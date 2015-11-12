Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Белоснежный семейный коттедж

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Musterhaus Avenio: Plus-Energie-Haus, RENSCH-HAUS GMBH RENSCH-HAUS GMBH Дома в стиле модерн
Loading admin actions …

Симпатичный домик, оформленный в стиле скандинавского минимализма и реализованный архитектурным бюро RENSCH-HAUS GMBH, наверняка понравится тем, кто ищет простые решения в дизайне интерьера для своего коттеджа. В этом проекте нет замысловатых трюков, слишком дорогой мебели и декоративных излишеств – лишь красивая и удобная мебель, стильная посуда и очень современный дизайн.

Именно такой дом, даже по фотографиям, очень легко представить своим – легкий, чистый, без единого намека на парадный дизайн. Он выглядит как глоток свежего воздуха для тех, кто хочет наслаждаться маленькими радостями загородной

Технологии будущего

Musterhaus Avenio: Plus-Energie-Haus, RENSCH-HAUS GMBH RENSCH-HAUS GMBH Дома в стиле модерн
RENSCH-HAUS GMBH

RENSCH-HAUS GMBH
RENSCH-HAUS GMBH
RENSCH-HAUS GMBH

Симпатичный и аккуратный домик имеет два уровня, один из которых – мансардный. Вокруг него мы видим мощеные плиткой площадки для отдыха и развлечений детей. В ряд стоят панорамные окна – гостиной, столовой и кухни, а балкончик наверху принадлежит кабинету.

Кроме всего прочего, в этом маленьком белоснежном коттедже мы найдем полноценную систему энергоснабжения на основе солнечных батарей, установленных на крыше. Они полностью обеспечивают дом электричеством – для света, работы техники и подогрева воды.

Со стороны улицы

Musterhaus Avenio: Plus-Energie-Haus, RENSCH-HAUS GMBH RENSCH-HAUS GMBH Дома в стиле модерн
RENSCH-HAUS GMBH

RENSCH-HAUS GMBH
RENSCH-HAUS GMBH
RENSCH-HAUS GMBH

С этого ракурса мы видим еще более светлую отделку, комбинированную из штукатурки и бежевых декоративных панелей. Идеальный вид для семейного коттеджа! Обратите внимание на то, что между домами в этом поселке вы не найдете заборов – даже маленьких, декоративных, потому что все жильцы подписались под тем, чтобы оставить территорию открытой – на благо атмосфере в сообществе и играм детей.

Интересная система в ландшафтном проектировании, где лишь площадки вокруг дома имеют мощение, а со всех сторон участка их буквально обволакивает пышный зеленый газон, выглядит очень удачно на столь маленьком участке.

Со стороны других коттеджей, и особенно – парадного входа домика слева, мы видим зеленые насаждения в виде кустов и деревьев, которые в скором времени разрастутся и обеспечат приватность. Под высокими и длинными окнами, которые мы видим на фотографии выше, можно заменить угловую клумбу, мульчированную галькой, которая будет использована для посадки хвойных растений.

Белоснежная кухня

Musterhaus Avenio: Plus-Energie-Haus, RENSCH-HAUS GMBH RENSCH-HAUS GMBH Кухня в стиле модерн
RENSCH-HAUS GMBH

RENSCH-HAUS GMBH
RENSCH-HAUS GMBH
RENSCH-HAUS GMBH

Заглядывая внутрь, в первую очередь особенно хочется показать вам кухню, ведь здесь благодаря нестандартной планировке и мебели на заказ создался очень интересный вариант гарнитура. В нише справа мы видим встроенный модуль для хранения, в котором нашлось место и бытовой технике, а чуть левее, через проход, находится еще один небольшой модуль, который по внешнему виду напоминает декоративный аналог барной стойки.

Основной гарнитур расположен за нашей спиной, если смотреть на фотографию, и имеет форму буквы П, которая окутывает кухонный остров, стоящий посередине комнаты.

Светлая гостиная

Musterhaus Avenio: Plus-Energie-Haus, RENSCH-HAUS GMBH RENSCH-HAUS GMBH Гостиная в стиле модерн
RENSCH-HAUS GMBH

RENSCH-HAUS GMBH
RENSCH-HAUS GMBH
RENSCH-HAUS GMBH

Отличное сочетание натуральной древесины, белой мебели и комбинированной окраски стен (в оттенках светло-серого и кофе с молоком) выглядит просто блестяще на данной площади! Окна в пол занавешены легкими светлыми шторами, а оригинальная мебель с буфетами и подсветкой для них выглядит очень модно.

Лестничный холл с кабинетом

Musterhaus Avenio: Plus-Energie-Haus, RENSCH-HAUS GMBH RENSCH-HAUS GMBH Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
RENSCH-HAUS GMBH

RENSCH-HAUS GMBH
RENSCH-HAUS GMBH
RENSCH-HAUS GMBH

Поднимаясь наверх, мы обнаружим на мансардном этаже две спальни и ванную комнату, а в светлом лестничном холле – дополнительную зону кабинета. Перила помогают здесь красиво разделить проходную и рабочую части, а яркие фиолетовые акценты привносят сюда очень эклектичное настроение.

Спальня родителей

Musterhaus Avenio: Plus-Energie-Haus, RENSCH-HAUS GMBH RENSCH-HAUS GMBH Спальня в стиле модерн
RENSCH-HAUS GMBH

RENSCH-HAUS GMBH
RENSCH-HAUS GMBH
RENSCH-HAUS GMBH

Светлая спальня родителей имеет окна в пол с перилами, чтобы по утрам родители могли наслаждаться дуновением легкого ветерка и видом на окрестности, в которых, напоминаем вам, запрещены любые заборы и изгороди. Ковролин на полу помогает сделать комнату еще уютнее и теплее, а встроенная в пол система отопления позволяет отойти от необходимости устройства радиаторов.

​ Ванная комната

Musterhaus Avenio: Plus-Energie-Haus, RENSCH-HAUS GMBH RENSCH-HAUS GMBH Ванная комната в стиле модерн
RENSCH-HAUS GMBH

RENSCH-HAUS GMBH
RENSCH-HAUS GMBH
RENSCH-HAUS GMBH

Тумбочка оттенка венге имеет две раковины (для обоих родителей) и отлично смотрится на светлом фоне. В этой комнате, как и почти во всех других, мы видим белые стены и множество белых акцентов. Для маленького коттеджа, вроде этого, данная цветовая гамма является потрясающей возможностью сделать небольшие комнаты не просто визуально больше, но и психологически комфортнее.

Специально для вас на homify:

Скандинавский коттедж в Испании;

Скандинавский стиль в дизайне интерьера.

Дворянский особняк
А вам понравился милый кабинетик в холле?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо