Эко-проект с уникальным характером

Пожелания заказчика, порой, могут быть абсолютно непредсказуемы. Так, однажды к архитектору Юлии Кафтановой (студия GOOD WOOD) обратились с просьбой создать дом, который бы не походил ни на один другой, разительно отличался от существующих деревянных домов, и в то же время оставался абсолютно гармоничным и визуально привлекательным. Такой дом мечты должен быть создан с использованием исключительно экологичных материалов, радовать домочадцев простором, светлой и дружественной атмосферой. Таким образом появился проект, который мы сегодня и увидим.