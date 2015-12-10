Соломенная крыша — общее название крыш зданий, покрытие которых изготавливается из соломы, тростника, камыша, осоки, пальмовых листьев или других подобных материалов растительного происхождения. В большинстве случаев используют именно камыш, так как он долговечен и срок его эксплуатации может достигать 50 лет. Высокая степень гибкости камыша позволяет смонтировать кровлю практически любой формы и вида.

Крыши, покрытые соломой, в прежние времена встречались достаточно часто. Такое оформление кровли было традиционным для деревенских домов в Европе. В современных условиях соломенная крыша относится к элитным покрытиям, так как при заготовке и подготовке материала используется существенная доля ручного труда. Такие крыши очень популярны в США, России и Европе.

А теперь давайте подробнее рассмотрим преимущества и недостатки соломенной крыши.