homify 360°: Дом AUS – формула счастья

Дом AUS стал образцом для подражания. Гармония собственных стен вдохновила владельцев на новые личностные достижения, натолкнув на переосмысление принципов и образа жизни. «Виной» всему глобальный комфорт, в который буквально погружена атмосфера дома AUS.
Лейтмотивом философии дома AUS,начиная от архитектурной идеи и экстерьерного решения, до интерьерного наполнения , звучит – « Жизнь – в каждой секунде, ценно – каждое мгновенье».
Математическая формула сложения двух слов: интуиция + интеллект у команды архитекторов,дизайнеров, художников, фотографов и философов – INT2 architecture, получила в сумме невообразимое слияние энергий. В центре ее сосредоточения, на границе рационального познания – логики и иррационального знания – интуиции, находятся ответы на самые непостижимые вопросы и открываются бескрайние информационные поля. Возможно поэтому, у молодой, творческой команды INT2 architecture много друзей и, часто, в реализации того или иного проекта, они превращаются в int3, int5 и даже int10: «интуиция + интеллект + интернациональность +интердисциплинарность + интерактивность +… ». Такие «внутренние метаморфозы» позволяют создать уникальный современный проект жилого пространства с максимально продуманным количеством экстерьерных и интерьерных деталей и элементов.
Проектирование дома осуществлялось согласно принципу – «форма следует функции». Именно поэтому дизайн экстерьера и интерьера разрабатывался параллельно с архитектурой дома. Двухэтажные загородные апартаменты, общей площадью 200 квадратных метров, выполнены из клееного бруса – современного и надежного строительно – отделочного материала. Технологии его производства и инженерного проектирования составляющих элементов, позволяют построить за максимально короткие сроки качественный, экологичный и максимально комфортный объект для жизни. Экологичный, ввиду полной натуральности деревянных материалов для его изготовления, и, в этой же связи, максимально комфортный – в таком доме тепло зимой, а летом прохладно и свежо. В нем отсутствует необходимость в дополнительных системах вентиляции и кондиционировании. Инженерно-технические возможности клееного бруса, позволяют создать эргономичный проект, отвечающий всем существующим и потенциально возможным в будущем запросам и требованиям его владельца.
Дом AUS в 30 километрах от города Санкт – Петербурга именно такой. Его проектирование согласно четырем сторонам света, с учетом его географического месторасположения и инфраструктуры местности позволило создать собственный мир. Вместе с перспективой реконструкции и расширения пространства для отдыха архитекторы создали возможности дополнительных информационных и энергетических полей самосовершенствования, заложить потенциал развития и качественных изменений.
Основной дом на загородном участке располагается слева. Первый этаж занимают гостевые апартаменты, прачечная, просторная гостиная ,плавно переходящая в открытую кухню-столовую. Второй этаж занимают родительская спальня и детские комнаты. На правой части домовой территории находится хозяйственная постройка – некий буфер между автомобильной дорогой и участком, она защищает двор от посторонних взглядов и служит «шумовой преградой», создавая максимально комфортную атмосферу на территории дома. Функционал этого помещения – сауна с комнатой отдыха, мастерская, кладовая и гараж на два машиноместа. «Хитрое решение выходов» – из гостиной на открытую кухню , из комнаты отдыха на внутреннюю зону дома– создает «объем пространства», предоставляя полную свободу движения по дому и его территории. Кульминационное место встречи всей семьи – открытая терраса с бассейном и зоной для барбекю – собственный оазис гармонии жизни.
INT2 architecture – не просто создают идею, пространство и форму, они всегда погружены в проекты, пытаясь прожить и почувствовать так же, как будущие его владельцы. Интерьерный образ дома AUS – продолжение свободомыслящего архитектурного пространства. Формы минимализма не сковывают движения, мягкие пастельно-серые оттенки цветового фона не мешают полету мыслей и зарождению творческих идей.