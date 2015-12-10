Соломенная крыша — общее название крыш зданий, покрытие которых изготавливается из соломы, тростника, камыша, осоки, пальмовых листьев или других подобных материалов растительного происхождения. В большинстве случаев используют именно камыш, так как он долговечен и срок его эксплуатации может достигать 50 лет. Высокая степень гибкости камыша позволяет смонтировать кровлю практически любой формы и вида.
Крыши, покрытые соломой, в прежние времена встречались достаточно часто. Такое оформление кровли было традиционным для деревенских домов в Европе. В современных условиях соломенная крыша относится к элитным покрытиям, так как при заготовке и подготовке материала используется существенная доля ручного труда. Такие крыши очень популярны в США, России и Европе.
А теперь давайте подробнее рассмотрим преимущества и недостатки соломенной крыши.
Что же касается надежности защиты, то соломенные крыши хорошо предотвращают проникновение холода и не допускают образование протечек. Более того, покрытие из соломы – это превосходный естественный терморегулятор.
В жаркое время в доме с соломенной крышей будет прохладно, а зимой покрытие не допустит утечек тепла. Кроме того, при использовании для покрытия кровли соломы нет необходимости устраивать дополнительные системы вентиляции, так как натуральный материал обладает способностью «дышать», регулируя микроклимат естественным образом.
Достоинство соломенных крыш заключается в первую очередь в том, что они позволяют проявить оригинальность дизайнера и имеют отличные технические характеристики. Такая крыша является украшением любого дома, она придает ему необыкновенный уникальный вид. Они смотрятся отлично и украшают дом, придавая ему потрясающую натуральность. Такие кровли можно устраивать как на маленьких частных домиках, так и на больших коттеджах.
Если соломенная крыша построена с соблюдением всех требований современной технологии, то появление вредителей в кровельном покрытии исключено. Связки соломы или камыша укладывают столь плотно, что грызуны или насекомые там не селятся.
Также солома не подвержена действию микроорганизмов и не накапливает в себе пыль. Она пропитывается специальным составом, благодаря чему не впитывает влагу, не теряет форму и не подвергается воздействию грибков.
Сегодня инженеры стремятся использовать наследие, которое оставили нам бабушки и дедушки. Даже придумали технологию, чтобы уменьшить горючесть материала. Используются препараты, которые предназначены для снижения, до некоторой степени, горючести соломы.
Другая идея заключается в установке спринклеров (систем пожаротушения). Поэтому в наше время можно серьезно подойти к вопросу возведения крыши из соломы.
Еще одним преимуществом такого покрытия является сравнительно небольшой вес. При толщине кровли 25-30 см удельный вес покрытия будет составлять около 35-40 кг на квадратный метр покрытия.
С природоохранной точки зрения соломенные крыши не зависят от производства, так как сырье не требует карьеров, фабрик, заводов. Солома является побочным продуктом сельского хозяйства. Так что не влияет на экологию и не истощает природные ресурсы в мире.
Но даже у такого замечательного покрытия найдется парочка минусов. Монтаж соломенной крыши – процесс трудоемкий и длительный (и соответственно сложная установка водосточной системы из-за существенной толщины покрытия), иногда до нескольких недель, поэтому для выполнения такой работы лучше пригласить профессионалов.
Следует помнить, что наклон кровли должен быть не менее 30°, если она не оборудована слуховыми окнами, или не менее 45°, если такие присутствуют. В районах с повышенным уровнем снега угол наклона рекомендуется увеличить до 50°.
Еще один недостаток – высокая цена. Покрытие кровли дома соломой или камышом обойдется существенно дороже, чем покрытие любым другим материалом. С другой стороны, не придется дополнительно тратиться на гидро- и пароизоляцию, а значит итоговая цена работ будет немного дороже, чем монтаж любого другого покрытия.
Если вы все еще сомневаетесь использовать солому в строительстве крыши или нет, то мы еще раз хотим отметить, что соломенные крыши прекрасны! Как только вы увидите дом с хорошо изготовленной крышей, вы больше никогда не будете задаваться этим вопросом. Нет другого типа крыши, которая имеет такую текстуру, такие изгибы. Это крыша с большой буквы.