Когда минимализм становится искусством

Представляем вам потрясающий пример того, как простыми формами и эклектичным дизайном можно добиться невероятного эффекта, как в дизайне интерьера, так и во внешнем облике дома. Ясно одно – у этого дома есть свой характер, особенное настроение и действительно оригинальный облик. Прогуляться по данным владениям мы сможем вместе, заглядывая в разные комнаты и пытаясь понять, каким образом создаются столь нестандартные интерьеры, и правда ли, что в них есть душа.

Архитектурное бюро Schenker Salvi Weber из Австрии знает, как угодить самым взыскательным клиентам – минималистичный фасад с индустриальной атмосферой был создан для успешного и занятого человека, который ценит работу профессионалов и ждет от них лишь самого лучшего.