​Сборные дома: плюсы и минусы

Сборные дома, произведенные заранее на фабрике и собираемые на месте по частям, становятся центром внимания в современной частной архитектуре. Часто они являются единственным выходом для слишком рельефных или нестандартных участков, при этом удерживая стоимость готового строения на бюджетном, а не эксклюзивном уровне.

Сборные дома пользуются большой популярностью в Испании, странах Латинской Америки, Италии и даже Франции. Кроме того, в США их популярность растет в геометрической прогрессии, ведь здесь огромное количество фирм взялось создавать все более и более продвинутые технологии для массового и при этом очень оригинального строительства такого типа домов.

Таким образом, в ближайшем будущем сборные дома – это вовсе не простенькие коттеджи на сваях, а полноценные и отчасти эксклюзивные проекты, дизайн и планировку которых вы можете «собрать» за несколько часов в офисе компании. При этом разнообразие материалов для строительства – от экологически чистой древесины местного производства до транспортных контейнеров – действительно поражает.

В этой статье мы расскажем вам главные плюсы и минусы сборных домов и узнаем, в каком случае стоит остановить выбор на покупке именно такого жилья, а когда все же следует придерживаться традиций.