Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Когда минимализм становится искусством

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Haus S, Schenker Salvi Weber Schenker Salvi Weber Столовая комната в стиле модерн
Loading admin actions …

Представляем вам потрясающий пример того, как простыми формами и эклектичным дизайном можно добиться невероятного эффекта, как в дизайне интерьера, так и во внешнем облике дома. Ясно одно – у этого дома есть свой характер, особенное настроение и действительно оригинальный облик. Прогуляться по данным владениям мы сможем вместе, заглядывая в разные комнаты и пытаясь понять, каким образом создаются столь нестандартные интерьеры, и правда ли, что в них есть душа.

Архитектурное бюро Schenker Salvi Weber из Австрии знает, как угодить самым взыскательным клиентам – минималистичный фасад с индустриальной атмосферой был создан для успешного и занятого человека, который ценит работу профессионалов и ждет от них лишь самого лучшего.

Экстерьер

Haus S, Schenker Salvi Weber Schenker Salvi Weber Дома в стиле модерн
Schenker Salvi Weber

Schenker Salvi Weber
Schenker Salvi Weber
Schenker Salvi Weber

Три объема разной высоты составляют основу этого особняка. Они визуально разделяют дом на приватную и общественную зону, а также модуль террасы с выступающей крышей. Сейчас мы смотрим на фасад здания с внутреннего дворика, поэтому как слева, так и справа мы видим сплошное панорамное остекление для каждой из зон дома.

Парадный подъезд

Haus S, Schenker Salvi Weber Schenker Salvi Weber Дома в стиле модерн
Schenker Salvi Weber

Schenker Salvi Weber
Schenker Salvi Weber
Schenker Salvi Weber

В зоне парадного подъезда, который благодаря архитектурному замыслу будто становится частью улицы, панорамное остекление играет лишь в половину своей силы. Не желая отказываться от солнечного света, дизайнер решил создать здесь приватные условия, благодаря продуманно расположенному текстилю и правильно выбранной ткани, не заменяя сплошное остекление на маленькие или узкие окна.

Открытая зона

Haus S, Schenker Salvi Weber Schenker Salvi Weber Кухня в стиле модерн
Schenker Salvi Weber

Schenker Salvi Weber
Schenker Salvi Weber
Schenker Salvi Weber

Возвращаясь к модулю, обращенному в сторону внутреннего дворика, мы находим просторное помещение с высокими потолками, освещенное с двух сторон. Здесь кухня, столовая и каминная стоят в ряд, образуя общественную зону здания. Отделка пола под бетон выдает здесь стремление не только к явной эклектичности в дизайне интерьера, но и к индустриальному шику. Наличие множества металлических элементов и серых оттенков придает этому помещению еще больше промышленного, но при этом и глянцевого шарма.

​Комбинированная столовая

Haus S, Schenker Salvi Weber Schenker Salvi Weber Столовая комната в стиле модерн
Schenker Salvi Weber

Schenker Salvi Weber
Schenker Salvi Weber
Schenker Salvi Weber

Столовая группа, образованная с помощью скамьи и трех стульев, смотрится очень свежо. Со стороны декоративной экспозиции дизайнер поместил более неприметный предмет мебели, тогда как со стороны панорамного остекления – эффектные черные стулья.

Брутальный вид этого интерьера поддерживается и бетонными стенами, над которыми мы можем заметить остекление, появившееся за счет разницы в высоте различных модулей здания.

Каминная

Haus S, Schenker Salvi Weber Schenker Salvi Weber Гостиная в стиле модерн
Schenker Salvi Weber

Schenker Salvi Weber
Schenker Salvi Weber
Schenker Salvi Weber

Богемный шик, буквально пронизывающий столь брутальный индустриальный интерьер, виден здесь невооруженным глазом. Будто студия художника или скульптора, эта гостиная показывает нам, насколько далеки от классики представления хозяина об идеальном доме. Справа за углом в дополнение к каминной комнате мы найдем зону гостиной с домашним кинотеатром.

Образ мыслей

Haus S, Schenker Salvi Weber Schenker Salvi Weber Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Schenker Salvi Weber

Schenker Salvi Weber
Schenker Salvi Weber
Schenker Salvi Weber

Пройдясь дальше по коридору в сторону домашнего кинотеатра, мы сможем попасть в приватные покои хозяина – со спальней, ванной комнатой и гардеробной. Отдельный модуль для всех личных зон создает реальную основу для психологического комфорта и ощущения полной безопасности. Встроенные системы хранения в гостиной и коридоре увеличивают полезную составляющую интерьера, очень аккуратно вписывая их в дизайн, благодаря идентичному с отделкой стен оттенку.

Такой интерьер, полный ограниченного хаоса и строгого порядка, показывает образ мыслей хозяина, который привык все держать под своим контролем, но при этом умеет ценить дизайн за его способность создавать собственные миры.

Специально для вас на homify:

Современный коттедж для отдыха;

Гостиные в стиле лофт и индастриал.

Как состарить мебель
А вам нравится индустриальный шарм этого проекта?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо