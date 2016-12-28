Как обновляли подъезд дома

Для того чтобы ваш дом полностью соответствовал вашим требованиям, необходимо обустроить его не только внутри, но и снаружи. Но не всегда мы знаем и понимаем, что нужно сделать, и какой ремонт нужен наружной части вашего жилища.
Возможно, потребуется больше времени на принятие решения, нужно рассмотреть несколько вариантов, и выбрать наиболее подходящий вам вид отделки входной части дома и его дворовой территории.
Мы предлагаем вам посмотреть, как осуществлялось строительство и отделка террасы и балкона одного семейного дома. Здесь вы увидите весь процесс от начала и до конца. Полученный результат превзошел все ожидания. Поэтому мы уверены, что предложенная здесь идея станет для вас стимулом для переделки входной части вашего дома. Устраивайтесь поудобнее, и понаблюдайте, как все происходило!
Пространство между стенами здания и передним краем площадки была расчищена и приготовлена для начала строительства террасы перед домом.
На это фотографии вы можете увидеть, как были определены размеры будущей площадки, предназначенной для обустройства террасы. Бетонная лестница осталась прежней, она вполне пригодна для использования ее по предназначению. Земля на площадке, выделенной под террасу, была немного снята до уровня, соответствующего входу в подвал дома.
Перед началом строительства дизайнерами был разработан проект, в соответствии с которым плотники выполняли все работы поэтапно. После расчистки участка земля была утрамбована, выровнена, и только после этого можно было приступать к размещению основания пола. В первую очередь был уложен деревянный каркас, на котором будет располагаться настил террасы. Укладка каждой доски начиналось от бетонной стены дома, чтобы примыкание к ней было идеальным, без щелей. Противоположная сторона досок все еще имеет разную длину досок. После полной укладки напольного покрытия террасы лишние сантиметры настила будут срезаны, и вся площадка будет идеально ровной и иметь четкие контуры.
Дерево, используемое для наружной отделки, классифицируется по его предназначению: для изготовления перил, настила, отделки балкона, покрытия лестницы или для отделки стен. Каждый из видов дерева имеет свою специфику обработки, различен по размерам и другим параметрам. Поэтому в соответствии с проектом для будущей террасы и отделки наружной части, примыкающей к дому, были подобраны наиболее подходящие деревянные заготовки в нужных количествах. Все детали из дерева прошли специальную обработку, что позволило эксплуатировать деревянные покрытия для отделки наружных объектов.
Перед укладкой настила почва под будущей террасой была засыпана тонким слоем щебня. Эти действия помогут защитить дерево от влаги, она будет быстрее просачиваться в землю, и вся конструкция будет служить значительно дольше. Кроме того, это предотвращает прорастание травы.
На этом фото мы можем видеть два уровня планировки входной зоны. Ступени уже практически полностью покрыты деревянным настилом. Терраса обозначена по краям, также отмечена и середина будущей конструкции. На твердо утоптанную землю будет насыпан слой щебня, что придаст устойчивости и прочности основанию. На этом этапе начинается укладка основания пола с помощью деревянных брусьев, создающих сетку. Сверху на эту сетку будет уложено напольное покрытие.
Укладка деревянного пола осуществляется на бетонное основание балкона. Здесь применяется также и керамическая плитка, подобранная под цвет дерева. Такое чередование плитки и дерева создает интересный визуальный эффект и выглядит довольно привлекательно и современно.
На этом фото можно увидеть, как будет выглядеть терраса, с уложенным на ней деревянным полом. Доски уже отрезаны по проектируемым размерам площадки, выровнены по периметру. Лестница отлично интегрирована в пол террасы, она как бы входит внутрь деревянного настила. Для пола использованы неширокие доски, он был уложен низко, почти вровень с землей, чтобы соседствующий с ней газон находился с террасой на одном уровне. Обратите внимание на то, что цвет досок не равномерный – создается ощущение натуральности и естественной среды.
Бетонная лестница оделась в дерево. Она со всех сторон обшита деревянными планками. Ступени лестницы, ведущей в подвал, также обшиты деревом. На этом этапе уже начинают вырисовываться общие черты созданной на входе в дом террасы.
Этот плотник занимается изготовлением перил для балкона и лестницы. Перила очень простые, прямые, без вычурных элементов. Но выглядят они элегантно и стильно. Крепление перил осуществлялось к деревянному покрытию, уже установленному на лестнице и на балконе.
Терраса, покрытая деревом, балкон, лестница, перила, все элементы уже полностью закончены. Даже высажены восхитительные цветы, которые добавляют в общую обстановку больше домашнего уюта. Действительно, очень красиво выглядит вся входная зона, обшитая деревом с очень красивым, насыщенным оттенком.
Вид деревянного настила террасы с близкого расстояния позволяет нам рассмотреть более пристально, насколько совершенной выглядит комбинация из двух материалов – дерева и керамики. Они имеют практически одинаковый цвет, с небольшой разницей в оттенке. Вся конструкция выглядит солидно и современно. Из балкона открывается приятный вид на ухоженный газон возле дома, все пространство выглядит очень гармонично и стильно.
На этой картинке мы можем видеть идеальный вид обновленного балкона, который плавно перетекает в лестницу, соединяющую террасу с домом. Завершающим элементом в общей картине этого уютного дворика является деревянный забор, отгораживающий эту часть двора и деревянный каркас для плетущихся растений. Он будет играть роль живой изгороди, которая идеально украсит обновленную входную часть дома.
Край террасы ограничивает деревянный забор с каркасом для цветов или винограда. В скором времени он, возможно, будет полностью заплетен виноградом, который полностью закроет эту часть двора, сделав его еще более уютным и теплым. Это очень красивый способ создания границы двора. Немного позже во внутреннем дворе будет разбит сад, посеяна газонная трава и зацветут красивые цветы.
Посмотрите, как изменился внешний вид этого красивого дворика! Ухоженный и облагороженный участок теперь выглядит идеально. Дизайн этого шикарного дворика создавался с любовью для современного семейного дома, который имеет право на свою собственную террасу в соответствующем стиле.
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