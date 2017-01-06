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Стильный дом для семьи

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Filigrane Architektur trifft ökologische und modernste Technik, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG Дома в стиле модерн Изделия из древесины
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Семья из 5 человек хочет новый дом, они отправились на поиски строительной компании, которая будет выполнять все их желания. В списке пожеланий был жилой дом с большим количеством пространства и комфорта, современный дизайн в соответствии с экологическими стандартами. Итак, что же получилось у дизайнеров?

Взгляд с улицы

Filigrane Architektur trifft ökologische und modernste Technik, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG Дома в стиле модерн Изделия из древесины
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG
KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

На стороне улицы дом кажется немного закрытым. Тем не менее, оконные решения обеспечивают достаточное количество естественного света. Фасад покрыт древесиной медового цвета.

Вид на сад

Filigrane Architektur trifft ökologische und modernste Technik, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG Дома в стиле модерн ДПК
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG
KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

Проект представлен четкими линиями, это очень современный куб. Со стороны сада открывается зона с большими стеклянными поверхностями. Изюминкой является, пожалуй, терраса.

Панорамный вид

Filigrane Architektur trifft ökologische und modernste Technik, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG Гостиная в стиле модерн
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG
KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

Другим важным акцентом дома является панорамное окно, за которым есть уютный уголок для чтения. Таким образом, люди могут видеть сад и сельскую местность, даже несмотря на плохую погоду.

Столовая

Filigrane Architektur trifft ökologische und modernste Technik, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG Столовая комната в стиле модерн
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG
KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

Центром семейной жизни является обширная площадь столовой в задней части дома с прекрасным видом на сад. Свет, деревянный настил продолжают естественную ноту дизайна.

Кухня

Filigrane Architektur trifft ökologische und modernste Technik, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG Кухня в стиле модерн Белый
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG
KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

Кухня выглядит вполне современно и стильно. За белыми ящиками и шкафами скрывается практический объем пространства. В дополнение к высокотехнологичным устройствам и современному оборудованию есть дизайн, функциональность и комфорт.

Лестница

Filigrane Architektur trifft ökologische und modernste Technik, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Дерево
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG
KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

Эта массивная деревянная лестница служит связующим звеном между цокольным и верхним этажом, где расположены спальни и ванная комната семьи. Это пространство также является прекрасным примером остальной части дома: четкие линии, высококачественные материалы и удачное сочетание современного дизайна и комфорта.

Ванная комната

Filigrane Architektur trifft ökologische und modernste Technik, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG Ванная комната в стиле модерн Серый
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG
KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

В ванной комнате есть душ, современная раковина. В помещении также есть прямые формы, натуральные материалы высокого качества, теплые, нейтральные цвета.

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