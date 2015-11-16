Дом-лабиринт

Острые линии и углы, колонна с отделкой листовым металлом и панорамные виды… Этот абсолютно экстраординарный проект от архитектурного бюро schulz.rooms раздвинет ваши представления о загородной архитектуре. Сложный проект, созданный на вдохновении стилем минимализм, смотрится невероятно стильно в окружении деревьев, которые будто сглаживают его дерзкую натуру.

Нестандартный выбор цветовой гаммы для отделки экстерьера – тоже часть эпатажного настроения всего проекта, ведь серый, белый и бледно-изумрудный не так часто можно встретить вместе на одном фасаде.