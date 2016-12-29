Эко-проект с уникальным характером

Пожелания заказчика, порой, могут быть абсолютно непредсказуемы. Так, однажды к архитектору Юлии Кафтановой (студия GOOD WOOD) обратились с просьбой создать дом, который бы не походил ни на один другой, разительно отличался от существующих деревянных домов, и в то же время оставался абсолютно гармоничным и визуально привлекательным. Такой дом мечты должен быть создан с использованием исключительно экологичных материалов, радовать домочадцев простором, светлой и дружественной атмосферой. Таким образом появился проект, который мы сегодня и увидим.
Архитектура этого просторного дома запоминающаяся, оригинальная, красивая. И если мы привыкли видеть в деревянных постройках такого формата продуманную последовательность, то здесь же замечается полное отсутствие какой-либо симметрии, скорее, попытки отказаться и уйти от нее полностью.
Общая площадь дома из клееного бруса 470 кв м. Здесь уж есть, где разгуляться! К постройке примыкают две террасы, одна из которых используется как альтернатива столовой комнаты в летнее время года. Давайте посмотрим на планировку…
Бесспорным украшением усадьбы является оригинальная и сложная многоуровневая игра крыш, гармонирующая с остекленным эркером в центральной части фасада. Благодаря удачной схеме панорамного остекления, дом остается теплым и при этом имеет живописные виды на окрестности.
Первый и второй этажи значительно отличаются друг от друга по наполнению. Так, например, нижний уровень отдан под комнаты отдыха, включая одну спальню, и развлекательного назначения. Второй — спальни и гардеробная. Наличие парной и компактного бассейна делает дом поистине многофункциональным. Холл и винтовая лестница занимают центральную зону на обоих уровнях.
На втором этаже расположены три спальные комнаты с балконами, санузлами и гардеробной, а оставшееся пространство выделено под второй свет, добавляющий дому еще больший простор. Примечательно, что в доме количество санузлов соответствует числу спальных комнат. Стоимость реализации такого проекта не озвучена архитекторами. Тем не менее, учитывая большую площадь, у его авторов можно поинтересоваться о стоимости «под ключ». Дом подойдет для реализации просторном участке.
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