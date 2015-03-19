Дизайн кухни: модные тенденции сезона весна-лето

Еще одним трендом сезона весна-лето стали яркие аксессуары. Запасайтесь чашками, кастрюлями, салатницами, нарезками и прочей кухонной утварью насыщенных цветов и не слушайте тех, кто советует избегать буйства красок в пространстве небольшой кухни.

Небольшие аксессуары теплых цветов станут ярким штрихом в интерьере сердца вашего дома . Особенно выразительно они будут смотреться на фоне белых стен и светлой мебели. Обыграйте несколько разных по интенсивности оттенка одного яркого цвета, и привычное пространство кухни заиграет новыми красками.