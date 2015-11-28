Что делает дом энергоэффективным?

Еще лучше, если энергосберегающие технологии не внедряются уже построенном по-старинке доме, а закладываются в проект нового дома. В этом случае у вас полная свобода действий: в новом доме можно легко использовать некоторые методы пассивного нагрева и охлаждения, а также строительные материалы, как новые, так и классические, приборы, которые помогут минимизировать расход электроэнергии или органического топлива. Конструкция энергоэффективных домов требует тщательного, детального планирования и использования целостного подхода к энергоэффективности. Этот подход заключается в грамотном взаимодействии дома и окружающей среды, а также определении лучших подходов, которые будут использоваться для нагрева и охлаждения, изоляции, освещения, окон и приборов, электрических устройств, систем подачи воды и удаления отходов.

Один из самых важных факторов – это расположение вашего дома, учитывая который вы сможете максимизировать нагревательный эффект солнца зимой и минимизировать его летом. Чтобы достичь этого, дом должен быть прямоугольной формы и как можно более компактен. Длинная стена дома должна иметь максимум окон и быть обращенной к экватору, в северном полушарии эта стена будет направлена на юг, в южном – в противоположную сторону. Чем ближе дом находится к экватору, тем меньше должны быть размер и количество окон. Другой момент, который нужно учитывать при выборе места строительства – ветер. В местах с умеренным и холодными климатом ветер существенно влияет на экономию энергии. Защитой могут послужить холмы и деревья. В жарких странах – ветер – важный охлаждающий фактор. Дома нужно располагать так, чтобы получать максимум ветра, а конструкционные и ландшафтные особенности можно использовать, чтобы направлять ветер в дом.

Как только расположение дома на участке выбрано, следующим рассматриваемым моментом должна стать планировка дома. Стены, крыша, окна и двери – все что разделяет внутреннюю часть от внешней и управляет потоками энергии в доме. При этом логично, что в разных климатических условиях используются разные конструкторские приемы и строительные, изоляционные и отделочные материалы. Еще один момент, который нужно учитывать – распространенный строительный материал в регионе, а также его энергосберегающий эквивалент.

Для того чтобы определить источники тепловых потерь уже построенного дома, имеет смысл заказать тепловизионную съёмку. Она поможет выявить утечки тепла и определиться с мероприятиями по их устранению. Часто небольшие инвестиции в дополнительную теплоизоляцию могут в разы уменьшить затраты на отопление и окупиться в течение 2–3 лет.