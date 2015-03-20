homify 360°: Дом AUS – формула счастья

Проектирование дома осуществлялось согласно принципу – «форма следует функции». Именно поэтому дизайн экстерьера и интерьера разрабатывался параллельно с архитектурой дома. Двухэтажные загородные апартаменты, общей площадью 200 квадратных метров, выполнены из клееного бруса – современного и надежного строительно – отделочного материала. Технологии его производства и инженерного проектирования составляющих элементов, позволяют построить за максимально короткие сроки качественный, экологичный и максимально комфортный объект для жизни. Экологичный, ввиду полной натуральности деревянных материалов для его изготовления, и, в этой же связи, максимально комфортный – в таком доме тепло зимой, а летом прохладно и свежо. В нем отсутствует необходимость в дополнительных системах вентиляции и кондиционировании. Инженерно-технические возможности клееного бруса, позволяют создать эргономичный проект, отвечающий всем существующим и потенциально возможным в будущем запросам и требованиям его владельца.