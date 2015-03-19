Загородные дома в Японии

Япония.. далекая, таинственная и непредсказуемая страна. Древняя цивилизация, развитие которой на протяжении долгого периода времени проходило в полной изоляции от всего мира. Лишь в конце XIX века, с приходом к власти императора Мейдзи, Япония начала постепенно выходить из статуса обособленной страны, превращаясь в мировую державу с ее самобытной культурой и уникальными традициями.
По сей день среди великих мировых культур Япония стоит особняком и остается загадкой для представителей других цивилизаций. Кажется, что эта страна живет вне времени. Ярко выраженная ориентированность на развитие высоких технологий и стремление к инновациям во всех сферах жизни прекрасно уживаются со строгим следованием традициям, возникшим много веков назад. Сегодня мы попытаемся разобраться в этом феномене на примере загородной японской архитектуры.
Современная японская архитектура попала под сильное влияние конструктивизма с его строгим геометризмом, лаконичностью и монолитностью внешнего облика. Сдержанность, консерватизм и практичность этого стиля пришлись по душе японцам, и они по сей день активно используют принципы конструктивизма в своих работах. То, что нам кажется экзотикой, японцы легко объясняют особенностью климата. Летом температура в Японии поднимается до 30°, что усугубляется невероятно высокой влажностью. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на первом этаже раздвижные двери открыты нараспашку, благодаря этому дом может проветриваться изнутри.
Всего в часе езды от Токио находится небольшой туристический городок Каруизава. Сюда каждый год приезжают тысячи туристов, чтобы насладиться прогулками по холмистой местности и полюбоваться живописными пейзажами. На одном из высоких холмов в Каруизава можно встретить вот такой сказочный домик, построенный архитекторами из студии Poda. Этот маленький отель с одной из самых необычных крыш мира будет рад приютить в своих стенах туристов, решивших полюбоваться на расположенный рядом с ним уснувший тысячилетия назад вулкан
Асама.
Форма небольшого офиса архитектурной фирмы повторяет контуры холма, на котором построено здание. Японцы всегда с большим вниманием и уважением относились к природе в каждом ее проявлении, что не могло не найти отражение в загородной архитектуре. Принцип
не ландшафт для здания, а здание для ландшафта, который только начинает входить в западную архитектуру, используется японскими зодчими на протяжении многих веков.
Большая часть Японии находится в сейсмически опасной зоне, поэтому большинство ее жителей предпочитают жить в небольших полутораэтажных загородных постройках. Талантливым архитекторам, которые уважают традиции, при этом не боятся экспериментировать, здесь всегда найдется работа. Нам показалось, что необычный фасад этого дома интересным образом отражает суть японской культуры. С одной стороны, открытость, вежливость и гостеприимность, с другой – сдержанность, замкнутость и нежелание делиться самым сокровенным.
Пришло время заглянуть вовнутрь одного из японских домов. Принцип построения внутренней архитектуры основывается на смысловой триаде
пустота-промежуток-тень, возникшей как результат переосмысления японцами идей русских авангардистов. Пустота наполнена и выразительна, потому что рождает все идеи и формы, и передаёт ощущение бесконечности пространства. Промежуточные зоны создают условия для непротиворечивого сосуществования антагонизмов, связывают внешнее и внутреннее пространство, лишают их чётких границ. Тень создаёт глубину пространства.