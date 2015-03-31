Классическая роскошь в новой квартире

С переездом в новый дом или квартиру случаетсят так, что сердце все равно тоскует по тому старому и любимому месту, которому посвятил определенное время своей жизни. Где-то в прошлом остались удивительные и приятные воспоминания, которые нельзя аккуратно сложить в шкатулку или альбом с фотографиями. Именно поэтому архитекторы и дизайнеры наравне с психологами прислушиваются к мечтам своих клиентов. Так, студия SEMPRE ARTE смогла воссоздать в своем проекте дух и настроение предыдущего места жительства заказчика – французского особняка. Это и объясняет, что концепция квартиры, которую мы сегодня увидим, во многом схожа с убранством старинного дома, и в ней также использованы приемы в духе традиционного классического стиля.
Интерьер этой квартиры в городской новостройке выдержан в единой стилистике, где каждая из комнат решена дизайнерами по-своему. Все помещения имеют собственную цветовую гамму и настроение. В декоре этой просторной квартиры мы увидим характерные для классического стиля приметы, такие как стеновые панели, роскошный паркет, камины, люстры, канделябры, лепнина и текстиль.
Гостиная – это «сердце» любого дома, место, где собирается и принимает гостей вся семья. При планировке пространство было разделено на три функциональные зоны: обеденную, зону для общения, а также зону отдыха у камина.
Несмотря на наличие большого числа необходимых предметов мебели, помещения не выглядят перегруженными и остаются наполненными воздухом и светом. Приятно любоваться на зеркала с фацетом – проходя через скошенную кромку стекла, солнечные лучи преломляются и, попадая на различные поверхности, оживляют все предметы вокруг. Такие зеркала усиливают освещенность и зрительно расширяют пространство.
Кабинет в этой квартире заставляет усомниться в том, что мы действительно не путешествуем во времени. Мебель из массива дерева, книги в кожаных переплетах, даже свечи на полках – все это выглядит аутентично и под стать духу прошлых веков. Современность выдают кондиционер над лестницей и аккуратная телевизионная панель.
В этом пространстве бело-голубая цветовая гамма с пастельно-песочными акцентами и золотыми бликами создают атмосферу чистоты и необременительной роскоши. Лаконичные драпировки на окнах и грубоватая простота паркетного пола в столовой делают интерьер по-домашнему теплым и уютным. Безусловно, изысканный стол нуждается в не менее изысканной сервировке. Обратите внимание на удивительной красоты люстру, благодаря которой общее убранство помещения стало еще выразительней.
Кухню и столовую объединяет широкий портал, который создает визуальный эффект обрамления пространства в дорогую раму. Этот проект не пересыщен деталями, и, тем не менее, каждый предмет здесь заслуживает особого внимания. Цветочный орнамент тематически объединяет декор на ножках стола и обивке стульев в столовой. Он также ненавязчиво читается в узоре обоев, витиеватой ковке люстр и настенных светильников.
Сложно передаваемый объективом, основной цвет спальни изысканно-благородно звучит в контексте мягких, но привычных сливочно-золотистых оттенков мебельного ансамбля, в переливах нежных шелков в портьерах и текстиле. Особенно полно и во всей красе цветовая композиция раскрывается по утру в лучах восходящего солнца, а также при различном вечернем освещении, интенсивность которого легко регулируется при помощи системы умный дом.
«Изюминкой» этой квартиры в Киеве является собственная терраса, которая объединена с обеденной зоной. Она плавно перетекает в зону отдыха с удобными диванчиками и пуфами, обращенными друг к другу. Тут вся семья имеет возможность насладиться общением и видом на ночной город.
Несмотря на высокий этаж, архитекторам удалось «приземлить» террасу с помощью зеленых растений, высаженных по периметру. Для озеленения также установлен автоматический полив. Терраса защищена от ветра и шума двойным закаленным стеклом. В проекте использована мебель из ротанга, что одновременно комфортно и практично за счет съемных подушек. Натуральные отделочные материалы, такие как дерево и лен, подчеркивают общую стилистику пространства, обращаясь к морскому стилю с элементами романтики Прованса. Цветовая гамма – теплая, успокаивающая, с несколькими яркими акцентами, что подчеркивает спокойное и в то же время по-современному динамичное настроение объекта. Встроенная аудиосистема и точечное освещение по периметру террасы превращают это место в платформу для домашних вечеринок в ночное время суток.