гостиная, кабинет, фитнес-зал или домашний кинотеатр.
С этого ракурса мы видим, что два строения – офисное и жилое – были спроектированы действительно отдельными частями и впоследствии соединены стеклянным проходом на втором этаже. Также мы видим выступающую из офисной зоны острую конструкцию с окном, которая является лестницей на терассу.
Очень часто бетон используется в дорогостоящих проектах для придания им брутальности. На фоне остекления, железа, иногда традиционной белой штукатурки и окружающих пейзажей он смотрится очень колоритно. Конечно же, неокрашенный бетон – это всегда вызов для общественного мнения, но только не в дизайнерской среде. Здесь это – глоток свежего воздуха, достаточно оригинальный, чтобы каждый раз заострять на нем внимание.
Данный тренд в нашу урбанистическую эру будет претерпевать многочисленные изменения, но все же останется на страницах журналов еще долгое время. Бесцветная обработка для жилых помещений, покраска в золото или посеребрение, декоративная штукатурка «под бетон» и другие интересные дизайнерские приемы все чаще притягивают общественное внимание.
В основном доме очень уютная и красивая гостиная оформлена в современном стиле, с использованием натурального дерева для покрытия пола. Здесь чувствуется влияние как испанских колоний, так и американского стиля винтаж, которые постарались сыграть красивую партию, прикрываясь минимализмом.
Светлая и современная кухня с комбинированными фасадами выглядит иначе, чем парадная столовая и гостиная, оформленные в одинаковом стиле. На ней нет места колоритным, броским оттенкам и все заточено на радость хозяйке – удобные модули, чистота вокруг и возможность быстро и легко привести все в порядок.
Возвращаясь к теме домашнего офиса, обратим свой взгляд на просторное помещение над автомобильной стоянкой. К удивлению мы обнаруживаем здесь не кабинет хозяина дома, а настоящую современную «мастерскую», готовую принять на работу сразу нескольких человек, а также проводить встречи с клиентами.
Наверху офиса мы обнаруживаем площадку со столовой группой для персонала и небольшую летнюю кухню.
С этого ракурса мы отлично видим, что основная вилла для семейной жизни тоже выглядит шикарно. Многие спальни расположены в отдельном одноэтажном крыле и имеют самостоятельный выход к бассейну, что является традиционным испанским колониальным приемом в архитектуре, который нельзя не заметить.
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