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Дизайн кухни: модные тенденции сезона весна-лето

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Роскошный Ар-деко, премиум интериум премиум интериум Кухня в классическом стиле
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Весна дарит вдохновение. Хочется как можно скорее обновить гардероб, поставить перед собой новые цели и заняться осуществлением планов, на которые зимой просто не хватало энергии. Наступление весны мы всегда связываем с позитивными переменами и осуществлением желаний. Начать менять жизнь к лучшему можно с редизайна кухни. Какой стиль оформления считается самым актуальным в этом сезоне? На какие аксессуары стоит обратить внимание? На этот и другие вопросы постараемся ответить в статье Дизайн кухни: модные тенденции сезона весна-лето.

Оттенки серого

Кухня-столовая ECOForma Кухня в стиле минимализм
ECOForma

Кухня-столовая

ECOForma
ECOForma
ECOForma

В свете широко разрекламированного фильма 50 оттенков серого серый вполне ожидаемо стал одним из самых обсуждаемых цветов года. Некоторое время назад мы даже посвятили отдельную статью, посвященную серому цвету в интерьере. В отличие от других комнат, серый не так уж и редко встречается в дизайне кухни. Эффектнее всего он смотрится в монохромной цветовой палитре, поэтому, если вы решили сделать его главным цветом кухни, советуем избегать обилия ярких аксессуаров.

Кухня хай-тек

Квартира с мужским характером, Дизайн-студия Идея Дизайн-студия Идея Кухня в стиле минимализм
Дизайн-студия Идея

Квартира с мужским характером

Дизайн-студия Идея
Дизайн-студия Идея
Дизайн-студия Идея

Прошли те времена, когда кухня ассоциировалась с клетчатой скатертью на широком деревянном столе и букетом полевых цветов на подоконнике. Современная кухня – это умный дом в миниатюре. Ее пространство наполнено сложной техникой, готовой автоматизировать практически любой процесс, который раньше приходилось выполнять вручную. Кухонные островки и встраиваемые духовые шкафы не только окажут неоценимую помощь в приготовлении вкусной еды, но и позволят существенно сэкономить место на кухне.

Цветные вставки из обоев

Интерьер квартиры в Алых Парусах, Архитектурное бюро Андрея Стубе Архитектурное бюро Андрея Стубе Кухни в эклектичном стиле
Архитектурное бюро Андрея Стубе

Интерьер квартиры в Алых Парусах

Архитектурное бюро Андрея Стубе
Архитектурное бюро Андрея Стубе
Архитектурное бюро Андрея Стубе

Цветные вставки из обоев очень актуальны в этом сезоне. Они станут настоящей изюминкой для однотонных кухонь и позволят акцентировать внимание на отдельном предмете мебели или части помещения. Особенно эффектно вставки из обоев будут смотреться на фоне мебели, выполненной в сходных цветовых комбинациях.

Яркие аксессуары

Малогабаритная однушка для молодой семьи, Мария Трифанова Мария Трифанова Кухня в скандинавском стиле
Мария Трифанова

Малогабаритная однушка для молодой семьи

Мария Трифанова
Мария Трифанова
Мария Трифанова

Еще одним трендом сезона весна-лето стали яркие аксессуары. Запасайтесь чашками, кастрюлями, салатницами, нарезками и прочей кухонной утварью насыщенных цветов и не слушайте тех, кто советует избегать буйства красок в пространстве небольшой кухни. 

Небольшие аксессуары теплых цветов станут ярким штрихом в интерьере сердца вашего дома. Особенно выразительно они будут смотреться на фоне белых стен и светлой мебели. Обыграйте несколько разных по интенсивности оттенка одного яркого цвета, и привычное пространство кухни заиграет новыми красками.

Кухня с элементами кантри

Шале и море, Yana Ryabchenko Yana Ryabchenko Кухни в эклектичном стиле
Yana Ryabchenko

Шале и море

Yana Ryabchenko
Yana Ryabchenko
Yana Ryabchenko

Деревенский стиль продолжает набирать популярность. Отделка стен деревом и камнем, массивная мебель и глиняная посуда не могут не воссоздать в памяти картины беззаботного детства, проведенного у бабушки в деревне. Возможно, поэтому все больше людей начинают включать элементы стиля кантри в интерьер кухни. Приятной особенностью этого направления является возможность органично сочетать его с современной бытовой техникой, без которой сегодня не обходится ни одна семья.

Роскошная кухня

Роскошный Ар-деко, премиум интериум премиум интериум Кухня в классическом стиле
премиум интериум

Роскошный Ар-деко

премиум интериум
премиум интериум
премиум интериум

Истинные любители роскоши вряд ли согласятся жить в кухне, оформленной в деревенском стиле. Скромному деревянному антуражу они предпочтут атмосферу праздничного великолепия, созданную благодаря комбинации изысканных предметов мебели и аксессуаров. В этом сезоне особенно актуальны большие хрустальные люстры, прозрачные капли которых, словно весенние росинки, спадают на нас с белоснежного потолочного свода. Трогательный и нежный хрусталь озарит помещение волшебным светом. Такая люстра – это всегда королева интерьера, и как и всякой королеве, ей необходима достойная свита. Если вы решили повесить на кухне дорогой хрусталь, все остальные элементы интерьера должны выглядеть не менее шикарно. 

Сказочная мозаика
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