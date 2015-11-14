​Сборные дома: плюсы и минусы

Сборные дома, произведенные заранее на фабрике и собираемые на месте по частям, становятся центром внимания в современной частной архитектуре. Часто они являются единственным выходом для слишком рельефных или нестандартных участков, при этом удерживая стоимость готового строения на бюджетном, а не эксклюзивном уровне.
Сборные дома пользуются большой популярностью в Испании, странах Латинской Америки, Италии и даже Франции. Кроме того, в США их популярность растет в геометрической прогрессии, ведь здесь огромное количество фирм взялось создавать все более и более продвинутые технологии для массового и при этом очень оригинального строительства такого типа домов.
Таким образом, в ближайшем будущем сборные дома – это вовсе не простенькие коттеджи на сваях, а полноценные и отчасти эксклюзивные проекты, дизайн и планировку которых вы можете «собрать» за несколько часов в офисе компании. При этом разнообразие материалов для строительства – от экологически чистой древесины местного производства до транспортных контейнеров – действительно поражает.
В этой статье мы расскажем вам главные плюсы и минусы сборных домов и узнаем, в каком случае стоит остановить выбор на покупке именно такого жилья, а когда все же следует придерживаться традиций.
Для начала следует понять, что сборные дома – это собирательное понятие для определенного типа домов, которые по остальным параметрам могут очень серьезно отличаться друг от друга.
Например, экологичность сборных домов определяется материалом строительства, и если вы используется древесину, обработанную натуральными маслами, вы можете быть уверены в ее чистоте, тогда как ранее упомянутые транспортные контейнеры, тем более бывшие в употреблении, у многих вызывают сомнения. Тем не менее, ни один из вариантов не может быть однозначно хорошим или плохим, ведь нужно исходить из конкретной поставки материалов.
Доступность сборных домов определяется различными критериями, и в странах ЕС подобные услуги стоят гораздо больше, чем, скажем, в странах Латинской Америки. Здесь все зависит от доступности сырья и средней заработной платы рабочего и архитектора.
Сборные дома могут быть и модульными, то есть составленными из отдельных частей, конфигурацию которых вы можете менять достаточно легко перед покупкой. Такой плюс позволяет выбрать дизайн-проект, скажем, экстерьера и фасада и «надеть» его сразу на несколько, разных по площади и планировке, проектов домов. Плюсы этого подхода в том, что вам за меньшую цену становятся доступны многочисленные варианты планировок.
Сборные дома могут быть полностью укомплектованы всеми системами коммуникаций, включая канализацию и электрическую проводку. Некоторые фирмы предоставляют и услуги дизайна интерьера – создание проекта, закупку мебели, ее сборку и расстановку уже на месте. В таком случае вы получаете уже готовый дом, как с американского рекламного плаката, который полностью готов к проживанию во всех смыслах.
Немаловажным фактором в выборе в пользу сборных домов становится и метод их строительства. Часто они могут транспортироваться на место машиной с краном, а устанавливаться на самых разных типах фундаментов, включая сваи, что позволяет использовать их в нестандартных ситуациях и в местах, где иное строительство и вовсе невозможно.
Но самым заметным плюсом сборных домов является скорость их постройки. От оплаты до вашей первой ночи в новом доме может пройти от 1 до 6 недель, в зависимости от сложности проекта и конкретной фирмы. Некоторые дома и вовсе устанавливаются за два дня в своих легких, можно сказать «дачных» вариациях с минимумом функционала.
Экологичность каждого из выбранных материалов для строительства – всегда важная тема для обсуждения, но сам термин «сборного дома» не настаивает на использовании определенного материала, поэтому данный вопрос стоит решать в индивидуальном порядке.
Такие вещи, как наличие нескольких стандартизированных планировок или ограниченного количества модулей, иногда мешает вам создать по-настоящему эсклюзивный проект, но из-за их продуманности данная проблема редко возникает. Кроме того, по договоренности с фирмой за дополнительную плату всегда можно найти выход и изменить проект, если вам действительно важна какая-то деталь.
Главная же проблема сборных домов, полноценное отопление и теплоизоляция, всегда ставится под сомнение потребителем. Перед покупкой обязательно ознакомьтесь с возможными ценами на отопление того или иного дома в разных конфигурациях, а еще лучше – узнайте цифры у тех, кто уже приобрел подобный дом. Тем не менее, сборные дома, готовые пережить настоящую зиму, все же существуют, и вы можете их найти при желании.
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