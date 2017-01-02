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До и после: обновленная квартира в Страсбурге площадью 139м²

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Appartement locatif T6 à Strasbourg, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME Кухня в стиле модерн
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Для сегодняшнего обзора мы выбрали типичную квартиру в Страсбурге с площадью 139 м². Особое внимание здесь было уделено реконструкции кухни и ванной комнаты, а также организации общего пространства. 

Задача, поставленная дизайнерам из AGENCE ADI-HOME,  была решена блестяще. В итоге хозяева получили не только обновленную кухню с обеденной зоной, но и совершенно неузнаваемую ванную комнату с дополнительным туалетом. Обо всех подробностях проекта читайте далее.

До: маленькая и темная кухня

Appartement locatif T6 à Strasbourg, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

На этом фото вы можете увидеть, какой кухня была до начала работ. Согласитесь – довольно унылое зрелище. Недостаточное освещение, устаревшая раковина и шкафы создавали неудобства хозяевам не только с практической, но и с эстетической стороны. 

После: обновленная кухня

Appartement locatif T6 à Strasbourg, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME Кухня в стиле модерн
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Удивлены? Мы тоже! Обновленная кухня кардинально отличается от того, что было ранее. Она стала просторной, светлой и функциональной. Современная мебель и техника позволит получать настоящее удовольствие в процессе приготовления любимых блюд, ведь теперь все продумано до мелочей! Сочетание белого цвета стен и шкафчиков с темным деревом смотрится очень стильно и всегда будет актуальным. 

До: устаревшая ванная комната

Appartement locatif T6 à Strasbourg, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Состояние ванной комнаты изначально было плачевным, как и кухни. Мало места, старомодная обстановка и сомнительная цветовая гамма. Вы только взгляните на этот огромный бойлер, который висит на самом видном месте! А теперь посмотрите, как постарались дизайнеры и какой стала эта комната. 

После: стильная ванная

Appartement locatif T6 à Strasbourg, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME Ванная комната в стиле модерн
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

В ванной комнате стало очень красиво и современно. Душевая кабина с прозрачной дверью, белоснежные оттенки в интерьере и большое зеркало моментально делают пространство шире. Здесь больше нет ничего лишнего и отягощающего взор – только четкие линии и непревзойденный стиль. 

До: ужасный туалет

Appartement locatif T6 à Strasbourg, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Туалет в таком виде производил неприятное впечатление на всех, кто его видел. Старая сантехника подлежала немедленной замене, а тусклая обстановка – преображению. Давайте посмотрим, что придумали специалисты…

После: современный туалет

Appartement locatif T6 à Strasbourg, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME Ванная комната в стиле модерн
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Эксперты последовали пожеланиям владельцев квартиры и разместили дополнительный туалет в большой отремонтированной ванной комнате. Хоть он и выглядит достаточно просто, но является при этом вполне современным. Обратите внимание, как гармонично в комнате сочетается кафель различной расцветки между собой, а также с прозрачными элементами на стене. Последние пропускают в ванную дополнительный свет, не нарушая приватность помещения. 

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После: коридор

Appartement locatif T6 à Strasbourg, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Здесь мы видим коридор и стены ванной комнаты по другую сторону. Также можно оценить новое напольное покрытие. 

Некоторые детали

Appartement locatif T6 à Strasbourg, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Популярный нынче белый цвет присутствует в каждой комнате. Помимо мебели, такой оттенок имеют двери и стены. 

Пространство и свет

Appartement locatif T6 à Strasbourg, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Благодаря большим окнам и светлой отделке помещения, пространство наполняется максимальным количеством солнечных лучей. Это не только поднимает настроение жильцам, но и зрительно увеличивает площадь квартиры. 

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