Стильный дом для семьи

Семья из 5 человек хочет новый дом, они отправились на поиски строительной компании, которая будет выполнять все их желания. В списке пожеланий был жилой дом с большим количеством пространства и комфорта, современный дизайн в соответствии с экологическими стандартами. Итак, что же получилось у дизайнеров?
На стороне улицы дом кажется немного закрытым. Тем не менее, оконные решения обеспечивают достаточное количество естественного света. Фасад покрыт древесиной медового цвета.
Проект представлен четкими линиями, это очень современный куб. Со стороны сада открывается зона с большими стеклянными поверхностями. Изюминкой является, пожалуй, терраса.
Другим важным акцентом дома является панорамное окно, за которым есть уютный уголок для чтения. Таким образом, люди могут видеть сад и сельскую местность, даже несмотря на плохую погоду.
Центром семейной жизни является обширная площадь столовой в задней части дома с прекрасным видом на сад. Свет, деревянный настил продолжают естественную ноту дизайна.
Кухня выглядит вполне современно и стильно. За белыми ящиками и шкафами скрывается практический объем пространства. В дополнение к высокотехнологичным устройствам и современному оборудованию есть дизайн, функциональность и комфорт.
Эта массивная деревянная лестница служит связующим звеном между цокольным и верхним этажом, где расположены спальни и ванная комната семьи. Это пространство также является прекрасным примером остальной части дома: четкие линии, высококачественные материалы и удачное сочетание современного дизайна и комфорта.
В ванной комнате есть душ, современная раковина. В помещении также есть прямые формы, натуральные материалы высокого качества, теплые, нейтральные цвета.