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30 идей, чтобы навести порядок в доме

Перла Вереника Перла Вереника
homify Детская комната в стиле модерн
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Красивый интерьер – заслуга не только оригинального декора, но и функциональной организации пространства, удобных систем хранения для каждой вещи в доме. И если вы хотите сделать комнату более уютной, стильной и привлекательной, не стоит сразу хвататься за модные журналы с проектами интерьеров, обновлять отделку и мебель. Для начала, посмотрите – какие вещи в комнате так и не нашли своего удобного места и как это можно исправить. А мы подобрали для вас 30 примеров такой разумной и красивой организации пространства, сочетающих практичность и красоту. 

1. Просторное место для хранения – под кроватью

DUGAR HOME, DECORSIA HOME,S.L. DECORSIA HOME,S.L. Спальная комната Кровати и изголовья
DECORSIA HOME,S.L.

DECORSIA HOME,S.L.
DECORSIA HOME,S.L.
DECORSIA HOME,S.L.

Конструкция кровати с подъемным механизмом – весьма полезное изобретение, позволяющее использовать вместительное пространство для хранения крупногабаритных вещей, постельного белья, подушек и одеял.

2. Шкаф под лестницей

Innovative storage solutions. homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле built-in storage,space saving furniture
homify

Innovative storage solutions.

homify
homify
homify

Часто большую долю пространства в прихожей занимает лестница на второй этаж, но именно это и можно использовать как преимущество, разместив под ступенями шкафы для одежды и обуви.

3. Емкости для хранения мелких вещей

Inspiration, Korbo Korbo Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Korbo

Inspiration

Korbo
Korbo
Korbo

Корзины, прикрепленные к стен рядом с гардеробом помогут быстро сложить и найти при необходимости разнообразную мелочевку, которой не нашлось места на вешалке.

4. Коробки могут служить и для украшения

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores Спальня в стиле модерн
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

Всегда важно не только сложить вещи аккуратно по местам, но и сделать комнату чуточку более красивой, изящной. В этом вам помогут декоративные коробки: вместительные и оригинальные.

5. Кровать-трансформер для небольшой комнаты

Cama oculta em escritório, GenesisDecor GenesisDecor Офисные помещения и магазины
GenesisDecor

GenesisDecor
GenesisDecor
GenesisDecor

Откидная кровать спасет интерьер маленькой комнаты: утром вы просто убираете постель и освобождаете уйму места.

6. Полезные ящики под детской кроватью

Chambres d'enfants, STEPHANIE MESSAGER STEPHANIE MESSAGER Детские комната в эклектичном стиле
STEPHANIE MESSAGER

STEPHANIE MESSAGER
STEPHANIE MESSAGER
STEPHANIE MESSAGER

Большие, выдвижные ящики под кроватью помогут ребенку быстро сложить все свои игрушки.

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7. Кухонный ящик с отделениями для столовых приборов

Küchenfronten - weiß, ALNO AG ALNO AG КухняШкафы и полки
ALNO AG

ALNO AG
ALNO AG
ALNO AG

Оборудование кухонного ящика отделениями разного размера для ножей, вилок, ложек и кухонных принадлежностей сделает хранение более упорядоченным.

8. Разделители в кухонной ящике для тарелок

Foto-Shooting "Bruschetta", stratmann Individuelle Besteckeinsätze stratmann Individuelle Besteckeinsätze КухняХранение
stratmann Individuelle Besteckeinsätze

stratmann Individuelle Besteckeinsätze
stratmann Individuelle Besteckeinsätze
stratmann Individuelle Besteckeinsätze

Чтобы каждая тарелка и блюдо были всегда на своих местах – используйте в ящике для хранения разделители.

9. Полки в кухонном шкафу для баночек

Bespoke oak larder homify Кухня в стиле кантри
homify

Bespoke oak larder

homify
homify
homify

Полки и дверцы кухонного шкафа станут намного удобнее, если сделать отделения разного размера для больших и маленьких емкостей, баночек и пакетов.

10. Хранение специй

Clerkenwell WC1: Minimal Professional Home, Increation Increation Кухня в классическом стиле
Increation

Clerkenwell WC1: Minimal Professional Home

Increation
Increation
Increation

Небольшие полки в несколько ярусов на дверце шкафа подойдут для того, чтобы разместить все нужные вам баночки со специями.

11. Винные бутылки на стене

AUXILIARES Y DECORACIÓN, Muebles Flores Torreblanca Muebles Flores Torreblanca ГостинаяАксессуары и декорации
Muebles Flores Torreblanca

Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca

Настенные крепежи для винных бутылок помогут компактно организовать мини-бар на кухне.

12. Настенный подвес для кухонной утвари

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda Кухня в стиле модерн
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Рядом с рабочей поверхностью на кухне можно расположить на стене подвесы и крепления, где разместятся все необходимые в процессе приготовления еды предметы.

13. Аккуратная емкость для мусора

Pull out waste bins Urban Myth КухняХранение
Urban Myth

Pull out waste bins

Urban Myth
Urban Myth
Urban Myth

Под рабочей поверхностью можно сделать выдвижной ящик с контейнером для утилизации отходов и кухня будет всегда аккуратной и чистой.

14. Плетенные корзины для ванной комнаты

Surrey KT1: Country Family Home, Increation Increation Дома в классическом стиле
Increation

Surrey KT1: Country Family Home

Increation
Increation
Increation

Красивыми полезным дополнением интерьера ванной комнаты станут корзины из ивовых прутьев, размещенные под столешницей.

15. Встроенные ниши в стене

Lisbon Blues, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Спальня в стиле модерн
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Встроенная ниша с полками – это и элемент декора, и полезное пространство для хранения книг, сувениров и фотографий.

16. Яркие коробки для хранения документов

Monte da Ervilha | 2015, Atelier Susana Camelo Atelier Susana Camelo Гостиная в стиле модерн Зеленый
Atelier Susana Camelo

Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo

Приходится хранить дома документы и рабочие бумаги? Используйте для этого коробки из красочного картона, так вы сможете дополнительно оживить интерьер.

17. Ящики для обуви – в ступенях

интерьер TRANSFIGURATOR, YOUR PROJECT YOUR PROJECT Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
YOUR PROJECT

интерьер TRANSFIGURATOR

YOUR PROJECT
YOUR PROJECT
YOUR PROJECT

Оригинальная конструкция ступеней в прихожей в виде ящиков поможет убрать обувь.

18. Пластиковые коробки для детской

homify Детская комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Яркие и разноцветные коробки разного размера и формата – отличное решение для хранения детских вещей.

19. Большие корзины для ванной комнаты

RÉNOVATION D'UNE MAISON CÉVENOLE, JOSE MARCOS ARCHITECTEUR JOSE MARCOS ARCHITECTEUR Ванная комната в стиле кантри Керамика Синий
JOSE MARCOS ARCHITECTEUR

JOSE MARCOS ARCHITECTEUR
JOSE MARCOS ARCHITECTEUR
JOSE MARCOS ARCHITECTEUR

Под столешницей в ванне всегда найдется место для пары больших корзин, куда вы сможете убрать все вещи.

20. Оригинальный стеллаж

MB1 Bathroom cupboard Loft Kolasinski Ванная комнатаХранение Твердая древесина Эффект древесины
Loft Kolasinski

MB1 Bathroom cupboard

Loft Kolasinski
Loft Kolasinski
Loft Kolasinski

Выдвижная конструкция настенного стеллажа позволит сделать интерьер ванной комнаты более элегантным.

21. Под крышей мансарды

Natürliches Wohnzimmer , Allnatura Allnatura ГостинаяХранение
Allnatura

Allnatura
Allnatura
Allnatura

Ступенчатый шкаф под самым потолком мансарды подчеркнет особенности архитектуры и сделает интерьер комнаты действительно оригинальным.

22. Выдвижной шкаф под кроватью

homify Гардеробная в стиле модерн Дерево Белый
homify

homify
homify
homify

Если расположить кровать повыше, то под ней еще поместится объемный вертикальный шкаф для одежды.

23. Комплексная система хранения

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS Кухня в стиле модерн
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

Комбинация закрытых шкафов, полок и корзин позволит сделать интерьер максимально удобным.

24. Мобильная полка для книг

Apartamento Lisboa , Espaço Mínimo Espaço Mínimo Рабочий кабинет в скандинавском стиле
Espaço Mínimo

Espaço Mínimo
Espaço Mínimo
Espaço Mínimo

Этот шкаф имеет очень необычную конструкцию: настенные полки и передвижной модуль.

25. Настенная вешалка в виде дерева

Intérieur maison, Sophie Limet Sophie Limet Детская комнатa в классическом стиле
Sophie Limet

Sophie Limet
Sophie Limet
Sophie Limet

Отличное дополнение прихожей – пара сундуков-сидений и дерево с крючками для одежды на ветках.

26. Ящички для ванной комнаты

Raguno, Ardino Badmöbel GmbH Ardino Badmöbel GmbH
Ardino Badmöbel GmbH

Ardino Badmöbel GmbH
Ardino Badmöbel GmbH
Ardino Badmöbel GmbH

В ванной комнате всегда лучше иметь несколько небольших выдвижных ящиков в шкафу под умывальником, чтобы аккуратно сложить всю мелочевку. 

27. Хранение украшений

Apartamento Graça - Salvador/Ba, Cristiane Pepe Arquitetura Cristiane Pepe Arquitetura Спальня в классическом стиле
Cristiane Pepe Arquitetura

Cristiane Pepe Arquitetura
Cristiane Pepe Arquitetura
Cristiane Pepe Arquitetura

Выдвижной ящичек рядом с зеркалом с разнообразными отделами для украшений – мечта любой женщины.

28. Оригинальные крепежи для шляп и зонтов

homify Прихожая, коридор и лестницыПолки и комоды Черный
homify

homify
homify
homify

Яркие пуговицы на стене – очень яркое решение для интерьера прихожей.

29. Корзина для дров у камина

Villa Gran Atlantico, Lukas Palik Fotografie Lukas Palik Fotografie Гостиная в средиземноморском стиле
Lukas Palik Fotografie

Lukas Palik Fotografie
Lukas Palik Fotografie
Lukas Palik Fotografie

Идеальное дополнение интерьера для комнаты с камином – плетенная корзина для дров.

30. Идеальный порядок в гараже

Heimwerkstatt, Regalraum GmbH Regalraum GmbH Гараж в стиле лофт Металл Белый
Regalraum GmbH

Regalraum GmbH
Regalraum GmbH
Regalraum GmbH

Настенный стеллаж поможет хранить в порядке все инструменты. 

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