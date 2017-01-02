До и после: обновленная квартира в Страсбурге площадью 139м²

Для сегодняшнего обзора мы выбрали типичную квартиру в Страсбурге с площадью 139 м². Особое внимание здесь было уделено реконструкции кухни и ванной комнаты, а также организации общего пространства.

Задача, поставленная дизайнерам из AGENCE ADI-HOME, была решена блестяще. В итоге хозяева получили не только обновленную кухню с обеденной зоной, но и совершенно неузнаваемую ванную комнату с дополнительным туалетом. Обо всех подробностях проекта читайте далее.