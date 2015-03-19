Весна дарит вдохновение. Хочется как можно скорее обновить гардероб, поставить перед собой новые цели и заняться осуществлением планов, на которые зимой просто не хватало энергии. Наступление весны мы всегда связываем с позитивными переменами и осуществлением желаний. Начать менять жизнь к лучшему можно с редизайна кухни. Какой стиль оформления считается самым актуальным в этом сезоне? На какие аксессуары стоит обратить внимание? На этот и другие вопросы постараемся ответить в статье
Дизайн кухни: модные тенденции сезона весна-лето.
В свете широко разрекламированного фильма
50 оттенков серого серый вполне ожидаемо стал одним из самых обсуждаемых цветов года. Некоторое время назад мы даже посвятили отдельную статью, посвященную серому цвету в интерьере. В отличие от других комнат, серый не так уж и редко встречается в дизайне кухни. Эффектнее всего он смотрится в монохромной цветовой палитре, поэтому, если вы решили сделать его главным цветом кухни, советуем избегать обилия ярких аксессуаров.
Прошли те времена, когда кухня ассоциировалась с клетчатой скатертью на широком деревянном столе и букетом полевых цветов на подоконнике. Современная кухня – это
умный дом в миниатюре. Ее пространство наполнено сложной техникой, готовой автоматизировать практически любой процесс, который раньше приходилось выполнять вручную. Кухонные островки и встраиваемые духовые шкафы не только окажут неоценимую помощь в приготовлении вкусной еды, но и позволят существенно сэкономить место на кухне.
Цветные вставки из обоев очень актуальны в этом сезоне. Они станут настоящей изюминкой для однотонных кухонь и позволят акцентировать внимание на отдельном предмете мебели или части помещения. Особенно эффектно вставки из обоев будут смотреться на фоне мебели, выполненной в сходных цветовых комбинациях.
Еще одним трендом сезона весна-лето стали яркие аксессуары. Запасайтесь чашками, кастрюлями, салатницами, нарезками и прочей кухонной утварью насыщенных цветов и не слушайте тех, кто советует избегать буйства красок в пространстве небольшой кухни.
Небольшие аксессуары теплых цветов станут ярким штрихом в интерьере
сердца вашего дома. Особенно выразительно они будут смотреться на фоне белых стен и светлой мебели. Обыграйте несколько разных по интенсивности оттенка одного яркого цвета, и привычное пространство кухни заиграет новыми красками.
Деревенский стиль продолжает набирать популярность. Отделка стен деревом и камнем, массивная мебель и глиняная посуда не могут не воссоздать в памяти картины беззаботного детства, проведенного у бабушки в деревне. Возможно, поэтому все больше людей начинают включать элементы стиля кантри в интерьер кухни. Приятной особенностью этого направления является возможность органично сочетать его с современной бытовой техникой, без которой сегодня не обходится ни одна семья.
Истинные любители роскоши вряд ли согласятся жить в кухне, оформленной в деревенском стиле. Скромному деревянному антуражу они предпочтут атмосферу праздничного великолепия, созданную благодаря комбинации изысканных предметов мебели и аксессуаров. В этом сезоне особенно актуальны большие хрустальные люстры, прозрачные капли которых, словно весенние росинки, спадают на нас с белоснежного потолочного свода. Трогательный и нежный хрусталь озарит помещение волшебным светом. Такая люстра – это всегда королева интерьера, и как и всякой королеве, ей необходима достойная свита. Если вы решили повесить на кухне дорогой хрусталь, все остальные элементы интерьера должны выглядеть не менее шикарно.