Немного творчества – как сделать интерьер комнаты более романтичным

Нотки романтичности найдутся в душе у каждого, и всем нам далеко не чужды чувства любви и нежности. Как это выразить в интерьере – можно выбирать более стандартные приемы, можно искать что-то оригинальное. Главное, чтобы из всего многообразия романтичных цветов, украшений и аксессуаров, вы составили что-то действительно значимое для вас, отражающее ваше представление о романтичности. Не стоит думать, что романтичность это приторно-розовый цвет и обилие сердечек и розочек в интерьере. Прежде всего, романтичность - это ваши светлые мечты и воспоминания и все, что пробуждает в вас такое настроение.