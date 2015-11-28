Все больше людей в последнее время задумывается о том, как сделать свое жилище более энергоэффективным. Причины могут быть самые разные от желания сэкономить на счетах за отопление и гарячую воду или же внести свой вклад в сохранение экологии, потребляя меньше невосполнимых природных ресурсов. Как бы там ни было, не существует единых стандартов обустройства или постройки энергоэффективного дома и все зависит от климата и особенностей местоположения. И даже в случае, если ваш бюджет очень ограничен, существует много доступных способов, существенно сократить расход энергии.
Так, например, можно изолировать внешние стены, подвалы, чердаки, потолки, трубы. Также помогают сохранить драгоценную энергию заслонки на вентиляционных отверствиях, энергоэффективные окна и двери, пассивный солнечный дизайн, а также экономичные бытовые приборы. Давайте подробнее разберемся с тем, что делает дом энергоэффективным, а помогут нам с этим эксперты homify.
Что же делает дом энергоэффективным? Грубо говоря, экономия энергии производится путем минимального ее расхода при максимально низком потреблении, для чего дом должен обладать способностью сохранять комфортную температуру, используя для этого минимум энергии. Поэтому приборы - нагревательные и охлаждающие системы, освещение, приборы для приготовления пищи и другие должны быть энергоэффективными. При следовании этим нехитрым рекомендациям вы будете использовать меньше электричества и органического топлива, что позволит также уменьшить выбросы углекислого газа.
Еще лучше, если энергосберегающие технологии не внедряются уже построенном по-старинке доме, а закладываются в проект нового дома. В этом случае у вас полная свобода действий: в новом доме можно легко использовать некоторые методы пассивного нагрева и охлаждения, а также строительные материалы, как новые, так и классические, приборы, которые помогут минимизировать расход электроэнергии или органического топлива. Конструкция энергоэффективных домов требует тщательного, детального планирования и использования целостного подхода к энергоэффективности. Этот подход заключается в грамотном взаимодействии дома и окружающей среды, а также определении лучших подходов, которые будут использоваться для нагрева и охлаждения, изоляции, освещения, окон и приборов, электрических устройств, систем подачи воды и удаления отходов.
Один из самых важных факторов – это расположение вашего дома, учитывая который вы сможете максимизировать нагревательный эффект солнца зимой и минимизировать его летом. Чтобы достичь этого, дом должен быть прямоугольной формы и как можно более компактен. Длинная стена дома должна иметь максимум окон и быть обращенной к экватору, в северном полушарии эта стена будет направлена на юг, в южном – в противоположную сторону. Чем ближе дом находится к экватору, тем меньше должны быть размер и количество окон. Другой момент, который нужно учитывать при выборе места строительства – ветер. В местах с умеренным и холодными климатом ветер существенно влияет на экономию энергии. Защитой могут послужить холмы и деревья. В жарких странах – ветер – важный охлаждающий фактор. Дома нужно располагать так, чтобы получать максимум ветра, а конструкционные и ландшафтные особенности можно использовать, чтобы направлять ветер в дом.
Как только расположение дома на участке выбрано, следующим рассматриваемым моментом должна стать планировка дома. Стены, крыша, окна и двери – все что разделяет внутреннюю часть от внешней и управляет потоками энергии в доме. При этом логично, что в разных климатических условиях используются разные конструкторские приемы и строительные, изоляционные и отделочные материалы. Еще один момент, который нужно учитывать – распространенный строительный материал в регионе, а также его энергосберегающий эквивалент.
Для того чтобы определить источники тепловых потерь уже построенного дома, имеет смысл заказать тепловизионную съёмку. Она поможет выявить утечки тепла и определиться с мероприятиями по их устранению. Часто небольшие инвестиции в дополнительную теплоизоляцию могут в разы уменьшить затраты на отопление и окупиться в течение 2–3 лет.
Наряду с вопросом о том, что делает дом энергоэффективным давайте рассмотрим понятие пассивного дома, который признан стандартом с точки зрения эффективности на данный момент. Это самая известная концепция дома со сверхнизким потреблением энергии. Концепция пассивного дома была создана в 1988 году немецким физиком Вольфгангом Файстом при участии Бо Адамсона из Лундского университета (Швеция). Термин «пассивный» означает, что дом не требует регулярного (активного) отопления. Пассивный дом (иногда говорят энергопассивный дом) использует для нужд отопления преимущественно внутренние тепловые ресурсы. Он имеет минимальный теплообмен с окружающей средой за счёт высококачественной теплоизоляции. Основной упор при этом делается на качественное проектирование и выполнение теплоизоляционной оболочки здания без тепловых мостов. Пассивный дом должен быть герметичным в высокой степени. При этом учитывается эффект аккумуляции тепла, солнечной энергии, энергии земли. На энергоэффективность оптимального уровня работают также подходящая архитектурная планировка, выбор формы дома, энергетически рациональная ориентация дома по сторонам света и розе ветров, и т. д. Пассивный дом своими окнами обращён на юг, что даёт огромный приток энергии и света.
Если вы решили строить энергоэффективный дом, то особое внимание надо уделить экологическому качеству строительных материалов, особенно стеновой основе, утеплителям и внутренней отделке. Один из ключевых принципов пассивного дома — суперизоляция коробки дома и система искусственной вентиляции для необходимого воздухообмена. Если вы будете использовать токсичные строительные материалы, то в таком доме концентрация токсинов в воздухе будет больше, чем в «обычном», где есть дополнительная вентиляция за счёт теплопотерь через ограждающие конструкции здания.
Каркасные дома не могут похвастаться хорошей теплоемкостью, однако имеют ряд других преимуществ. Стены каркасных домов обычно довольно тонкие, поэтому они не отдают накопленое в стенах тепло во время снижения температуры воздуха и не забирают излишнее тепло в жару. Поэтому каркасные дома считаются не очень подходящими для жаркого климата. Однако низкая теплоемкость имеет ряд преимуществ в странах с умеренным или холодным климатом. Небольшая масса стен позволяет сэкономить на энергии, ведь она расходуется, в основном, только на обогрев помещения, а не прогрев стен дома. В результате такой дом намного быстрее протапливается зимой и охлаждается при помощи кондиционера летом.
В последнее время мы стали опять ценить натуральные вещи – натуральные продукты, одежду, предметы интерьера. Это касается и наших жилищ. Современные деревянные дома переживают настоящий бум. Это не только возможность жить в комфортных условиях и в доме, который подходит именно вам, но еще и шанс избежать влияния вредных строительных материалов, которыми напичкана массовая застройка. Деревянные дома благодаря своим натуральным свойствам являются самыми экологичными и энергосберегающими.
Иногда экономия на постройке дома заключается не в дешевизне материалов и работ, а в энергоэффективной эксплуатации, которая со временем отобъет свою цену. Исследования показывают, что постройка домов согласно всех правил энергосбережения дороже обычной на 20 процентов, однако во время эксплуатации они дешевле на 60-70 процентов!
Клавные факторы энергосбережения в деревянных домах:
1) Правильная ориентация дома по сторонам света. Отклонение даже на 30 градусов может пагубно повлиять на энергоэффективность дома
2) Грамотность архитектурных форм и кровли
3) Продуманная планировка подземных плоскостей, стен фундамента и пола на грунте
4) Детальное проектирование окон
5) Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла
6) Точное размещение теплоизоляционных материалов
7) Максимальное возможное применение натуральных материалов
8) Высокопрофессиональный монтаж всех элементов и деталей дома
Биоклиматическая архитектура – это одно из направлений, которое органично сочетает традиционные приемы архитектуры и особенности окружающей среды. Биоклиматические дома, построенные по технологиям устойчивого строительства, учитывают деликатное отношение к природе, когда функциональность и эстетичность дома вступают в диалог с окружающей средой. Главная цель архитекторов – гармония с природой и стремление приблизить среду обитания человека к окружающему пространству.
Биоклиматический дом учитывает особенности климата региона и призван, обеспечить максимально комфортные условия для жизни в сочетании с минимальным потреблением энергии. Кроме того, для производства энергии используется доступные экологически чистые источники энергии, такие как солнце, ветер, вода и почва. Это помогает существенно экономить энергию для обогрева и охлаждения здания, а также его освещения. Для достижения этих целей дому иногда придают закругленные формы, выделяют внутри здания буферные тепловые зоны, защищают его от холодных ветров посадкой деревьев. Благодаря таким нехитрым мерам удается снизить потребление энергии на 20-30 ероцентов от среднего уровня.
Это направление в архитектуре довольно новое, позволившее поколениям инженеров и архитекторов реализовать старую идею – создание привлекательных с эстетической точки зрения зданий, способных приспосабливаться к изменению климата на протяжении дня, времени года или целого года. Специальные умные конструкции позволяют регулировать утечку и поступление в помещение света, воздуха и тепла при экономии энергии. Часто с этой целью инженеры обращаются к принципу многослойности – созданию нескольких оболочек дома при помощи фасадов из стекла.
Биоклиматический дом учитывает окружающие климатические особенности одна из целей проекта – обеспечение максимально комфортных жизненных условий, сочитая это с минимальным потреблением энергии. Кроме того, для производства энергии используется доступные экологически чистые источники энергии, такие как солнце, ветер, вода и почва. Это помогает существенно экономить энергию для обогрева и охлаждения здания, а также его освещения.
С этой целью применяют тепловую защиту здания, пассивные солнечные системы, системы естественного охлаждения и освещения, а также способы рационального использования энергии – аккумулирование тепла и устройство тепловых зон. Методами биоклиматической архитектуры являются использование тепловой защиты зданий, применение пассивных солнечных систем, внедрение систем естественного охлаждения и освещения и некоторые методы рационального использования энергии (тепловые зоны, аккумулирование тепла строительными материалами). Благодаря этим мерам удается достичь экономии энергии до 30 процентов по сравнению с энергоэффективным зданием. В сравнении же с не изолированным более старым зданием экономия может составить около 80 процентов.
Ни один биоклиматический дом не обходится без пассивных солнечных систем. Они работают без дополнительного электропитания и обогревают здание в зимнее время, а также охлаждают в летнее.Пассивные солнечные системы делятся на три категории: системы пассивного солнечного охлаждения, системы пассивного солнечного отопления, системы солнечного естественного освещения. В биоклиматическом доме все системы осуществляют слаженную работу для того, чтобы гарантировать максимально комфортные условия в течение года.
Энергоэффективный эксподом с минималистичным скандинавским дизайном, построенный по каркасной технологии, отделка фасада выполнена при помощи плит ЦСП. Дом отапливается за счёт геотермального насоса и системы рекуперации. Электричество получает от солнечных батарей. Управляется с через систему умный дом. Проект выполнен совместно с Level80 architects (архитекторы: Андрусь Bezdar, Кирилл Скорынин). Дом расположение в п. Гонолес, Беларусь.
Главное при создании проекта было объединить простоту, комфортность и миниммалисткий дизайн. Задача состояла в том, что бы минимальными средствами обеспечить максимальный комфорт человека внутри помещения, сделать его по-европейски уютным. Дизайнеры отталкивались от минималистичной простоты, используемой в дизайне скандинавских домов. Фасад каркасного дома, выложенный плитами ЦСП, светлый, такой же светлый его интерьер. Лесное окружение дома и использование зелёной энергии символически отразились в цветных травянисто-зелёных акцентах на первом этаже. Сочитая этот цвет с текстурой дерева, создатели получили своеобразное отражение окружающей природы внутри дома. Прозрачная веранда с южной стороны так же призвана подчеркнуть связь дома с лесным окружением. Многие интерьерные и экстерьерные решения просты в исполнении, не требуют больших затрат и в то же время эстетически выразительны.