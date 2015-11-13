Когда минимализм становится искусством

Представляем вам потрясающий пример того, как простыми формами и эклектичным дизайном можно добиться невероятного эффекта, как в дизайне интерьера, так и во внешнем облике дома. Ясно одно – у этого дома есть свой характер, особенное настроение и действительно оригинальный облик. Прогуляться по данным владениям мы сможем вместе, заглядывая в разные комнаты и пытаясь понять, каким образом создаются столь нестандартные интерьеры, и правда ли, что в них есть душа.
Архитектурное бюро Schenker Salvi Weber из Австрии знает, как угодить самым взыскательным клиентам – минималистичный фасад с индустриальной атмосферой был создан для успешного и занятого человека, который ценит работу профессионалов и ждет от них лишь самого лучшего.
Три объема разной высоты составляют основу этого особняка. Они визуально разделяют дом на приватную и общественную зону, а также модуль террасы с выступающей крышей. Сейчас мы смотрим на фасад здания с внутреннего дворика, поэтому как слева, так и справа мы видим сплошное панорамное остекление для каждой из зон дома.
В зоне парадного подъезда, который благодаря архитектурному замыслу будто становится частью улицы, панорамное остекление играет лишь в половину своей силы. Не желая отказываться от солнечного света, дизайнер решил создать здесь приватные условия, благодаря продуманно расположенному текстилю и правильно выбранной ткани, не заменяя сплошное остекление на маленькие или узкие окна.
Возвращаясь к модулю, обращенному в сторону внутреннего дворика, мы находим просторное помещение с высокими потолками, освещенное с двух сторон. Здесь кухня, столовая и каминная стоят в ряд, образуя общественную зону здания. Отделка пола под бетон выдает здесь стремление не только к явной эклектичности в дизайне интерьера, но и к индустриальному шику. Наличие множества металлических элементов и серых оттенков придает этому помещению еще больше промышленного, но при этом и глянцевого шарма.
Столовая группа, образованная с помощью скамьи и трех стульев, смотрится очень свежо. Со стороны декоративной экспозиции дизайнер поместил более неприметный предмет мебели, тогда как со стороны панорамного остекления – эффектные черные стулья.
Брутальный вид этого интерьера поддерживается и бетонными стенами, над которыми мы можем заметить остекление, появившееся за счет разницы в высоте различных модулей здания.
Богемный шик, буквально пронизывающий столь брутальный индустриальный интерьер, виден здесь невооруженным глазом. Будто студия художника или скульптора, эта гостиная показывает нам, насколько далеки от классики представления хозяина об идеальном доме. Справа за углом в дополнение к каминной комнате мы найдем зону гостиной с домашним кинотеатром.
Пройдясь дальше по коридору в сторону домашнего кинотеатра, мы сможем попасть в приватные покои хозяина – со спальней, ванной комнатой и гардеробной. Отдельный модуль для всех личных зон создает реальную основу для психологического комфорта и ощущения полной безопасности. Встроенные системы хранения в гостиной и коридоре увеличивают полезную составляющую интерьера, очень аккуратно вписывая их в дизайн, благодаря идентичному с отделкой стен оттенку.
Такой интерьер, полный ограниченного хаоса и строгого порядка, показывает образ мыслей хозяина, который привык все держать под своим контролем, но при этом умеет ценить дизайн за его способность создавать собственные миры.
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