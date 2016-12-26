Дом, который напоминает камень и ветер

Люди, которые постоянно находятся в очень оживленной среде, имеют работу с высокой степенью ответственности, постоянно находятся в состоянии стресса. Они нуждаются в особо комфортных условиях жизни, которые стараются создать в своем быту. Чтобы отдохнуть от ежедневных проблем, негатива и шума, необходимо иногда радикально менять обстановку и уходить от проблем ежедневной жизни хоть на короткое время, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Такие условия созданы в уютном доме, который мы хотим вам представить. Снаружи он выглядит немного необычно, и поэтому привлек наше внимание.
Мы предлагаем вам пройтись вместе с нами по этому уникальному дому и оценить все его достоинства. Этот гостевой дом построен в Южной Корее в провинции Чеджу. На небольшом острове в маленькой южнокорейской провинции есть все, что нужно современному человеку для полноценного отдыха и восстановления сил.
В этом особом месте можно отдыхать в любое время года. Свежий воздух, много зелени, горы, море – все это располагает к интересному отдыху вдали от городской суеты, смога и шума. Такой дом можно построить в любом месте. Внимательно присмотритесь к этому удивительному особняку, особенно, если вы хотите иметь свое жилье вдали от города, в окружении восхитительной природы, на свежем воздухе.
Давайте вместе пройдемся по этому интересному дому и посмотрим, чем он привлек наше внимание.
Гостевой дом, который мы сегодня посетим, расположен в небольшом городке. Размеры площадки, на которой он был построен, довольно большие. Это двухэтажное здание снаружи выглядит очень необычно, может быть даже грубовато. Но это только на первый взгляд, именно своим внешним обликом оно и привлекает к себе внимание всех приезжающих на отдых гостей.
Для строительства был использован бетон и кирпич. Сочетание этих двух грубых материалов в наружной отделке подчеркивает особый, серьезный характер этого строения. В качестве ограждения не случайно выбран камень, он органично вписывается в общую обстановку. Такая внешность дома идеально вписывается в окружающий ландшафт и характерна для этой местности. Интересно выполнена крыша дома – она является продолжением стен.
Строгость внешнего облика гостевого дома сглаживает окружающая природа – вокруг высажены деревья и кусты, которые смягчают некоторую суровость этого строения.
Низенький каменный заборчик, окружающий дом, является, в то же время, перилами, ограждающими небольшую террасу у дома. Здесь будут бессмысленно смотреться любые декоративные элементы. Для комфортного отдыха достаточно пары удобных кресел и небольшого столика. Здесь все выглядит натурально и естественно.
Деревья, затеняющие эту часть двора, создают здесь приятную атмосферу, в которой не нужно больше ничего, только немного тепла, солнца и свежего воздуха. Находясь вдали от своей насыщенной городской жизни, подальше от шумных дорог и суеты, на согретой солнцем террасе в тени разлогих деревьев можно отдыхать, наслаждаясь свободой и спокойствием целую вечность.
Комната для отдыха выглядит довольно интересно. Ее дизайнерский подход весьма необычен. Интересно сделана кровать в спальне, рассчитанной на двоих. Темный пол с эффектом старения создает приятный фон для остальной мебели. Белые стены и белое со светло-серым постельное белье являются аккуратным фоном для придания уютного вида этой чудесной комнате. Вытянутой формы окна создают панорамный обзор и очень гармонично вписываются в общий дизайн этой спальни.
Здесь можно также удобно устроиться на скамейке у окна, или расположиться за белым столиком. В этой комнате вам обеспечен комфортный, спокойный отдых и приятное расслабление.
Пейзаж, который окружает этот дом, виден из окон, вытянутых по горизонтали. Это довольно удобно, так как обеспечивается достаточная вентиляция, лучи палящего солнца не обжигают все внутри дома, и не перегревают его. В то же время, такие окна позволяют наполнить дом естественным светом, создавая красивые оттенки в комнате, акцентируя внимание не интерьере.
В доме есть еще одна впечатляющая комфортабельная комната. Здесь светло и чисто, интерьер уютный и практичный. В этой светлой спальне нет ничего лишнего, чтобы могло отвлечь вас от расслабления и отдыха. Большие окна не только пропускают достаточное количество дневного света, но и позволяют наслаждаться природой, окружающей дом.
Деревянный пол выглядит очень эффектно благодаря интересному рисунку паркета и его приятному цвету. На фоне белых стен пространство спальни выглядит довольно привлекательным, спокойно и приветливо.
В этой комнате вы будете чувствовать себя защищенными от внешних раздражителей, насладитесь тишиной и покоем, который навевает удачно подобранная цветовая гамма в декорировании комнаты.
Просторное помещение кухни, составляющей единое пространство со столовой, является местом, где все могут собраться вместе, чтобы поделиться своими мыслями, впечатлениями и проводить много времени в общении.
Здесь созданы все условия для того, чтобы можно было вкусно поесть в большой или маленькой компании и поговорить. Кухня условно отделена от столовой более светлой мебелью. Добротный обеденный стол из темного дерева гармонично сочетается с окружающей обстановкой. Интересная форма высокого потолка создает ощущение объемного пространства.
Сочетание разных по фактуре и цвету материалов делает обстановку в кухне этого гостевого дома неповторимой и оригинальной. Очень интересным является увиденное нами сочетание металла, дерева, кирпичной кладки, бетона в различных цветовых сочетаниях и с различной структурой материала.
Бетонная конструкция, которую мы видим на крыше, выглядит как нечто нереальное, космическое. Серые бетонные конструкции на фоне голубого неба смотрятся ошеломляюще.
Благодаря такой конструкции крыши чувствуется вся уникальность этого огромного пространства, которое может быть использовано для самых различных целей – для активного отдыха, увеселительных мероприятий или же для спокойного отдыха в тишине, в созерцании ночного звездного неба.
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