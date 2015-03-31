Классическая роскошь в новой квартире

С переездом в новый дом или квартиру случаетсят так, что сердце все равно тоскует по тому старому и любимому месту, которому посвятил определенное время своей жизни. Где-то в прошлом остались удивительные и приятные воспоминания, которые нельзя аккуратно сложить в шкатулку или альбом с фотографиями. Именно поэтому архитекторы и дизайнеры наравне с психологами прислушиваются к мечтам своих клиентов. Так, студия SEMPRE ARTE смогла воссоздать в своем проекте дух и настроение предыдущего места жительства заказчика – французского особняка. Это и объясняет, что концепция квартиры, которую мы сегодня увидим, во многом схожа с убранством старинного дома, и в ней также использованы приемы в духе традиционного классического стиля.