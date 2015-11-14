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​Сборные дома: плюсы и минусы

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Sommerhaus PIU 65, SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD Сборные дома Дерево
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Сборные дома, произведенные заранее на фабрике и собираемые на месте по частям, становятся центром внимания в современной частной архитектуре. Часто они являются единственным выходом для слишком рельефных или нестандартных участков, при этом удерживая стоимость готового строения на бюджетном, а не эксклюзивном уровне.

Сборные дома пользуются большой популярностью в Испании, странах Латинской Америки, Италии и даже Франции. Кроме того, в США их популярность растет в геометрической прогрессии, ведь здесь огромное количество фирм взялось создавать все более и более продвинутые технологии для массового и при этом очень оригинального строительства такого типа домов.

Таким образом, в ближайшем будущем сборные дома – это вовсе не простенькие коттеджи на сваях, а полноценные и отчасти эксклюзивные проекты, дизайн и планировку которых вы можете «собрать» за несколько часов в офисе компании. При этом разнообразие материалов для строительства – от экологически чистой древесины местного производства до транспортных контейнеров – действительно поражает.

В этой статье мы расскажем вам главные плюсы и минусы сборных домов и узнаем, в каком случае стоит остановить выбор на покупке именно такого жилья, а когда все же следует придерживаться традиций.

Плюсы сборных домов

HUF Haus MODUM 7:10, HUF HAUS GmbH u. Co. KG HUF HAUS GmbH u. Co. KG Дома в стиле модерн
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

Для начала следует понять, что сборные дома – это собирательное понятие для определенного типа домов, которые по остальным параметрам могут очень серьезно отличаться друг от друга.

Например, экологичность сборных домов определяется материалом строительства, и если вы используется древесину, обработанную натуральными маслами, вы можете быть уверены в ее чистоте, тогда как ранее упомянутые транспортные контейнеры, тем более бывшие в употреблении, у многих вызывают сомнения. Тем не менее, ни один из вариантов не может быть однозначно хорошим или плохим, ведь нужно исходить из конкретной поставки материалов.

Доступность сборных домов определяется различными критериями, и в странах ЕС подобные услуги стоят гораздо больше, чем, скажем, в странах Латинской Америки. Здесь все зависит от доступности сырья и средней заработной платы рабочего и архитектора.

Сборные дома могут быть и модульными, то есть составленными из отдельных частей, конфигурацию которых вы можете менять достаточно легко перед покупкой. Такой плюс позволяет выбрать дизайн-проект, скажем, экстерьера и фасада и «надеть» его сразу на несколько, разных по площади и планировке, проектов домов. Плюсы этого подхода в том, что вам за меньшую цену становятся доступны многочисленные варианты планировок.

Все включено

PROTOTIPO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA, CON JURGEN VAN WEERELD I KARIN GIESBERTS, DMP arquitectura DMP arquitectura Сборные дома
DMP arquitectura

DMP arquitectura
DMP arquitectura
DMP arquitectura

Сборные дома могут быть полностью укомплектованы всеми системами коммуникаций, включая канализацию и электрическую проводку. Некоторые фирмы предоставляют и услуги дизайна интерьера – создание проекта, закупку мебели, ее сборку и расстановку уже на месте. В таком случае вы получаете уже готовый дом, как с американского рекламного плаката, который полностью готов к проживанию во всех смыслах.

Размещение в любом райском уголке мира

Sommerhaus PIU 65, SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD Сборные дома Дерево
SOMMERHAUS PIU – YES WE WOOD

SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD
SOMMERHAUS PIU – YES WE WOOD
SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD

Немаловажным фактором в выборе в пользу сборных домов становится и метод их строительства. Часто они могут транспортироваться на место машиной с краном, а устанавливаться на самых разных типах фундаментов, включая сваи, что позволяет использовать их в нестандартных ситуациях и в местах, где иное строительство и вовсе невозможно.

Но самым заметным плюсом сборных домов является скорость их постройки. От оплаты до вашей первой ночи в новом доме может пройти от 1 до 6 недель, в зависимости от сложности проекта и конкретной фирмы. Некоторые дома и вовсе устанавливаются за два дня в своих легких, можно сказать «дачных» вариациях с минимумом функционала.

Минусы сборных домов

El Refugio Inteligente, NOEM NOEM Дома в стиле модерн
NOEM

NOEM
NOEM
NOEM

Экологичность каждого из выбранных материалов для строительства – всегда важная тема для обсуждения, но сам термин «сборного дома» не настаивает на использовании определенного материала, поэтому данный вопрос стоит решать в индивидуальном порядке.

Такие вещи, как наличие нескольких стандартизированных планировок или ограниченного количества модулей, иногда мешает вам создать по-настоящему эсклюзивный проект, но из-за их продуманности данная проблема редко возникает. Кроме того, по договоренности с фирмой за дополнительную плату всегда можно найти выход и изменить проект, если вам действительно важна какая-то деталь.

Главная же проблема сборных домов, полноценное отопление и теплоизоляция, всегда ставится под сомнение потребителем. Перед покупкой обязательно ознакомьтесь с возможными ценами на отопление того или иного дома в разных конфигурациях, а еще  лучше – узнайте цифры у тех, кто уже приобрел подобный дом. Тем не менее, сборные дома, готовые пережить настоящую зиму, все же существуют, и вы можете их найти при желании.

Сборный модульный дом

Casa GG, Alventosa Morell Arquitectes Alventosa Morell Arquitectes Дома в стиле модерн
Alventosa Morell Arquitectes

Casa GG

Alventosa Morell Arquitectes
Alventosa Morell Arquitectes
Alventosa Morell Arquitectes

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