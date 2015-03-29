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Легкая эклектика в интерьере квартиры

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Квартира на Университетском, Owner /designer Owner /designer Рабочий кабинет в эклектичном стиле
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Мы уже не раз говорили об особенностях создания эклектики в интерьере, а  специалисты homify  рассказывали о правилах использования предметов декора для этого стиля. Вот и сегодня перед нами светлая, выразительная и в легкой степени эклектичная квартира в Москве. Благодаря работе студии GOODDESIGNER.RU, здесь мы встречаем сочетание черт традиционного интерьера, минимализма и ультра-современного стиля. Все это является наглядным примером того, что эклектика не придерживается строгих канонов и в то же время не терпит ограничений.

Комфортная планировка

Квартира на Университетском Owner /designer Гостиная в стиле лофт
Owner /designer

Квартира на Университетском

Owner /designer
Owner /designer
Owner /designer

Интерьер такой квартиры – это слияние стилей и времен, эффектных аллюзий, роскоши и простоты. Умная и тщательно продуманная планировка превращает её в идеальное пространство для жизни. 

Глянцевый журнальный столик в гостиной гармонирует со всеми светильниками и техникой черного цвета. Приятное удивление вызывает телефонный аппарат, стоящий рядом с современным домашним кинотеатром.

Мебель и аксессуары

Квартира на Университетском Owner /designer Гостиная в скандинавском стиле
Owner /designer

Квартира на Университетском

Owner /designer
Owner /designer
Owner /designer

В этой квартире нет обычных столов или стульев. Большая часть мебели и элементов декора была специально спроектирована дизайнером под конкретный проект. Практически каждая вещь в этом интерьере создана умелыми руками мастеров. Приятно осознавать, что тебя окружают уникальные и, может, единственные в своем роде предметы.

Каждая вещь знает место

Квартира на Университетском Owner /designer Гостиная в стиле минимализм
Owner /designer

Квартира на Университетском

Owner /designer
Owner /designer
Owner /designer

Расположение мебели и предметов декора оставляет приятное впечатление. Присмотритесь, все детали идеально сочетаются друг с другом, ничего не хочется переставить или изменить. Все цветы, стулья и вазы находятся на своих местах. У посетителей однозначно возникнет ощущение, будто бы так было всегда. Цвет стен, пола и потолка подчеркивают выразительность каждого предмета.

Акценты

Квартира на Университетском Owner /designer Рабочий кабинет в эклектичном стиле
Owner /designer

Квартира на Университетском

Owner /designer
Owner /designer
Owner /designer

Очень нежные и аккуратные акценты цветом в то же время придают интерьеру легкую «перчинку». Градиентная отделка белых штор является чудесным решением, которое придает ощущение воздушности и легкости, а также зрительно увеличивает размеры потолка.

Немного о градиенте

Квартира на Университетском Owner /designer Рабочий кабинет в стиле лофт
Owner /designer

Квартира на Университетском

Owner /designer
Owner /designer
Owner /designer

К слову, эффект омбре (деграде или градиент) сейчас находится на пике популярности. Использовать его можно на стенах или потолках  комнаты, а так же и в элементах интерьера, будь то мебель или ковры. Окрашивание штор можно сделать самому в домашних условиях – это очень просто и не занимает много времени.

Белый в спальне

Квартира на Университетском Owner /designer Спальня в эклектичном стиле
Owner /designer

Квартира на Университетском

Owner /designer
Owner /designer
Owner /designer

Небольшая спальня полностью выполнена в белом цвете, который визуально увеличивает пространство и дарит ощущение легкости и чистоты. Аккуратные яркие гардины и небольшие аксессуары создают ненавязчивую динамику. В таком интерьере уютно и приятно находится длительное время.

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Белый в ванной

Квартира на Университетском Owner /designer Ванная комната в эклектичном стиле
Owner /designer

Квартира на Университетском

Owner /designer
Owner /designer
Owner /designer

Для малогабаритной ванной комнаты белый цвет – идеальное решение. Таким образом лишенное окон помещение наполняется светом. В комнате использована сантехника и мебель прямоугольной формы с лаконичным дизайном. Очень естественно смотрится деревянный настил на полу.

Решение для кухни

Квартира на Университетском Owner /designer Кухни в эклектичном стиле
Owner /designer

Квартира на Университетском

Owner /designer
Owner /designer
Owner /designer

Как и в остальных помещениях, мы видим легкие и едва заметные акценты, которые добавляют кухне свежесть и оригинальность. Глянцевый фартук, аккуратные полупрозрачные шторы создают едва уловимую игру света и цвета. 

До и После: пристройка террасы к дому
Что вы думаете о том, чтобы привнести легкую эклектику в интерьер своей квартиры? Поделитесь своими мыслями в комментариях.

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