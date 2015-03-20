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Превращение обычной квартиры в модный лофт

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
FLAT FOR A PHOTOGRAPHER, Alex Gasca, architects. Alex Gasca, architects. Кухня в средиземноморском стиле
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В переводе с английского лофт означает чердак или мастерская. В журналы, посвященные архитектуре и дизайну интерьера, термин лофт попал приблизительно в середине прошлого века, когда молодые художники Лондона и Нью-Йорка в поисках мастерских облюбовали пустые чердачные помещения заброшенных фабрик. С того самого момента начался отсчет стиля лофт, характеризующегося практически полным отсутствием перегородок, сохранением элементов индустриального прошлого здания – кирпичной кладки или грубой штукатурки и минималистичным оформлением интерьера. 

С момента рождения этого направления прошло немало времени. В современном прочтении стиль лофт совсем необязательно должен шокировать жителей открытыми вентиляционными трубами или хромированной мебелью. Сегодня за желанием переделать типовые помещения в просторные лофты стоят совсем другие мотивы, нежели полвека назад.  Людям хочется избавиться от лишних стен и громоздкой мебели, а также дать возможность дневному свету проникнуть во все уголки квартиры.  

В поисках интересных проектов по превращению домов и квартир в модные лофты мы отправляемся в увлекательное путешествие от Алматы до Барселоны и приглашаем вас присоединиться.  

Из казармы в роскошную квартиру

Loft ESN, Ippolito Fleitz Group – Identity Architects Ippolito Fleitz Group – Identity Architects Столовая комната в стиле модерн
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects

Loft ESN

Ippolito Fleitz Group – Identity Architects
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects

Когда-то в этом стильном и современно оформленном лофте находилась военная казарма. Теперь о военном прошлом здания напомнят разве что необычно длинные окна и стены, частично покрашенные в милитаристский хаки. Большое помещение бывшей казармы идеально подходит для просторного лофта. Высота его потолков позволила архитекторам построить дополнительный этаж-мезонин, а дизайнеры интерьера позаботились о том, чтобы изменить энергетику помещения, наполнив его светом и весенним настроением.

Переделка гаража в жилое помещение: До

Garage loft, Studio OxL Studio OxL
Studio OxL

Studio OxL
Studio OxL
Studio OxL

Не так давно мы посвятили этому уникальному проекту большую статью,  в которой не только подробно разбирали сам проект, но и размышляли на столь модную в последние годы тему джентрификации – повышения престижа района за счет развития его инфраструктуры. Напомним, что суть проекта заключается в переделке… обычного гаража в ультрасовременный лофт. На момент начала работ гараж находился в аварийном состоянии.  Любого, кто бы осмелился предположить, что через каких-то несколько месяцев этот полуразваленный гараж превратится в стильное жилое помещение, можно было легко принять за городского сумасшедшего.

Переделка гаража в жилое помещение: После

Garage loft, Studio OxL Studio OxL
Studio OxL

Studio OxL
Studio OxL
Studio OxL

Новый интерьер квартиры буквально ослепляет своим глянцевым блеском. Заброшенный и никому ненужный гараж превратился в просторное помещение с минимальным количеством мебели и слегка декадентским декором. Войти в дом можно как через обычную дверь, так и через дверь гаража. Да, да, вы не ошиблись, ловким и смекалистым дизайнерам удалось создать стоянку для личного авто прямо внутри самого дома.

Из типовой квартиры в модный лофт

Кухня AIR Design
AIR Design

Кухня

AIR Design
AIR Design
AIR Design

Специалисты алматинской студии дизайна Air Design, занимавшиеся переделкой квартиры, представленной на фото, решили избежать традиционной для подобных проектов атмосферы нарочитой грубости, сделав выбор в пользу теплой цветовой гаммы и яркого освещения. Пожалуй, единственным признаком индустриального помещения в этой квартире является стена с открытой кирпичной кладкой, украшенная двумя небольшими прожекторами. Деревянные межкомнатные перегородки встали на место снесенных стен, отделив гостиную от столовой комнаты

Просторный лофт вместо старой трешки в Лондоне

Sitting Room homify
homify

Sitting Room

homify
homify
homify

Этот проект – еще одно подтверждение того, что обстановка в квартире, стилизованной под лофт, совсем необязательно должна быть наполнена холодной и эгоцентричной энергией. В интерьере современного лофта прекрасно уживаются букеты ярких цветов, предметы антиквариата и ретро декор. Чего стоят чугунные капители викторианской эпохи, которым выпала ответственная роль поддерживать сформированный из прокатных балок антресольный этаж.

Лофт фотографа в Барселоне

FLAT FOR A PHOTOGRAPHER, Alex Gasca, architects. Alex Gasca, architects. Кухня в средиземноморском стиле
Alex Gasca, architects.

Alex Gasca, architects.
Alex Gasca, architects.
Alex Gasca, architects.

Мы завершаем путешествие, посвященное поиску интересных лофт-проектов по всему миру. Нашей последней остановкой станет солнечная Барселона, в которой команде молодых архитекторов удалось превратить старую квартиру в доме 1840 г. постройки в ультрастильный лофт, в котором несмотря на обилие свободного пространства, все самое необходимое находится практически на расстоянии протянутой руки.

В этом потрясающем помещении современность сочетается с неповторимым шармом, который невозможно увидеть, но можно  почувствовать, глядя на вековые стены и огромную деревянную дверь, ставшие немыми свидетелями жизни многих  поколений.  Заглянуть за замочную скважину лофта испанского фотографа можно в этой статье

Дизайн кухни: модные тенденции сезона весна-лето
Хотели бы вы жить в лофте или квартира "без стен" вам кажется неуютной? 

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