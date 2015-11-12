Белоснежный семейный коттедж

С этого ракурса мы видим еще более светлую отделку, комбинированную из штукатурки и бежевых декоративных панелей. Идеальный вид для семейного коттеджа! Обратите внимание на то, что между домами в этом поселке вы не найдете заборов – даже маленьких, декоративных, потому что все жильцы подписались под тем, чтобы оставить территорию открытой – на благо атмосфере в сообществе и играм детей.

Интересная система в ландшафтном проектировании, где лишь площадки вокруг дома имеют мощение, а со всех сторон участка их буквально обволакивает пышный зеленый газон, выглядит очень удачно на столь маленьком участке.

Со стороны других коттеджей, и особенно – парадного входа домика слева, мы видим зеленые насаждения в виде кустов и деревьев, которые в скором времени разрастутся и обеспечат приватность. Под высокими и длинными окнами, которые мы видим на фотографии выше, можно заменить угловую клумбу, мульчированную галькой, которая будет использована для посадки хвойных растений.