Немного творчества – как сделать интерьер комнаты более романтичным

Нотки романтичности найдутся в душе у каждого, и всем нам далеко не чужды чувства любви и нежности. Как это выразить в интерьере – можно выбирать более стандартные приемы, можно искать что-то оригинальное. Главное, чтобы из всего многообразия романтичных цветов, украшений и аксессуаров, вы составили что-то действительно значимое для вас, отражающее ваше представление о романтичности. Не стоит думать, что романтичность это приторно-розовый цвет и обилие сердечек и розочек в интерьере. Прежде всего, романтичность - это ваши светлые мечты и воспоминания и все, что пробуждает в вас такое настроение.
Хорошей идеей для воплощения в интерьере комнаты индивидуальных романтических настроений может стать оригинальный настенный коллаж – небольшие изображения в тонких рамах. Удивительным свойством такой композиции будет ее глубоко личностный характер, ведь вы сами решаете, какие изображения использовать: вдохновляющие своей красотой пейзажи природы, интересные узоры и орнаменты, некие абстрактные цветовые сочетания или фотографии дорогих вам людей. При этом такой коллаж – живое творение ваших рук, можно изменять вместе со сменой вашего настроения и желаний, добавляя новые акценты, меняя полностью или частично набор картин в композиции.
Мое сердце всегда с тобой
Изящные авторские светильники в романтичном стиле добавят в интерьер и оригинальность ручной работы, и неповторимые ощущения тихой уединенности. Тонкие сплетения ажурных узоров в мягком приглушенном свете, милые детали в виде маленьких белых сердечек – такой светлячок может стать и подарком, символизирующим теплоту ваших чувств, и конечно же, незаменимой частью романтичных и душевных вечеров, напоминающим о том светлом дне и искренних чувствах, когда этот светильник украсил интерьер комнаты.
Винтажные предметы мебели и аксессуары обогащают интерьер ностальгическими воспоминания и образами прошлых эпох – возвышенно-утонченных, размеренных и душевно-теплых. Тонкое стекло в сочетании с винтажными формами ваз дарит интерьеру легкое ощущение нежной наивности, простодушной улыбки – застенчивой и искренней. Такие изящные ноты аксессуаров привнесут, безусловно, в любой интерьер – и в строгий классический, и минималистичный, и даже в грубовато-простой рустикальный стиль, интонацию нежности и романтичности, звучащую тихой, но глубокой мелодией.
Если вы хотите, чтобы романтичные настроения стали основой интерьера, из всего многообразия коллекций и видов дизайнерских отделочных материалов можно найти идеи, воплощающие для вас свежую и трогательную, милую и наивную романтичность. Это могут быть и светлые обои с нежным рисунком цветочных узоров, и легкая текстура выбеленной древесины на полу, и изящные волны воздушного текстиля на окнах.
Белоснежная свежесть и трепетная нежность такого интерьера, пронизанного ощущением первозданной чистоты – одна из лучших тем в романтическом оформлении комнаты. Белый цвет, пожалуй, только на постсоветском пространстве воспринимается больнично-стерильным, да и основная проблема здесь не в цвете, а в грубом его обиходном использовании. Если же приложить белый цвет к таким необычным деталям интерьера, как воздушный балдахин над кроватью, винтажный шкаф с жалюзи на дверях, выбеленная древесина прикроватной тумбы-тахты, то открывается вся нежность фактур и легкость нежного, романтичного и предельно искреннего интерьера.
Достаточно привычным и беспроигрышным вариантом для создания романтичного настроения в интерьере будет использование в комнате пастельных оттенков: в отделочных материалах, в декоре, в текстиле. Сколько и как комбинировать – это уже ваш выбор. Можно и всю комнату оформить с помощью предметов пастельных оттенков, которых на самом деле великое множество – от нежно-голубых до приглушенно розовых. Также интересно смотрится в интерьере сочетание пастельных оттенков с более яркими, насыщенными цветами, когда нежные розовые, теплые бежевые, легкие светло-зеленые и небесно-голубые оттенки играют роль цветовых акцентов.
Романтичную атмосферу помогают создавать не только нежные и светлые ноты интерьера, но и глубокие, насыщенные, немного таинственные цветовые акценты, придающие эмоциональность и изящность оформлению комнаты. Даже при сдержанных цветах основной части предметов мебели и отделки в серой или бежевой гамме, наличие насыщенных чувственных акцентов глубокого синего, таинственного фиолетового, благородного изумрудного, проникновенного лилового оттенков, дадут интерьеру новый эмоциональных заряд романтичных чувств.
Романтичную нотку интерьеру своей легкостью и оригинальностью придают полупрозрачные предметы: неординарное сферическое дизайнерское подвесное кресло, изящных форм и линий пластиковые прозрачные стулья и столы, хрустальные светильники и люстры, плавными каскадами переливов света и блеска, струящиеся сверху вниз. Полупрозрачность – как элемент интерьерного декора издавна используется в изящном оформлении интерьеров, не стоит и сейчас отказываться от этого великолепного приема придания комнате утонченной грации и романтичной нежности.
Всем известно, что французский язык – верх романтичного звучания, также и французские интерьеры – даже самый простой из них - являет собой образчик нежной романтичности и светлой мечтательности. Стиль прованс – французская простодушная деревенская атмосфера кантри, но с такой изысканной ноткой чувственности, что всемерно ценится и своим сочетанием оттенков, и подбором цветочных узоров для текстиля, и комплектацией интерьера оригинальной мебелью. Как и требует душа истинного романтика, здесь нет никаких излишеств, но каждый элемент интерьера в стиле прованс – это поэма истинных чувств, глубоких и искренних.