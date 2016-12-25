25 фото уютного и современного загородного дома

Этот обзор мы решили посвятить великолепному примеру сочетания современной стилистики и комфорта с элементами теплого и уютного декора, придающего интерьеру загородного дома самобытность и неповторимую атмосферу радушного семейного очага.
Эта закрытая веранда с дровяной печью и деревенским декором – излюбленное место для встречи гостей и сбора всей семьи. Здесь домашний уют сочетается с современной функциональностью и комфортом, а радушная обстановка наполняет каждый уголок.
Кирпичная печь и отделка стен, деревянный стол и цветной узор плитки, красочные тарелки на полке – идеальная композиция для отдыха.
Чтобы сделать атмосферу в доме уютной и оригинальной очень важно правильно подобрать предметы декора: не слишком броские, но индивидуальные, имеющие для вас особое значение.
Ощущение покоя и позитива очень важно для создания в доме радушной атмосферы. Цветовая гамма и интересные сочетания помогут вам оживить интерьер: ярко-бирюзовый светильник и теплые оттенки древесины, белые стены и кирпич.
Домашние растения и цветы – самый простой способ наполнить интерьер живительной энергией и яркими контрастами.
Природные оттенки материалов всегда придают интерьеру уют и спокойствие, ощущение тепла и защищенности: приглушенно терракотовый, бежево-песчаный, янтарно-оранжевый.
Большой круглый стол для сбора гостей и эффектный светильник над ним – универсальный рецепт для стильной столовой.
Этот светлый уголок предназначен для полноценного отдыха и все здесь предназначено для покоя и релакса: удобный диван, мягкий ковер на полу, приглушенное освещение, функциональная деревянная тумба для журналов и книг.
Оригинальная форма кресел позволит вам полностью расслабиться и дать отдых уставшей спине.
Широкий экран на фоне деревянной отделки стены – единственная деталь темного цвета в этой гостиной, наполненной светом и мягкими оттенками.
Уровень комфорта во многом определяется тем, найдется ли каждому свое удобное место в общем пространстве.
Объединив в целостный комплекс гостиную и столовую, хозяева этого дома получили пространство объемное и свободное, где нет ощущения скованности и каждый может найти себе занятие по душе.
Для построения гармоничного интерьера использованы не только красивые, но и практичные элементы: деревянная тумба, окружающая диваны, может использовать и как стол, и как полка для аксессуаров и книг, и разделитель пространства.
Современный интерьер – не значит холодный или исключительно технологичный. Кухня, выполненная с сочетанием стальных деталей и деревянной отделки выглядит гармонично и функционально, гладкая дверцы шкафов в сдержанных и натуральных тонах древесины превосходно дополняются серым цветом металлической отдели и кухонной техники.
На кухне есть и небольшая столовая, где можно быстро выпить чашечку кофе утром по пути на работу, и собраться вечером в близком семейном кругу.
Небольшая, но очень комфортная спальня словно создана исключительно для расслабленного отдыха без всяких мыслей о дневных заботах. Теплые бежевые тона интерьера и декоративная ниша с подсветкой над изголовьем кровати делают атмосферу этого пространства в меру светлой и уютной.
Кровать в этой спальне занимает центральное место и ее расположение удачно предоставляет возможность наслаждаться рассветами и закатами, видом из широкого окна.
Немаловажное дополнение к спальне – функциональная и вместительная гардеробная, в стенах которой можно не только хранить все нужные вещи, но и с комфортом выбрать подходящий наряд.
Сочные, энергичные цвета и динамичный интерьер – то, что нужно для подростка
Сочетание подсветки и текстурных поверхностей стен придает ванной комнате необыкновенно насыщенный и оригинальный вид.
Темные цвета и яркие акценты, оригинальные принты и отделка стен, имитирующая вырезки из газет делают эту спальню идеальным местом для молодого человека, с его собственным миром и интересами.
Практичный интерьер позволил на небольшой площади организовать полноценную ванную.
С этой комнаты мы начали наш обзор дома, здесь вы можете вновь оценить многогранность этого просторного помещения и уютные детали.