Дом с эклектичными фасадами

Этот проект современного дома в провинции удивит вас четырьмя разными фасадами, которые отражают настроения каждой из сторон света. Своеобразный подход к дизайну экстерьера позволяет сделать данный проект узнаваемым на улице и любимым самими членами семьи. Люди, которые провели свое детство в оригинальной и эксклюзивной обстановке, в противовес типовой и стандартной, всегда очень сильно отличается.

Архитектурная студия Möhring Architekten ценит креативный подход, который в содружестве с местными традициями строительства выглядит, как глубокое уважение и желание подарить новую жизнь данному региону. Хотя польза от новых технологий, внедренных в старые традиции, иногда недооценивается консерваторами.