Революционная трансформация небольшой квартиры

Нам нравится знакомить вас с проектами, которые коренным образом преображают квартиру или дом. В нашей подборке проектов с демонстрацией жилья «до» и «после» преобразований, можно увидеть самые различные проекты, от очень простых до довольно сложных. Сегодня мы представляем нашим читателям замечательный проект. Его разработали французские специалисты из агентства Мануэля Мартинеса.
Здесь вы сможете в полной мере оценить, насколько удачным было превращение двух комнат общей площадью 45 квадратных метров. Первоначальное состояние этой квартиры в Париже изменено до неузнаваемости. После проведения всех необходимых работ она стала совершенно другой, очень светлой, красивой, функциональной. В этой квартире будет комфортно жить как одному человеку, так и семейной паре.
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Проблема этой квартиры, с которой столкнулись специалисты – довольно низкий потолок и бетонные перегородки, разделяющие эту квартиру. Они не позволят создать открытое пространство, обустроенное в современном стиле. Поэтому здесь нужно будет убирать стены, и найти способы сделать квартиру визуально более высокой. Здесь хороший потолок, ровные стены, но обновления требует напольное покрытие, которое имеет довольно изношенное состояние.
Квартира после выполнения всех запланированных ремонтных работ уже не кажется такой низкой и выглядит впечатляюще. Здесь произошли удивительные изменения, и сейчас трудно признать, что это одна и та же квартира! Наиболее радикальным решением, которое было предложено для устранения проблемы этой квартиры, был снос в ходе реконструкции стены, отделяющей кухню от комнаты. В результате это открытая гостиная со светлой мебелью и полами. Справа на фото вы можете увидеть, что в комнате появились практичная встроенная мебель для хранения различных предметов быта.
Теперь здесь есть стильный стол с черной стеклянной поверхностью и современная кухонная мебель с отличной функциональностью.
Встроенная мебель очень гармонично сочетается по цвету с напольным ламинированным покрытием. Стоит заметить, что мебель не имеет ручек, которые заменены специальными механизмами – дозакрывателями. Одним прикосновением руки без особых усилий можно открыть любой шкафчик, тумбочку или дверь этой практичной мебели. Вместительные тумбочки и шкафы позволяют хранить здесь много различных бытовых вещей.
Несмотря на светлые стены и потолок, а также наличие огромного на всю стену окна, в комнате, и особенно в кухне было довольно мрачно и темно. Отчасти такой эффект создавала стена, отгораживающая кухню от комнаты. Здесь есть над чем поработать и что изменить. В первую очередь необходимо было снести ненужную стену, которая не являлась несущей.
Снимок с другого ракурса позволяет увидеть, каким ярким и приветливым стало преобразованное пространство. Открытая кухня, соединенная с гостиной выглядит очень оптимистично и жизнерадостно. Центральный остров кухни может использоваться как обеденный стол. В то же время кофейный столик прекрасно подойдет для этой цели, если хозяева позовут в гости своих друзей.
Открытое пространство создает очень приятную атмосферу, этому способствует также и цветовая гамма, в которой оформлена комната. Новый деревянный пол усиливает эффект и также способствует тому, что свет, который попадает в комнату, отражается от него, делая ее еще более светлой и яркой.
До ремонта в небольшой кухне не было места для ее полноценной комплектации современной кухонной мебелью. Теперь появилась возможность установить здесь красивую белую мебель со встроенной в нее кухонной техникой.
Отличным решением оказалась установка кухонного острова, который условно отделяет пространство для приготовления пищи и гостиную. Столешница острова сделана из того же материала, что и на кофейном столике. Вся мебель органично сочетается между собой, а объединенное пространство выглядит стильно и современно.
В небольшой комнате, отведенной под спальню, не было места для хранения постельных принадлежностей, белья и личных вещей. Все это хранилось в коридоре, что было очень непрактично.
Места в коридоре было не так много, а комната имела вид небольшого неуютного помещения. До начала ремонтных работ в этой комнате было очень мало места, а отсутствие шкафов делало ее непрактичной. Поэтому специалисты решили также перенести дверь, чтобы можно было установить здесь все, что необходимо для создания комфорта и уюта.
В процессе ремонта дверной проем был перемешен так, чтобы можно было вдоль всей стены установить просторные и вместительные шкафы. При этом комната видоизменилась. Установка белой мебели позволила сделать ее яркой и оптимистичной. Места для хранения вещей здесь достаточно, поэтому сама спальня стала гораздо более функциональной, практичной и более уютной.
До ремонта спальня, впрочем, как и все остальные помещения, выглядела мрачной и темной. Линолеум на полах протерся и требовал замены, тем более, что он не вписывался в обновленный интерьер.
После реконструкции спальня радикально видоизменилась. Теперь она выглядит чистой и ухоженной. Старые окна заменены на новые, более современные. На полу уложено светлое ламинированное покрытие, такое же как и в остальных помещениях. Теперь обновленная спальня стала очень светлой и уютной.
На этом фото мы видим, как выглядела ванная комната до ремонта. Она нуждалась в радикальных изменениях. Старомодная плитка требовала замены, а мебель была непрактичной и довольно старой. Ванная комната казалась значительно меньшей, чем была на самом деле.
Чтобы ванная комната выглядела действительно новой и современной, пришлось очистить ее от всего. Во время ремонта была проведена полная реконструкция ванной с установкой душевой кабины со стеклянной дверью. Теперь эта комната имеет воздушный, современный, красивый и яркий вид. Она прекрасно гармонирует с остальной частью квартиры, в которой преобладает спокойная и гармоничная атмосфера.
Обратите внимание на мебель и современный туалет, установленный в ванной комнате. Функциональность этого помещения, его практичность и красота не вызывает никаких сомнений!
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