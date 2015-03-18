Декор в спальных комнатах

В идеале интерьер спальни должен быть абсолютно бескомпромиссным. В этой комнате не место предметам, напоминающим о работе. Здесь принято отдыхать, расслабляться, отвлекаться от повседневных забот. Спальная комната – это ваше маленькое королевство, в котором все, от проработки стилистического решения до декоративного оформления, должно соответствовать вашему и только вашему вкусу.

Дизайн интерьера в спальной комнате окружен множеством стереотипов. Кто-то считает недопустимым использование слишком ярких цветов, для кого-то абсолютно неприемлемой является темная цветовая гамма. Мы же советуем при выборе стиля оформления и палитры цветов опираться на собственные предпочтения и не бояться экспериментировать.