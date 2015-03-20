Превращение обычной квартиры в модный лофт

В переводе с английского лофт означает чердак или мастерская. В журналы, посвященные архитектуре и дизайну интерьера, термин лофт попал приблизительно в середине прошлого века, когда молодые художники Лондона и Нью-Йорка в поисках мастерских облюбовали пустые чердачные помещения заброшенных фабрик. С того самого момента начался отсчет стиля лофт, характеризующегося практически полным отсутствием перегородок, сохранением элементов индустриального прошлого здания – кирпичной кладки или грубой штукатурки и минималистичным оформлением интерьера.

С момента рождения этого направления прошло немало времени. В современном прочтении стиль лофт совсем необязательно должен шокировать жителей открытыми вентиляционными трубами или хромированной мебелью. Сегодня за желанием переделать типовые помещения в просторные лофты стоят совсем другие мотивы, нежели полвека назад. Людям хочется избавиться от лишних стен и громоздкой мебели, а также дать возможность дневному свету проникнуть во все уголки квартиры.

В поисках интересных проектов по превращению домов и квартир в модные лофты мы отправляемся в увлекательное путешествие от Алматы до Барселоны и приглашаем вас присоединиться.