Белая история – апартаменты на улице Февральской революции

«Пока февраль, как господин снимает белое пальто… »- из песни слов не выкинешь, как из студийных апартаментов Екатеринбурга по улице Февральской революции не выкинешь белого…
Сложно сказать однозначно является ли белый цвет - украшением или основным цветом в жилом пространстве успешного и энергичного бизнесмена. Для человека сильного характера с безукоризненным вкусом и собственными взглядами на мир – белый цвет - просто белый, просто основной и просто – «норма жизни».
На фоне претенциозного и драматичного фона белого в интерьере, сразу видно
истинное лицо предмета. Каждый должен быть по-настоящему красивым, с собственным характером и смыслом.
В белом мужском интерьере много света и мало лишних предметов . За такую атмосферу отвественны -большие окна, скрытые вспомогательные источники света – точечные лампы различной конфигурации и уникальная подборка концептуальных люстр. Каждая из них – самостоятельный дизайнерский шедевр. Декор – альтернатива скучным и повторяющимся вазонам, рамочкам для фотографий, статуэткам. Лейтмотив пространства –
«Прочь ненужное ! Больше белого!».
Автор проекта – Галина Глебова, мастерски собрала настоящую «сокровищницу» белого цвета. Совместив в одном студийном пространстве глянцевые и матовые фактуры – поверхностей стен, пола, фасадов кухни, стульев, диванов, столиков . Роскошный образ и объем белый цвет получил, благодаря подборке геометрических форм. Это, тоже,- целая декоративная коллекция, взамен усложненной геометрии архитектурного пространства квартиры. Ей здесь не место – только чистота просторов! Только белое! Мягкость и глубина атмосферы подчеркнута текстурами текстильного оформления. Лаконичные и массивные, прозрачные и шелковые портьерные интерпретации соединены с мягким бархатом ,велюром, грубым льном декоративной обивки подушек и шерстью пледов. Завершают «текстильный триптих» – натуральные ворсовые фактуры – напольных ковров. Они придают интерьеру особый шик и брутальный образ.
Музыка белого разливается по всему дому. Звучит soul, плавно перетекая в джазовые импровизации в духе личной глубокой истории Астора Пьяццолла. На фоне «белой музыки» в интерьере солирует – энергичный и мощный – желтый. Яркий, притягательный и серьезный – как сам владелец жилых апартаментов. Его присутствие свидетельство позитивного настроения жизни и далеко идущих планах на будущее. От громких акцентов цвета, дизайнер по интерьеру заложила переход в спокойные «желтые состояния» – охристо-бежевые, натуральные, природные тона и оттенки. Они, в свою очередь, «связующее звено» сочетаний белого и фактур-компаньонов.
Очевидно, что среди фактур-компаньонов в белом интерьере место есть лишь самым достойным. Натуральное дерево, напольный массив – «зебрано», мрамор и декоративные панели на стене природного происхождения, подчеркивают мужской характер интерьера.
зебрано
Отдельного внимания достоин массив «зебрано» . Его неоднородный естественный выкрас, одинаково концептуально смотрится как на полу, так и в качестве декорирования стен.
Зебрано создает в пространстве интерьера оптический эффект «бесконечного движения» и «стремления вперед».
Все черные элементы мужского интерьера – концептуальной дизайнерской формы. По традиции «умного» высокотехнологичного пространства , каждый из них имеет функциональное предназначение. В интерьере Галины Глебовой черные предметы, ко всему прочему, – «ограничители» зон. «Черная графика» – барных стульев, локального декора стен, портьер, ламп, технического оснащения и кухонных предметов уточняет композицию цветовых пятен в картине- «Белое по белому». Словно черным «контуром», выделяется свободный воздух белого, интеллигентность желтого и необыкновенный комфорт природных оттенков – темного изумрудно-болотного камня, насыщенного коричнево-фиолетового дерева и гранита.