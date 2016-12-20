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Проект коттеджа в английском стиле

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Проект коттеджа в английском стиле, hq-design hq-design Дома в классическом стиле
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Архитектура домов в английском стиле привлекает к себе внимание своими фронтонами, ставнями на окнах, двускатными крышами и традиционными печными трубами. Действительно, такие постройки разительно отличаются от других проектов домов своим консерватизмом, строгостью и в то же время особенной гармонией с окружающим пейзажем. В нашей новой статье мы увидим прекрасный пример загородного коттеджа, созданный командой специалистов HQ-DESIGN.

Классика английского домостроения

Вид 1. Экстерьер. hq-design Дома в классическом стиле Дизайн экстерьера,проект,коттедж,дом,фасады,планировка
hq-design

Вид 1. Экстерьер.

hq-design
hq-design
hq-design

Homify не раз посвящал книги идей именно постройкам в английском стиле. Пришло время напомнить об архитектурных традициях туманного Альбиона, которые начали сформировываться еще в конце XVII века. Именно тогда в Англии стали повсеместно применять в строительстве природные материалы – кирпич и камень.

Верность традициям

Вид 2. Экстерьер. hq-design Дома в классическом стиле Дизайн экстерьера,проект,коттедж,дом,фасады,планировка
hq-design

Вид 2. Экстерьер.

hq-design
hq-design
hq-design

Перед нами постройка, имеющая два этажа и находящаяся в центре небольшого загородного участка. Проект рассчитан на постоянное проживание семьи из четырех человек. Будучи примером традиционного английского строительства, дом имеет большие окна, ставни, а также крупную двускатную крышу.

Фундаментальные правила

Вид 3. Экстерьер hq-design Дома в классическом стиле Дизайн экстерьера,проект,коттедж,дом,фасады,планировка
hq-design

Вид 3. Экстерьер

hq-design
hq-design
hq-design

Выступающий по всему периметру свес крыши защищает стены от лишней влаги. Что касается фундамента, то визуально он сливается со стенами – таково традиционное восприятие английской архитектуры, в которой основание дома очень низкое, практически незаметное.

Конструктивно дом планируется построить из кирпича с последующим утеплением и облицовкой из лицевого кирпича. Натуральная палитра фасада смотрится стильно, дорого и идеально гармонирует с окружающим пейзажем. Монохромное оформление фасада будет смотреться особенно интересно в теплые сезоны на фоне зелени.

Всему свое место

План 1-го этажа hq-design Дома в классическом стиле Дизайн экстерьера,проект,коттедж,дом,фасады,планировка
hq-design

План 1-го этажа

hq-design
hq-design
hq-design

Разработка коттеджа состоит из двух этажей. На первом располагаются общие зоны и спальня, которая может легко стать гостевой комнатой. А второй мансардный этаж включает в себя приватную зону с просторными детскими. Само расположение дома на участке предполагает ландшафтное оформление территории.

Идеи планировки

План 2-го этажа hq-design Дома в классическом стиле Дизайн экстерьера,проект,коттедж,дом,фасады,планировка
hq-design

План 2-го этажа

hq-design
hq-design
hq-design

Планировочное решение проекта понятно и функционально. При желании комнаты под крышей можно оборудовать под библиотеку, кабинет или в еще одну гостиную. Строгость и красота английского стиля позволяют естественность и комфорт в обустройстве пространства для жизни.

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