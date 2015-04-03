Белая история – апартаменты на улице Февральской революции

Музыка белого разливается по всему дому. Звучит soul, плавно перетекая в джазовые импровизации в духе личной глубокой истории Астора Пьяццолла. На фоне «белой музыки» в интерьере солирует – энергичный и мощный – желтый. Яркий, притягательный и серьезный – как сам владелец жилых апартаментов. Его присутствие свидетельство позитивного настроения жизни и далеко идущих планах на будущее. От громких акцентов цвета, дизайнер по интерьеру заложила переход в спокойные «желтые состояния» – охристо-бежевые, натуральные, природные тона и оттенки. Они, в свою очередь, «связующее звено» сочетаний белого и фактур-компаньонов.