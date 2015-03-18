Декор в спальных комнатах

В идеале интерьер спальни должен быть абсолютно бескомпромиссным. В этой комнате не место предметам, напоминающим о работе. Здесь принято отдыхать, расслабляться, отвлекаться от повседневных забот. Спальная комната – это ваше маленькое королевство, в котором все, от проработки стилистического решения до декоративного оформления, должно соответствовать вашему и только вашему вкусу.
Дизайн интерьера в спальной комнате окружен множеством стереотипов. Кто-то считает недопустимым использование слишком ярких цветов, для кого-то абсолютно неприемлемой является темная цветовая гамма. Мы же советуем при выборе стиля оформления и палитры цветов опираться на собственные предпочтения и не бояться экспериментировать.
Вычурный, помпезный, торжественный и величественный барокко отвлечет вас от суетливой и однообразной реальности. Очутившись в спальной комнате, оформленной дизайнерами из студии Tutto Design, вы словно переноситесь в далекий XV век – время правления эксцентричного короля Людовика XIV, известного своей страстной любовью к роскоши. Мебель и декор барочных интерьеров довольно массивны, поэтому подходить к оформлению помещений в этом стиле нужно со знанием дела. Как превратить свой дом в королевские покои, не потеряв при этом баланс между соблюдением канонов стиля и безвкусным подражательством, вы можете прочесть в статье ’Дворцовый стиль в интерьере’.
Уникальность ар-деко в том, что этот стиль всегда выглядит современно. Рожденный в 20-е годы прошлого века, ар-деко тяготеет к роскоши и элитарности. Он отрицает аскетизм и прижимистость, отдавая предпочтение непосредственности и жизнелюбию. Ар-деко любит играть с геометрическими линиями, зеркальным отражением и сочетанием казалось бы несочетаемых цветов. Миниатюрные тумбочки с танцующими ножками, два одинаковых светильника у изголовья кровати, закругленные и трапециевидные линии – вот, основные элементы декора спальных комнат в стиле ар-деко.
Поклонников минимализма зачастую ошибочно принимают за людей, постоянно одержимых желанием избавиться от всего лишнего. На самом деле, минималисты – те еще экспериментаторы. Возможности для импровизации в этом стиле огромны. Чистые цвета, простые геометрические формы, механическая точность и приоритет целого над частью – вот, основные характеристики этого стиля. Дизайнеры интерьера из студии Disobject Architects cоздали необычную спальную комнату, в которой нас на каждом углу подстерегают сюрпризы. Кажется, что свет здесь исходит отовсюду, при этом источники освещения остаются невидимыми. Меблировка комнаты на первый взгляд кажется вполне обычной, но уже через секунду в глаза бросаются резкие, срезанные линии. Минимализм развивается, впитывает в себя новые тенденции, переосмысливая и переиначивая их на свой лад.
daughter room
В своем маленьком королевстве вы имеете полное право быть настоящей принцессой, которая живет в сказочном замке с изысканным интерьером, важной частью которого является роскошная кровать с балдахином. Чтобы установить такую кровать в своей комнате, необходимо сначала сконструировать потолочный крепеж и повесить на него так называемую корону кровати, от которой в форме полукруга расходятся полупрозрачные шторы, охраняющие безмятежный сон юной принцессы. Для тех, кто мечтает иметь подобную кровать в интерьере своей спальни, рекомендуем прочесть статью, полностью посвященную ’Кроватям на четырех стойках’.
Студия экспериментального проектирования
Ракурс представила на наш суд очень необычную спальную комнату, в которой мы снова встречаемся со слегка подзабытым, но легкоузнаваемым стилем 70-х годов. Выражается это в обилие деревянных поверхностей яркого цвета и причудливых геометрических узорах. В такой спальной комнате любой сможет почувствовать себя героем культовых фильмов 70-х годов
Страх и ненависть в Лас-Вегасе или
Забриски пойнт.
Интерьер этой спальни напоминает скромные покои молодой девушки, ожидающей своего рыцаря. Легкость и нежность прованса с его воздушным декором украсят любое помещение. Преобладание светлых цветов и благородных материалов способствуют созданию атмосферы уюта и защищенности, столь необходимой для спокойного и непрерывного сна. Кажется, что в таком интерьере время течет размеренно и каждая секунда наполняется смыслом и красотой.
Сочные краски и натуральные материалы составляют основу экзотического и контрастного восточного стиля в интерьере. Колорит востока лучше всего передают пестрые персидские ковры, широкие кровати с мягким, резным изголовьем и яркие обои с повторяющимся орнаментом золотистого цвета. Впрочем, восточный стиль имеет довольно доминантный характер. Иногда для его воспроизведения в спальне достаточно повесить картину с восточным мотивом или украсить кровать полупрозрачным балдахином с золотой окантовкой, как спальная комната начнет постепенно преображаться в дворец султана.