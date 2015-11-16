Дом-лабиринт

Острые линии и углы, колонна с отделкой листовым металлом и панорамные виды… Этот абсолютно экстраординарный проект от архитектурного бюро schulz.rooms раздвинет ваши представления о загородной архитектуре. Сложный проект, созданный на вдохновении стилем минимализм, смотрится невероятно стильно в окружении деревьев, которые будто сглаживают его дерзкую натуру.
Нестандартный выбор цветовой гаммы для отделки экстерьера – тоже часть эпатажного настроения всего проекта, ведь серый, белый и бледно-изумрудный не так часто можно встретить вместе на одном фасаде.
Кроме внешнего вида данный проект имеет и нестандартную планировку, обусловленную желанием как архитектора, так и клиентов сделать абсолютно оригинальный дом на основе нескольких очень интересных идей. Одна из них касалась необычной односкатной кровли, которая делает мансардный этаж с одной стороны полноценным, а с другой – традиционным, с низкими потолками. Угловое панорамное остекление сразу в нескольких местах тоже вносит свой вклад в креативный облик дома, который действительно очень сильно отличается от своих соседей по улице.
Здесь, на небольшом склоне и участке необычной формы, мы найдем по-настоящему индвидуальный проект, просчитанный с точностью до квадратного метра.
Особенно сильное впечатление производит планировка второго этажа, которую вы видите на фотографии выше. Здесь практически сплошное остелкение внешних стен у спальни и ванной комнаты с их выходами на совместную терассу, выглядит просто потрясающе. Такая картинка больше напоминает проспекты бутик-отелей в Праге или Лондоне, чем снимок интерьера домика в пригороде.
Стильные черные рамы у окон вносят сюда еще большее ощущение глянца, а подсветка позволяет вечером создать романтичную и очень привлекательную атмосферу.
Оригинальная лестница, с помощью которой вы можете попасть на второй этаж как через открытую терассу, так и через крытый коридор, выглядит еще более сюррелистично, благодаря подсветке каждой из ступеней.
Гостиная открытого плана разделена камином на две условные зоны – для просмотра TV и наслаждения красотой пылающего огня. Оформленный в стиле минимализм этот интерьер отлично смотрится в паре с панорамным остеклением и отделкой пола натуральным деревом, создающими здесь более домашнюю атмосферу.
Очень стильная и модная кухня имеет нестандартный подход к планировке и множество оригинальных модулей. Например, к рабочей зоне кухонного острова можно подойти с обеих сторон, а барная стойка находится сбоку и рассчитана на двух человек. Модуль хранения , встроенный в стены, подразумевает также отдельную нишу для кофе-машины и занимает площадь от пола до самого потолка комнаты. Оригинальный пурпурный цветовой акцент в коридоре создает здесь еще более эклектичное настроение, хотя по своему настроению кухня явно стремится копировать облик стиля индастриал – суровый, практичный и непреклонный.
Отдельный кабинет на первом этаже с окнами в пол отлично подходит как для размышлений о жизни, так и для работы. А столь стильный интерьер дает возможность в любой момент пригласить важного партнера на встречу прямо к себе домой.
Возвращаясь на второй этаж, мы попадаем в ванную комнату, изысканно украшенную в стиле легкого минимализма. Светлая комната с дополнительным мягким уголком и чашей с шикарными изгибами выглядит очень вдохновляюще.
Здесь же мы найдем и еще один уголок для релаксации. Стильная душевая с отделкой из светло-серой керамической плитки стильно подчеркнута дизайнерской металлической сантехникой.
Спальня с текстильным изголовьем, за которым мы найдем будуар с выходом в отдельную гардеробную, с одной стороны имеет выход на терассу, а с другой – окно с видом на густой лес и солнечную сторону. Чем не сказка?
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— Деревянный дом в заповедном месте;