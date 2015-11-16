Дом с характером

Прозрачность намерений – вот главная составляющая стиля модернизм, который стремится ввести семейную жизнь в практичное и комфортное русло. Новый проект наших с вами мечтаний – коттедж в Германии от архитектурного бюро Architektur I Stadtplanung Verhoeven, созданный для семейной пары с детьми.
Так, на самой обычной улице, которая ничем не отличалась от других в этом районе, появился нестандартный проект в традиционном для этого места стиле. Эксклюзивное решение, созданное в тесном сотрудничестве с каждым взрослым членом семьи, позволило сделать новый коттедж отражением определенных приоритетов и создать максимально комфортную планировку для каждого. Долгие переговоры увенчались успехом по двум причинам – хозяева всегда были готовы отдать право основного решения архитектору, из-за его большего опыта, а архитектор выслушивал все пожелания, чтобы на основе максимально полной картины отразить стремления клиентов.
Очень оригинальный взгляд на парадный фасад в этом проекте сразу бросается в глаза. Узкие и высокие или длинные и очень низкие окна позволяют не просто сохранить полную приватность дома, но и достаточно осветить каждый уголочек этой стороны. Здесь дело не в дизайнерском приеме и креативе, а в том, чтобы каждый квадратный метр дома стал хорошо освещаемым, но при этом был закрытым от взглядов настолько, чтобы члены семьи могли чувствовать себя свободно.
И действительно, современная коттеджная застройка часто заставляет нас сражаться за полный комфорт и конфиденциальность в наших домах, хотя именно за ней мы и уезжаем из городов, представляя себя владельцем собственного дома с приватным садом и хорошим видом из окна.
Войдя внутрь, мы увидим очень традиционный холл, где со всех сторон от лестницы находим проходные зоны. Пойдя налево, мы попадаем на кухню, направо – в гостиную, которые прямо за лестницей также соединены проходом. С этой стороны, которую видит каждый вошедший в дом человек, можно зайти в гостевой санузел и гардеробную и, конечно же, подняться наверх в спальни.
От традиционной данную планировку отличает только ее полная открытость, ведь раньше на вашем пути было бы много препятствий в виде дверей, арок и просто слегка ломаных коридоров.
Со стороны гостиной видно, что лестница, уходящая на второй этаж, позволила создать еще и уютный уголок для пианино. Арки слева и справа от данной зоны, а также возможность вернуться к лестнице, огибая ее сзади, безумно любимы детьми и часто составляют основу их игр. Так, современный дизайн становится не просто стильным и модным, но и действительно подходящим для семейного проживания, ведь увозя детей из типовых планировок, мы должны избегать таких впредь.
Тот же маленький проход с другой стороны выглядит вот так, и открывается вид на лестницу и небольшую прихожую. Встроенная кухонная мебель позволяет увеличить полезную площадь кухни, добавляя к основному гарнитуру гораздо больше места. Данная ниша для встраиваемых модулей была продумана архитектором еще на стадии планирования, и поэтому выглядит так превосходно.
Ступени, выполненные из натуральной древесины, будто сами поднимаясь по лестнице, застилают и все пространство второго этажа, исключая санузлы. Здесь находятся спальни детей, а на самом верху, на третьем уровне – апартаменты родителей со спальней, ванной комнатой, зоной будуара и гардеробной.
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