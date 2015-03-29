Легкая эклектика в интерьере квартиры

Мы уже не раз говорили об особенностях создания эклектики в интерьере, а специалисты homify рассказывали о правилах использования предметов декора для этого стиля. Вот и сегодня перед нами светлая, выразительная и в легкой степени эклектичная квартира в Москве. Благодаря работе студии GOODDESIGNER.RU, здесь мы встречаем сочетание черт традиционного интерьера, минимализма и ультра-современного стиля. Все это является наглядным примером того, что эклектика не придерживается строгих канонов и в то же время не терпит ограничений.
Интерьер такой квартиры – это слияние стилей и времен, эффектных аллюзий, роскоши и простоты. Умная и тщательно продуманная планировка превращает её в идеальное пространство для жизни.
Глянцевый журнальный столик в гостиной гармонирует со всеми светильниками и техникой черного цвета. Приятное удивление вызывает телефонный аппарат, стоящий рядом с современным домашним кинотеатром.
В этой квартире нет обычных столов или стульев. Большая часть мебели и элементов декора была специально спроектирована дизайнером под конкретный проект. Практически каждая вещь в этом интерьере создана умелыми руками мастеров. Приятно осознавать, что тебя окружают уникальные и, может, единственные в своем роде предметы.
Расположение мебели и предметов декора оставляет приятное впечатление. Присмотритесь, все детали идеально сочетаются друг с другом, ничего не хочется переставить или изменить. Все цветы, стулья и вазы находятся на своих местах. У посетителей однозначно возникнет ощущение, будто бы так было всегда. Цвет стен, пола и потолка подчеркивают выразительность каждого предмета.
Очень нежные и аккуратные акценты цветом в то же время придают интерьеру легкую «перчинку». Градиентная отделка белых штор является чудесным решением, которое придает ощущение воздушности и легкости, а также зрительно увеличивает размеры потолка.
К слову, эффект омбре (деграде или градиент) сейчас находится на пике популярности. Использовать его можно на стенах или потолках комнаты, а так же и в элементах интерьера, будь то мебель или ковры. Окрашивание штор можно сделать самому в домашних условиях – это очень просто и не занимает много времени.
Небольшая спальня полностью выполнена в белом цвете, который визуально увеличивает пространство и дарит ощущение легкости и чистоты. Аккуратные яркие гардины и небольшие аксессуары создают ненавязчивую динамику. В таком интерьере уютно и приятно находится длительное время.
Для малогабаритной ванной комнаты белый цвет – идеальное решение. Таким образом лишенное окон помещение наполняется светом. В комнате использована сантехника и мебель прямоугольной формы с лаконичным дизайном. Очень естественно смотрится деревянный настил на полу.
Как и в остальных помещениях, мы видим легкие и едва заметные акценты, которые добавляют кухне свежесть и оригинальность. Глянцевый фартук, аккуратные полупрозрачные шторы создают едва уловимую игру света и цвета.