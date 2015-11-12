Белоснежный семейный коттедж

Симпатичный домик, оформленный в стиле скандинавского минимализма и реализованный архитектурным бюро RENSCH-HAUS GMBH, наверняка понравится тем, кто ищет простые решения в дизайне интерьера для своего коттеджа. В этом проекте нет замысловатых трюков, слишком дорогой мебели и декоративных излишеств – лишь красивая и удобная мебель, стильная посуда и очень современный дизайн.
Именно такой дом, даже по фотографиям, очень легко представить своим – легкий, чистый, без единого намека на парадный дизайн. Он выглядит как глоток свежего воздуха для тех, кто хочет наслаждаться маленькими радостями загородной
Симпатичный и аккуратный домик имеет два уровня, один из которых – мансардный. Вокруг него мы видим мощеные плиткой площадки для отдыха и развлечений детей. В ряд стоят панорамные окна – гостиной, столовой и кухни, а балкончик наверху принадлежит кабинету.
Кроме всего прочего, в этом маленьком белоснежном коттедже мы найдем полноценную систему энергоснабжения на основе солнечных батарей, установленных на крыше. Они полностью обеспечивают дом электричеством – для света, работы техники и подогрева воды.
С этого ракурса мы видим еще более светлую отделку, комбинированную из штукатурки и бежевых декоративных панелей. Идеальный вид для семейного коттеджа! Обратите внимание на то, что между домами в этом поселке вы не найдете заборов – даже маленьких, декоративных, потому что все жильцы подписались под тем, чтобы оставить территорию открытой – на благо атмосфере в сообществе и играм детей.
Интересная система в ландшафтном проектировании, где лишь площадки вокруг дома имеют мощение, а со всех сторон участка их буквально обволакивает пышный зеленый газон, выглядит очень удачно на столь маленьком участке.
Со стороны других коттеджей, и особенно – парадного входа домика слева, мы видим зеленые насаждения в виде кустов и деревьев, которые в скором времени разрастутся и обеспечат приватность. Под высокими и длинными окнами, которые мы видим на фотографии выше, можно заменить угловую клумбу, мульчированную галькой, которая будет использована для посадки хвойных растений.
Заглядывая внутрь, в первую очередь особенно хочется показать вам кухню, ведь здесь благодаря нестандартной планировке и мебели на заказ создался очень интересный вариант гарнитура. В нише справа мы видим встроенный модуль для хранения, в котором нашлось место и бытовой технике, а чуть левее, через проход, находится еще один небольшой модуль, который по внешнему виду напоминает декоративный аналог барной стойки.
Основной гарнитур расположен за нашей спиной, если смотреть на фотографию, и имеет форму буквы П, которая окутывает кухонный остров, стоящий посередине комнаты.
Отличное сочетание натуральной древесины, белой мебели и комбинированной окраски стен (в оттенках светло-серого и кофе с молоком) выглядит просто блестяще на данной площади! Окна в пол занавешены легкими светлыми шторами, а оригинальная мебель с буфетами и подсветкой для них выглядит очень модно.
Поднимаясь наверх, мы обнаружим на мансардном этаже две спальни и ванную комнату, а в светлом лестничном холле – дополнительную зону кабинета. Перила помогают здесь красиво разделить проходную и рабочую части, а яркие фиолетовые акценты привносят сюда очень эклектичное настроение.
Светлая спальня родителей имеет окна в пол с перилами, чтобы по утрам родители могли наслаждаться дуновением легкого ветерка и видом на окрестности, в которых, напоминаем вам, запрещены любые заборы и изгороди. Ковролин на полу помогает сделать комнату еще уютнее и теплее, а встроенная в пол система отопления позволяет отойти от необходимости устройства радиаторов.
Тумбочка оттенка венге имеет две раковины (для обоих родителей) и отлично смотрится на светлом фоне. В этой комнате, как и почти во всех других, мы видим белые стены и множество белых акцентов. Для маленького коттеджа, вроде этого, данная цветовая гамма является потрясающей возможностью сделать небольшие комнаты не просто визуально больше, но и психологически комфортнее.
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