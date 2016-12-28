30 идей, чтобы навести порядок в доме

Красивый интерьер – заслуга не только оригинального декора, но и функциональной организации пространства, удобных систем хранения для каждой вещи в доме. И если вы хотите сделать комнату более уютной, стильной и привлекательной, не стоит сразу хвататься за модные журналы с проектами интерьеров, обновлять отделку и мебель. Для начала, посмотрите – какие вещи в комнате так и не нашли своего удобного места и как это можно исправить. А мы подобрали для вас 30 примеров такой разумной и красивой организации пространства, сочетающих практичность и красоту.
Конструкция кровати с подъемным механизмом – весьма полезное изобретение, позволяющее использовать вместительное пространство для хранения крупногабаритных вещей, постельного белья, подушек и одеял.
Часто большую долю пространства в прихожей занимает лестница на второй этаж, но именно это и можно использовать как преимущество, разместив под ступенями шкафы для одежды и обуви.
Корзины, прикрепленные к стен рядом с гардеробом помогут быстро сложить и найти при необходимости разнообразную мелочевку, которой не нашлось места на вешалке.
Всегда важно не только сложить вещи аккуратно по местам, но и сделать комнату чуточку более красивой, изящной. В этом вам помогут декоративные коробки: вместительные и оригинальные.
Откидная кровать спасет интерьер маленькой комнаты: утром вы просто убираете постель и освобождаете уйму места.
Большие, выдвижные ящики под кроватью помогут ребенку быстро сложить все свои игрушки.
Оборудование кухонного ящика отделениями разного размера для ножей, вилок, ложек и кухонных принадлежностей сделает хранение более упорядоченным.
Чтобы каждая тарелка и блюдо были всегда на своих местах – используйте в ящике для хранения разделители.
Полки и дверцы кухонного шкафа станут намного удобнее, если сделать отделения разного размера для больших и маленьких емкостей, баночек и пакетов.
Небольшие полки в несколько ярусов на дверце шкафа подойдут для того, чтобы разместить все нужные вам баночки со специями.
Настенные крепежи для винных бутылок помогут компактно организовать мини-бар на кухне.
Рядом с рабочей поверхностью на кухне можно расположить на стене подвесы и крепления, где разместятся все необходимые в процессе приготовления еды предметы.
Под рабочей поверхностью можно сделать выдвижной ящик с контейнером для утилизации отходов и кухня будет всегда аккуратной и чистой.
Красивыми полезным дополнением интерьера ванной комнаты станут корзины из ивовых прутьев, размещенные под столешницей.
Встроенная ниша с полками – это и элемент декора, и полезное пространство для хранения книг, сувениров и фотографий.
Приходится хранить дома документы и рабочие бумаги? Используйте для этого коробки из красочного картона, так вы сможете дополнительно оживить интерьер.
Оригинальная конструкция ступеней в прихожей в виде ящиков поможет убрать обувь.
Яркие и разноцветные коробки разного размера и формата – отличное решение для хранения детских вещей.
Под столешницей в ванне всегда найдется место для пары больших корзин, куда вы сможете убрать все вещи.
Выдвижная конструкция настенного стеллажа позволит сделать интерьер ванной комнаты более элегантным.
Ступенчатый шкаф под самым потолком мансарды подчеркнет особенности архитектуры и сделает интерьер комнаты действительно оригинальным.
Если расположить кровать повыше, то под ней еще поместится объемный вертикальный шкаф для одежды.
Комбинация закрытых шкафов, полок и корзин позволит сделать интерьер максимально удобным.
Этот шкаф имеет очень необычную конструкцию: настенные полки и передвижной модуль.
Отличное дополнение прихожей – пара сундуков-сидений и дерево с крючками для одежды на ветках.
В ванной комнате всегда лучше иметь несколько небольших выдвижных ящиков в шкафу под умывальником, чтобы аккуратно сложить всю мелочевку.
Выдвижной ящичек рядом с зеркалом с разнообразными отделами для украшений – мечта любой женщины.
Яркие
пуговицы на стене – очень яркое решение для интерьера прихожей.
Идеальное дополнение интерьера для комнаты с камином – плетенная корзина для дров.
Настенный стеллаж поможет хранить в порядке все инструменты.