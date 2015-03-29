Легкая эклектика в интерьере квартиры

Интерьер такой квартиры – это слияние стилей и времен, эффектных аллюзий, роскоши и простоты. Умная и тщательно продуманная планировка превращает её в идеальное пространство для жизни.

Глянцевый журнальный столик в гостиной гармонирует со всеми светильниками и техникой черного цвета. Приятное удивление вызывает телефонный аппарат, стоящий рядом с современным домашним кинотеатром.