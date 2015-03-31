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Классическая роскошь в новой квартире

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Аристократический вкус, Sempre Arte Sempre Arte
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С переездом в новый дом или квартиру случаетсят так, что сердце все равно тоскует по тому старому и любимому месту, которому посвятил определенное время своей жизни. Где-то в прошлом остались удивительные и приятные воспоминания, которые нельзя аккуратно сложить в шкатулку или альбом с фотографиями. Именно поэтому архитекторы и дизайнеры наравне с психологами прислушиваются к мечтам своих клиентов. Так, студия SEMPRE ARTE смогла воссоздать в своем проекте дух и настроение предыдущего места жительства заказчика – французского особняка. Это и объясняет, что концепция квартиры, которую мы сегодня увидим, во многом схожа с убранством старинного дома, и в ней также использованы приемы в духе традиционного классического стиля.

Классика в убранстве

холл Sempre Arte
Sempre Arte

холл

Sempre Arte
Sempre Arte
Sempre Arte

Интерьер этой квартиры в городской новостройке выдержан в единой стилистике, где каждая из комнат решена дизайнерами по-своему. Все помещения имеют собственную цветовую гамму и настроение. В декоре этой просторной квартиры мы увидим характерные для классического стиля приметы, такие как стеновые панели, роскошный паркет, камины, люстры, канделябры, лепнина и текстиль.

Функциональная гостиная

Гостинная Sempre Arte
Sempre Arte

Гостинная

Sempre Arte
Sempre Arte
Sempre Arte

Гостиная – это «сердце» любого дома, место, где собирается и принимает гостей вся семья. При планировке пространство было разделено на три функциональные зоны: обеденную, зону для общения, а также зону отдыха у камина.

Отдых у камина и игра света

Гостинная Sempre Arte
Sempre Arte

Гостинная

Sempre Arte
Sempre Arte
Sempre Arte

Несмотря на наличие большого числа необходимых предметов мебели, помещения не выглядят перегруженными и остаются наполненными воздухом и светом. Приятно любоваться на зеркала с фацетом – проходя через скошенную кромку стекла, солнечные лучи преломляются и, попадая на различные поверхности, оживляют все предметы вокруг. Такие зеркала усиливают освещенность и зрительно расширяют пространство.

Путешествие в прошлое

Кабинет Sempre Arte
Sempre Arte

Кабинет

Sempre Arte
Sempre Arte
Sempre Arte

Кабинет в этой квартире заставляет усомниться в том, что мы действительно не путешествуем во времени. Мебель из массива дерева, книги в кожаных переплетах, даже свечи на полках – все это выглядит аутентично и под стать духу прошлых веков. Современность выдают кондиционер над лестницей и аккуратная телевизионная панель.

Место для трапезы

Столовая Sempre Arte
Sempre Arte

Столовая

Sempre Arte
Sempre Arte
Sempre Arte

В этом пространстве бело-голубая цветовая гамма с пастельно-песочными акцентами и золотыми бликами создают атмосферу чистоты и необременительной роскоши. Лаконичные драпировки на окнах и грубоватая простота паркетного пола в столовой делают интерьер по-домашнему теплым и уютным. Безусловно, изысканный стол нуждается в не менее изысканной сервировке. Обратите внимание на удивительной красоты люстру, благодаря которой общее убранство помещения стало еще выразительней. 

Обрамление пространства

Столовая Sempre Arte
Sempre Arte

Столовая

Sempre Arte
Sempre Arte
Sempre Arte

Кухню и столовую объединяет широкий портал, который создает визуальный эффект обрамления пространства в дорогую раму. Этот проект не пересыщен деталями, и, тем не менее, каждый предмет здесь заслуживает особого внимания. Цветочный орнамент тематически объединяет декор на ножках стола и обивке стульев в столовой. Он также ненавязчиво читается в узоре обоев, витиеватой ковке люстр и настенных светильников.

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Спальня в нежных тонах

спальня Sempre Arte
Sempre Arte

спальня

Sempre Arte
Sempre Arte
Sempre Arte

Сложно передаваемый объективом, основной цвет спальни изысканно-благородно звучит в контексте мягких, но привычных сливочно-золотистых оттенков мебельного ансамбля, в переливах нежных шелков в портьерах и текстиле. Особенно полно и во всей красе цветовая композиция раскрывается по утру в лучах восходящего солнца, а также при различном вечернем освещении, интенсивность которого легко регулируется при помощи системы умный дом.

Терраса – место для всей семьи

терраса Sempre Arte
Sempre Arte

терраса

Sempre Arte
Sempre Arte
Sempre Arte

«Изюминкой» этой квартиры в Киеве является собственная терраса, которая объединена с обеденной зоной. Она плавно перетекает в зону отдыха с удобными диванчиками и пуфами, обращенными друг к другу. Тут вся семья имеет возможность насладиться общением и видом на ночной город.

Вид на ночной город

терраса Sempre Arte
Sempre Arte

терраса

Sempre Arte
Sempre Arte
Sempre Arte

Несмотря на высокий этаж, архитекторам удалось «приземлить» террасу с помощью зеленых растений, высаженных по периметру. Для озеленения также установлен автоматический полив. Терраса защищена от ветра и шума двойным закаленным стеклом. В проекте использована мебель из ротанга, что одновременно комфортно и практично за счет съемных подушек. Натуральные отделочные материалы, такие как дерево и лен, подчеркивают общую стилистику пространства, обращаясь к морскому стилю с элементами романтики Прованса. Цветовая гамма – теплая, успокаивающая, с несколькими яркими акцентами, что подчеркивает спокойное и в то же время по-современному динамичное настроение объекта. Встроенная аудиосистема и точечное освещение по периметру террасы превращают это место в платформу для домашних вечеринок в ночное время суток.

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Понравился ли Вам проект в стиле французской классики? Расскажите нам о своих впечатлениях в комментариях к этой книге идей. 

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