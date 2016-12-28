30 идей, чтобы навести порядок в доме

Красивый интерьер – заслуга не только оригинального декора, но и функциональной организации пространства, удобных систем хранения для каждой вещи в доме. И если вы хотите сделать комнату более уютной, стильной и привлекательной, не стоит сразу хвататься за модные журналы с проектами интерьеров, обновлять отделку и мебель. Для начала, посмотрите – какие вещи в комнате так и не нашли своего удобного места и как это можно исправить. А мы подобрали для вас 30 примеров такой разумной и красивой организации пространства, сочетающих практичность и красоту.