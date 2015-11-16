Дом с характером

Прозрачность намерений – вот главная составляющая стиля модернизм, который стремится ввести семейную жизнь в практичное и комфортное русло. Новый проект наших с вами мечтаний – коттедж в Германии от архитектурного бюро Architektur I Stadtplanung Verhoeven, созданный для семейной пары с детьми.

Так, на самой обычной улице, которая ничем не отличалась от других в этом районе, появился нестандартный проект в традиционном для этого места стиле. Эксклюзивное решение, созданное в тесном сотрудничестве с каждым взрослым членом семьи, позволило сделать новый коттедж отражением определенных приоритетов и создать максимально комфортную планировку для каждого. Долгие переговоры увенчались успехом по двум причинам – хозяева всегда были готовы отдать право основного решения архитектору, из-за его большего опыта, а архитектор выслушивал все пожелания, чтобы на основе максимально полной картины отразить стремления клиентов.