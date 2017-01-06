Стильный дом для семьи

Семья из 5 человек хочет новый дом, они отправились на поиски строительной компании, которая будет выполнять все их желания. В списке пожеланий был жилой дом с большим количеством пространства и комфорта, современный дизайн в соответствии с экологическими стандартами. Итак, что же получилось у дизайнеров?