10 важных моментов, о которых вы должны знать, прежде чем начать строить свой дом

В этой статье мы решили дать вам несколько важных советов о том, что должно быть обязательно сделано до того как первый кирпич будет положен в основу вашего дома. Это поможет избежать проблем во время эксплуатации дома в будущем. Кроме того, вы сможете уменьшить свои расходы на этапе его строительства и эксплуатации, если воспользуетесь хотя бы некоторыми нашими советами.
Желая быстро построить красивый дом своей мечты, многие часто игнорируют на первый взгляд второстепенные вопросы, которые должны быть решены на стадии строительства. Поэтому не всегда получается создать оптимальные условия для комфортной жизни, которая может превратиться в кошмар из-за мелких недоделок. Впрочем, неприятности в таком случае могут проявиться и значительно позже.
Поэтому мы приготовили для вас 10 полезных советов, которые помогут вам избежать в будущем головной боли, связанной с эксплуатацией построенного вами дома.
Строительство дома должно обеспечивать безопасность для всех работников, участвующих в проекте. Помните, что несчастные случаи происходят в самый неожиданный и неподходящий момент. Конечно, это дополнительные расходы, но стоит учесть, что последствия такого неприятного события иногда обходятся значительно дороже, чем меры предосторожности.
Прежде чем приступить к выполнению работ на высоте, необходимо установить необходимое оборудование на устойчивой почве и с хорошо закрепленным настилом, по которому будут передвигаться строители. Если вы видите, что выполнение работ может привести к несчастному случаю, необходимо устранить все опасные моменты до того, как строители начнут работать.
Давайте начнем с самого начала. Чтобы построить дом нужно купить для него соответствующий участок. Если вам приглянулось одно из предложений о продаже земли, не стоит сразу же покупать это место под застройку. Необходимо убедиться в том, что все, что вам предлагают, соответствует действительности. Вы должны платить деньги только за то, что реально получите.
Необходимо перемерять площадку, чтобы заявленные размеры на бумагах совпадали с размерами территории на местности. Не вкладывайте ни копейки, если вы не уверены, что участок пригоден для строительства, с устойчивой почвой и плодородной землей. Наличие хорошей почвы также важно возле дома, если вы собираетесь иметь свой сад или выращивать для себя немного овощей и фруктов.
На стадии начала строительства необходимо изначально решить способ оплаты за выполнение строительных работ нанятыми специалистами.
Чтобы избежать проблем с оплатой труда строителей, вы должны разделить строительство на этапы: закладка фундамента, возведение стен, укладка крыши, монтаж сантехники, электричества и др. Это позволит сделать процесс упорядоченным и легко контролируемым.
Оплату лучше осуществлять поэтапно, рассчитываясь со строителями за определенный выполненный объем работ. Часто мастера ходят производить расчет за неделю, но если определенные работы займут больше времени, средства, выделенные на строительство, могут закончиться раньше, чем предполагалось.
Даже если вы строите дом небольшого размера, нужно обязательно спроектировать водоотвод и установить водостоки. Мы рекомендуем это сделать, так как эта мудрая мера предосторожности поможет отвести сточные воды, и они не будут застаиваться возле фундамента. Это поможет избежать сырости стен и проникновения влаги внутрь. Кроме того, если вы со временем захотите расширить дом, не будет необходимости поднимать полы и ломать стены.
Во время выполнения скрытых работ по монтажу электричества, вентиляции, газа, и воды, необходимо составить подробную схему расположения всех этих коммуникаций. После того как все эти трубы, кабеля и узлы подключения будут закрыты подвесными панелями, спрятаны в стенах за гипсокартонном, вы быстро забудете, где они проходят. Со временем в случае необходимости замены или ремонта определенных узлов, их будет значительно проще найти, не вскрывая большие по размерам участки стен или потолка.
Приобретение строительных материалов, мебели и других, необходимых для оборудования дома вещей, лучше всего приобретать в недалеко расположенных строительных и мебельных магазинах. Это гораздо удобнее, так как в первую очередь, доставка будет стоить гораздо дешевле, поставки заказанных материалов будут сделаны быстрее. При необходимости замены материалов в случае их несоответствия по качеству или параметрам, сделать это будет значительно проще.
Дом, построенный на некотором возвышении, выглядит более внушительно. Кроме того, такое расположение позволяет защитить его от проникновения влаги в случае сильных дождей, которые могут привести к его затоплению. Будет неплохо, если вы поднимете также и площадку, окружающую дом. Необязательно использовать для этого дорогостоящие материалы. Можно использовать дешевую землю или строительный мусор.
В частном доме обязательно должен быть свой зеленый сад, цветник или клумба.
Для того чтобы не тратить целое состояние на покупку растений, выращенных в теплицах и продающихся в магазинах, можно разделить кусты и растения, развивающиеся способом деления. Размножив таким способом зеленые насаждения, вы получите довольно много собственноручно выращенных цветов бесплатно, которые станут достойным украшением вашего зеленого дворика и вашей гордостью.
Чтобы было легче ухаживать за клумбами, спланируйте свой участок, и проведите к местам расположения растительности воду. Шлаги для транспортирования воды уложите в землю, подключите к водопроводу и проделайте отверстия для подключения полива.
Необходимо продумать и сделать хорошую систему отвода дождевой воды и тающего снега. Если эту воду не отводить подальше от стен дома, она постепенно разрушит стены, может проникнуть в дом, испортит полы и мебель.
Если у вас есть время, ознакомьтесь со стоимостью строительных материалов в разных магазинах и выберите все, что вам нужно по более низкой цене. Часто бывает так, что один и тот же материал имеет совершенно разную стоимость в разных торговых точках. Воспользуйтесь виртуальными рынками строительных материалов, посетите веб-сайты, чтобы узнать о реальной стоимости необходимых вам позиций.
Если сделать это заранее, еще до начала строительства дома вашей мечты, можно значительно уменьшить свои расходы по этой статье.
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