Революционная трансформация небольшой квартиры

Нам нравится знакомить вас с проектами, которые коренным образом преображают квартиру или дом. В нашей подборке проектов с демонстрацией жилья «до» и «после» преобразований, можно увидеть самые различные проекты, от очень простых до довольно сложных. Сегодня мы представляем нашим читателям замечательный проект. Его разработали французские специалисты из агентства Мануэля Мартинеса.

Здесь вы сможете в полной мере оценить, насколько удачным было превращение двух комнат общей площадью 45 квадратных метров. Первоначальное состояние этой квартиры в Париже изменено до неузнаваемости. После проведения всех необходимых работ она стала совершенно другой, очень светлой, красивой, функциональной. В этой квартире будет комфортно жить как одному человеку, так и семейной паре.

Если вы готовы отправиться с нами на экскурсию в обновленную квартиру парижан, устраивайтесь поудобнее, и поехали!