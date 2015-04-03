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Белая история – апартаменты на улице Февральской революции

Alena Timofeeva for homify with love Alena Timofeeva for homify with love
Квартира по ул. Февральской Революции, Галина Глебова Галина Глебова Кухня в стиле минимализм
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«Пока февраль, как господин снимает белое пальто… »- из песни слов не выкинешь, как из студийных апартаментов Екатеринбурга по улице Февральской революции не выкинешь белого…

Просто белый

Квартира по ул. Февральской Революции, Галина Глебова Галина Глебова Кухня в стиле минимализм
Галина Глебова

Квартира по ул. Февральской Революции

Галина Глебова
Галина Глебова
Галина Глебова

Сложно сказать однозначно является ли белый цвет - украшением или основным цветом в жилом пространстве успешного и энергичного бизнесмена. Для человека сильного характера с безукоризненным вкусом и собственными взглядами на мир – белый цвет - просто белый, просто основной и просто – «норма жизни».

Белый фон

Квартира по ул. Февральской Революции, Галина Глебова Галина Глебова Кухня в стиле минимализм
Галина Глебова

Квартира по ул. Февральской Революции

Галина Глебова
Галина Глебова
Галина Глебова

На фоне  претенциозного  и драматичного  фона белого в  интерьере, сразу видно истинное лицо предмета. Каждый должен быть по-настоящему красивым, с собственным характером и смыслом.

Белый свет

Квартира по ул. Февральской Революции, Галина Глебова Галина Глебова Гостиная в стиле минимализм
Галина Глебова

Квартира по ул. Февральской Революции

Галина Глебова
Галина Глебова
Галина Глебова

 В белом мужском интерьере много света и мало лишних предметов . За такую атмосферу  отвественны -большие окна, скрытые вспомогательные источники света – точечные лампы различной конфигурации и уникальная подборка концептуальных люстр. Каждая из них – самостоятельный дизайнерский шедевр. Декор – альтернатива скучным и повторяющимся вазонам, рамочкам для фотографий, статуэткам. Лейтмотив пространства – 

«Прочь ненужное ! Больше белого!».

Белая форма. Белая фактура

Квартира по ул. Февральской Революции, Галина Глебова Галина Глебова Гостиная в стиле минимализм
Галина Глебова

Квартира по ул. Февральской Революции

Галина Глебова
Галина Глебова
Галина Глебова

 Автор проекта – Галина Глебова, мастерски собрала настоящую «сокровищницу» белого цвета. Совместив в одном студийном пространстве глянцевые и матовые фактуры – поверхностей стен, пола, фасадов кухни, стульев, диванов, столиков . Роскошный образ и объем белый цвет получил, благодаря подборке геометрических форм. Это, тоже,- целая декоративная коллекция, взамен усложненной геометрии архитектурного пространства квартиры. Ей здесь не место – только чистота просторов! Только белое! Мягкость и глубина   атмосферы  подчеркнута текстурами текстильного оформления. Лаконичные и массивные, прозрачные и шелковые портьерные интерпретации соединены с мягким бархатом ,велюром, грубым льном декоративной обивки подушек и шерстью пледов. Завершают «текстильный триптих» –  натуральные ворсовые фактуры – напольных ковров. Они придают интерьеру особый шик и брутальный образ.

Желтый цвет в «белой музыке»

Квартира по ул. Февральской Революции, Галина Глебова Галина Глебова Гостиная в стиле минимализм
Галина Глебова

Квартира по ул. Февральской Революции

Галина Глебова
Галина Глебова
Галина Глебова

 Музыка белого разливается по всему дому. Звучит soul, плавно перетекая в джазовые импровизации в духе личной глубокой истории Астора Пьяццолла. На фоне «белой музыки» в интерьере солирует – энергичный и мощный – желтый. Яркий, притягательный и серьезный – как сам владелец жилых апартаментов. Его присутствие свидетельство позитивного настроения  жизни и далеко идущих планах на будущее. От громких акцентов цвета, дизайнер по интерьеру  заложила переход в спокойные «желтые состояния» – охристо-бежевые, натуральные, природные тона и оттенки. Они, в свою очередь, «связующее звено» сочетаний белого и фактур-компаньонов.

Мужской мраморный характер

Квартира по ул. Февральской Революции, Галина Глебова Галина Глебова Ванная комната в стиле минимализм
Галина Глебова

Квартира по ул. Февральской Революции

Галина Глебова
Галина Глебова
Галина Глебова

Очевидно, что среди фактур-компаньонов в белом интерьере место есть лишь самым достойным. Натуральное дерево, напольный массив – «зебрано», мрамор и  декоративные  панели на стене природного происхождения, подчеркивают  мужской характер интерьера. 

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Компаньон -зебрано

Квартира по ул. Февральской Революции, Галина Глебова Галина Глебова Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
Галина Глебова

Квартира по ул. Февральской Революции

Галина Глебова
Галина Глебова
Галина Глебова

Отдельного внимания достоин массив «зебрано» . Его неоднородный естественный выкрас, одинаково концептуально смотрится как на полу, так и в качестве декорирования стен. Зебрано создает в пространстве интерьера оптический эффект «бесконечного движения» и «стремления вперед».

Черный контур белого

Квартира по ул. Февральской Революции, Галина Глебова Галина Глебова Гостиная в стиле минимализм
Галина Глебова

Квартира по ул. Февральской Революции

Галина Глебова
Галина Глебова
Галина Глебова

Все черные элементы мужского интерьера – концептуальной дизайнерской формы. По традиции «умного» высокотехнологичного пространства , каждый из них имеет функциональное предназначение. В интерьере Галины Глебовой черные предметы, ко всему прочему, – «ограничители» зон. «Черная графика» – барных стульев, локального декора стен, портьер, ламп, технического оснащения и кухонных предметов уточняет композицию цветовых пятен в картине-  «Белое по белому». Словно черным «контуром», выделяется  свободный воздух белого, интеллигентность желтого и необыкновенный комфорт природных оттенков – темного изумрудно-болотного камня, насыщенного коричнево-фиолетового дерева и гранита.

Предвосхищая огонь или как украсить каминную полку
Что особенно притягательно взгляду в белом интерьерном решении квартиры для молодого человека? 

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