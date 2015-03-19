Загородные дома в Японии

Япония.. далекая, таинственная и непредсказуемая страна. Древняя цивилизация, развитие которой на протяжении долгого периода времени проходило в полной изоляции от всего мира. Лишь в конце XIX века, с приходом к власти императора Мейдзи, Япония начала постепенно выходить из статуса обособленной страны, превращаясь в мировую державу с ее самобытной культурой и уникальными традициями.

По сей день среди великих мировых культур Япония стоит особняком и остается загадкой для представителей других цивилизаций. Кажется, что эта страна живет вне времени. Ярко выраженная ориентированность на развитие высоких технологий и стремление к инновациям во всех сферах жизни прекрасно уживаются со строгим следованием традициям, возникшим много веков назад. Сегодня мы попытаемся разобраться в этом феномене на примере загородной японской архитектуры.