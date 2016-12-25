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25 фото уютного и современного загородного дома

Перла Вереника Перла Вереника
Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Балкон и терраса в стиле модерн
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Этот обзор мы решили посвятить великолепному примеру сочетания современной стилистики и комфорта с элементами теплого и уютного декора, придающего интерьеру загородного дома самобытность и неповторимую атмосферу радушного семейного очага. 

Уютная веранда

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Балкон и терраса в стиле модерн
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Эта закрытая веранда с дровяной печью и деревенским декором – излюбленное место для встречи гостей и сбора всей семьи. Здесь домашний уют сочетается с современной функциональностью и комфортом, а радушная обстановка наполняет каждый уголок.

Все, что нужно для отдыха

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Балкон и терраса в стиле модерн
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Кирпичная печь и отделка стен, деревянный стол и цветной узор плитки, красочные тарелки на полке – идеальная композиция для отдыха.

Правильные предметы декора

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Балкон и терраса в стиле модерн
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Чтобы сделать атмосферу в доме уютной и оригинальной очень важно правильно подобрать предметы декора: не слишком броские, но индивидуальные, имеющие для вас особое значение.

Цвета, излучающие радость

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Балкон и терраса в стиле модерн
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Ощущение покоя и позитива очень важно для создания в доме радушной атмосферы. Цветовая гамма и интересные сочетания помогут вам оживить интерьер: ярко-бирюзовый светильник и теплые оттенки древесины, белые стены и кирпич.

Не упустите – зелень растений

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Балкон и терраса в стиле модерн
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Домашние растения и цветы – самый простой способ наполнить интерьер живительной энергией и яркими контрастами.

Теплые природные цвета

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Гостиная в стиле модерн
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Природные оттенки материалов всегда придают интерьеру уют и спокойствие, ощущение тепла и защищенности: приглушенно терракотовый, бежево-песчаный, янтарно-оранжевый.

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Столовая с оригинальным освещением

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Столовая комната в стиле модерн
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Большой круглый стол для сбора гостей и эффектный светильник над ним – универсальный рецепт для стильной столовой.

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Столовая комната в стиле модерн
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Пространство для отдыха

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Гостиная в стиле модерн
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Этот светлый уголок предназначен для полноценного отдыха и все здесь предназначено для покоя и релакса: удобный диван, мягкий ковер на полу, приглушенное освещение, функциональная деревянная тумба для журналов и книг.

Кресла для релакса

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Гостиная в стиле модерн
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Оригинальная форма кресел позволит вам полностью расслабиться и дать отдых уставшей спине.

Идеальная композиция для отдыха

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Гостиная в стиле модерн
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Широкий экран на фоне деревянной отделки стены – единственная деталь темного цвета в этой гостиной, наполненной светом и мягкими оттенками.

Функциональная планировка и порядок

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Столовая комната в стиле модерн
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Уровень комфорта во многом определяется тем, найдется ли каждому свое удобное место в общем пространстве.

Просторная комната

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Гостиная в стиле модерн
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Объединив в целостный комплекс гостиную и столовую, хозяева этого дома получили пространство объемное и свободное, где нет ощущения скованности и каждый может найти себе занятие по душе.

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Гостиная в стиле модерн
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Функциональная мебель

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Гостиная в стиле модерн
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Для построения гармоничного интерьера использованы не только красивые, но и практичные элементы: деревянная тумба, окружающая диваны, может использовать и как стол, и как полка для аксессуаров и книг, и разделитель пространства.

Современная кухня в теплых тонах

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Кухня в стиле модерн
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Современный интерьер – не значит холодный или исключительно технологичный. Кухня, выполненная с сочетанием стальных деталей и деревянной отделки выглядит гармонично и функционально, гладкая дверцы шкафов в сдержанных и натуральных тонах древесины превосходно дополняются серым цветом металлической отдели и кухонной техники.

Небольшой уголок для столовой

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Столовая комната в стиле модерн
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

На кухне есть и небольшая столовая, где можно быстро выпить чашечку кофе утром по пути на работу, и собраться вечером в близком семейном кругу.

Уединенная спальня

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Спальня в стиле модерн
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Небольшая, но очень комфортная спальня словно создана исключительно для расслабленного отдыха без всяких мыслей о дневных заботах. Теплые бежевые тона интерьера и декоративная ниша с подсветкой над изголовьем кровати делают атмосферу этого пространства в меру светлой и уютной.

С видом на пейзаж

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Спальня в стиле модерн
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Кровать в этой спальне занимает центральное место и ее расположение удачно предоставляет возможность наслаждаться рассветами и закатами, видом из широкого окна.

Роскошная гардеробная

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Спальня в стиле модерн
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Немаловажное дополнение к спальне – функциональная и вместительная гардеробная, в стенах которой можно не только хранить все нужные вещи, но и с комфортом выбрать подходящий наряд.

Яркая спальня для подростка

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Спальня в стиле модерн
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Сочные, энергичные цвета и динамичный интерьер – то, что нужно для подростка

Ванная комната – свет и текстуры поверхностей

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Ванная комната в стиле модерн
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Сочетание подсветки и текстурных поверхностей стен придает ванной комнате необыкновенно насыщенный и оригинальный вид.

Молодежный стиль спальни

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Спальня в стиле модерн
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Темные цвета и яркие акценты, оригинальные принты и отделка стен, имитирующая вырезки из газет делают эту спальню идеальным местом для молодого человека, с его собственным миром и интересами. 

Вторая ванная комната

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Ванная комната в стиле модерн
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Практичный интерьер позволил на небольшой площади организовать полноценную ванную.

Совершенство планировки

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Балкон и терраса в стиле модерн
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

С этой комнаты мы начали наш обзор дома, здесь вы можете вновь оценить многогранность этого просторного помещения и уютные детали.

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