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Загородные дома в Японии

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
House in Daisen, 大角雄三設計室 大角雄三設計室 Дома в скандинавском стиле Дерево Эффект древесины
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Япония.. далекая, таинственная и непредсказуемая страна. Древняя цивилизация, развитие которой на протяжении долгого периода времени проходило в полной изоляции от всего мира. Лишь в конце XIX века, с приходом к власти императора Мейдзи, Япония начала постепенно выходить из статуса обособленной страны, превращаясь в мировую державу с ее самобытной культурой и уникальными традициями. 

По сей день среди великих мировых культур Япония стоит особняком и остается загадкой для представителей других цивилизаций. Кажется, что эта страна живет вне времени. Ярко выраженная ориентированность на развитие высоких технологий и стремление к инновациям во всех сферах жизни прекрасно уживаются со строгим следованием традициям, возникшим много веков назад. Сегодня мы попытаемся разобраться в этом феномене на примере загородной японской архитектуры.

Ступенчатая крыша

North facade ihrmk Дома в стиле модерн
ihrmk

North facade

ihrmk
ihrmk
ihrmk

Современная японская архитектура попала под сильное влияние конструктивизма с его строгим геометризмом, лаконичностью и монолитностью внешнего облика. Сдержанность, консерватизм и практичность этого стиля пришлись по душе японцам, и они по сей день активно используют принципы конструктивизма в своих работах. То, что нам кажется экзотикой, японцы легко объясняют особенностью климата. Летом температура в Японии поднимается до 30°, что усугубляется невероятно высокой влажностью. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на первом этаже раздвижные двери открыты нараспашку, благодаря этому дом может проветриваться изнутри.

Сказочный домик

Karuizawa Counterpoint, PODA PODA Террасы на крыше Бетон Коричневый
PODA

Karuizawa Counterpoint

PODA
PODA
PODA

Всего в часе езды от Токио находится небольшой туристический городок Каруизава. Сюда каждый год приезжают тысячи туристов, чтобы насладиться прогулками по холмистой местности и полюбоваться живописными пейзажами. На одном из высоких холмов в Каруизава можно встретить вот такой сказочный домик, построенный архитекторами из студии Poda. Этот маленький отель с одной из самых необычных крыш мира будет рад приютить в своих стенах туристов, решивших полюбоваться на расположенный рядом с ним уснувший тысячилетия назад вулкан Асама.

Офис архитектурной фирмы

​Villa Kanousan, Yuusuke Karasawa Architects Yuusuke Karasawa Architects Дома в стиле модерн
Yuusuke Karasawa Architects

​Villa Kanousan

Yuusuke Karasawa Architects
Yuusuke Karasawa Architects
Yuusuke Karasawa Architects

Форма небольшого офиса архитектурной фирмы повторяет контуры холма, на котором построено здание. Японцы всегда с большим вниманием и уважением относились к природе в каждом ее проявлении, что не могло не найти отражение в загородной архитектуре. Принцип не ландшафт для здания, а здание для ландшафта, который только начинает входить в западную архитектуру, используется японскими зодчими на протяжении многих веков.

Необычный фасад

House in Daisen, 大角雄三設計室 大角雄三設計室 Дома в скандинавском стиле Дерево Эффект древесины
大角雄三設計室

大角雄三設計室
大角雄三設計室
大角雄三設計室

Большая часть Японии находится в сейсмически опасной зоне, поэтому большинство ее жителей предпочитают жить в небольших полутораэтажных загородных постройках. Талантливым архитекторам, которые уважают традиции, при этом не боятся экспериментировать, здесь всегда найдется работа. Нам показалось, что необычный фасад этого дома интересным образом отражает суть японской культуры. С одной стороны, открытость, вежливость и гостеприимность, с другой – сдержанность, замкнутость и нежелание делиться самым сокровенным.

Татами в японских домах

築120年、日本の古民家再生, ㈱カナザワ建築設計事務所/KANAZAWA Architects Design Office ㈱カナザワ建築設計事務所/KANAZAWA Architects Design Office Медиа комнаты в эклектичном стиле
㈱カナザワ建築設計事務所/KANAZAWA　Architects Design Office

㈱カナザワ建築設計事務所/KANAZAWA　Architects Design Office
㈱カナザワ建築設計事務所/KANAZAWA　Architects Design Office
㈱カナザワ建築設計事務所/KANAZAWA　Architects Design Office

Пришло время заглянуть вовнутрь одного из японских домов. Принцип построения внутренней архитектуры основывается на смысловой триаде пустота-промежуток-тень, возникшей как результат переосмысления японцами идей русских авангардистов. Пустота наполнена и выразительна, потому что рождает все идеи и формы, и передаёт ощущение бесконечности пространства. Промежуточные зоны создают условия для непротиворечивого сосуществования антагонизмов, связывают внешнее и внутреннее пространство, лишают их чётких границ. Тень создаёт глубину пространства.

Декор в спальных комнатах
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