Современный дом с городским характером

Может ли такой дом воплотить конкретно вашу мечту и стать идеальным для всей вашей семьи? Если вы любите практичность, функциональность и качество европейского уровня, то в нашей новой книге идей вы найдете именно то, что вам нужно. Профессионалы HQ-DESIGN создали удивительно простой и весьма интересный проект, в котором сочетаются любовь к традиционному оформлению загородного дома и стремление к комфорту и инновациям. Другие статьи о проектах этой студии вы можете найти, щелкнув на ее название и пролистав страницу до конца.
Постройка запроектирована в современном эклектическом стиле с элементами всеми любимого кантри. Дом располагает небольшой террасой, оформленной в традиционном стиле. Терраса размещена так, чтобы быть приватной, но при этом достаточно просторной. Периметр дома вымощен плиткой, есть подсветка и обрамление стрижеными кустарниками. Отделка — лицевым кирпичом и ДПК-панелями (древесно-полимерный композит).
Итак, перед нами проект частного дома, который находится в черте города Энгельс. Он создавался для молодой пары и двух детей, поэтому планировка учитывает все нюансы семейного проживания. Дом состоит из двух этажей: первого этажа с общими зонами и второго мансардного этажа с приватными зонами-спальнями и детскими. Более подробно о планировке можно будет узнать чуть ниже.
Оформление и отделка фасада полностью оправдывает себя в современном русском доме, который должен быть мульти-задачным и нравиться всем членам семьи. Идеальная щипцовая крыша встречается не так часто – в основном, с неравными углами наклона, разной длиной карнизных свесов и необычного дизайна. Нам нравится такой вариант за его практичность, особенно в зимнее время года.
Планировочное решение каждого этажа можно назвать понятным, логически продуманным. Такой дом – это место не только для досуга, но и даже, возможно, для работы. Не зря на первом этаже расположен просторный кабинет. Гостиная совмещена с кухней и столовой. Также на первом уровне присутствует гардеробная, котельная и санузел.
Весь второй этаж отдан под спальные комнаты, которых, согласно плану, всего четыре. Площадь каждой комнаты составляет 14-15 кв м. Также на мансардном этаже предусмотрен небольшой санузел.
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