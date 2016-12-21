Современный дом с городским характером

Может ли такой дом воплотить конкретно вашу мечту и стать идеальным для всей вашей семьи? Если вы любите практичность, функциональность и качество европейского уровня, то в нашей новой книге идей вы найдете именно то, что вам нужно. Профессионалы HQ-DESIGN создали удивительно простой и весьма интересный проект, в котором сочетаются любовь к традиционному оформлению загородного дома и стремление к комфорту и инновациям. Другие статьи о проектах этой студии вы можете найти, щелкнув на ее название и пролистав страницу до конца.