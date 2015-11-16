Дом с эклектичными фасадами

Этот проект современного дома в провинции удивит вас четырьмя разными фасадами, которые отражают настроения каждой из сторон света. Своеобразный подход к дизайну экстерьера позволяет сделать данный проект узнаваемым на улице и любимым самими членами семьи. Люди, которые провели свое детство в оригинальной и эксклюзивной обстановке, в противовес типовой и стандартной, всегда очень сильно отличается.
Архитектурная студия Möhring Architekten ценит креативный подход, который в содружестве с местными традициями строительства выглядит, как глубокое уважение и желание подарить новую жизнь данному региону. Хотя польза от новых технологий, внедренных в старые традиции, иногда недооценивается консерваторами.
Данный проект можно назвать возможностью избежать превращения пригородов в целые минималистичные города или кубические поселки в стиле модернизм. Каждый из стилей хорош на своей площадке, но лучше всего смотрится их сочетание примерно в одинаковом соотношении. Так, эклектичные фасады позволяют сделать облик пригорода более интересным, живым и будто бы саморазвивающимся. Традиции, проникающие из века в век во все более современную архитектуру выглядят захватывающе, будто бы бессмертные камышовые крыши просто перескакивают с одного дома на другой при постройке нового.
Элегантно-гламурные решения в виде изысканно оформленного номера дома по улице или панорамного остекления с использованием черного дерева выглядят еще более роскошно, если поддерживают и ту историю, что существовала на этой улице задолго до появления нынешних хозяев дома на свет.
Популярный тренд в дизайне интерьера – отделка и декор цвета итальянского марсала – дошел и до отделки экстерьера. Здесь совершенно иной облик загородного дома предстает перед нами, будто мы заглянули постройке в душу и нашли там атмосферу благородного сицилийского вина урожая лучшего года.
С этого ракурса мы также видим, как удивительно камышовая крыша влияет и на этот фасад, делая его более провинциальным и брутальным на вид.
С этой стороны экстерьер более, чем оригинален. Камышовая крыша, спускающаяся по стенам до самой земли, выглядит сюрреалистично и очень креативно. Неожиданный сюрприз, приготовленный нам архитектором, явно удался – ведь такого мы увидеть не ожидали даже в доме, с любовью относящемся к традициям.
Шикарное панорамное остекление в центре здания, в зоне просторной кухни-столовой, отлично смотрится как снаружи, так и изнутри. Даря комнатам магию солнечного света, оно придает фасаду здания более современный облик.
Белый минимализм в этих интерьерах выглядит завораживающе, если вспомнить фотографию фасада с камышовыми стенами. Здесь картинка весьма сюрреалистична, ведь две столь далекие друг от друга традиции решили жить под одной крышей.
Уютная гостиная с камином смотрится очень привлекательно на фоне общего настроения проекта, которое постоянно меняется в зависимости от того, откуда мы на него смотрим.
Душ в нише и чувство полного блаженства в этой ванной комнате стали удачным дополнением всего проекта. Каждый из его элементов отражает конкретные потребности – в самовыражении, комфорте, красоте и просто в горячем душе.
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