Проект коттеджа в английском стиле

Выступающий по всему периметру свес крыши защищает стены от лишней влаги. Что касается фундамента, то визуально он сливается со стенами – таково традиционное восприятие английской архитектуры, в которой основание дома очень низкое, практически незаметное.

Конструктивно дом планируется построить из кирпича с последующим утеплением и облицовкой из лицевого кирпича. Натуральная палитра фасада смотрится стильно, дорого и идеально гармонирует с окружающим пейзажем. Монохромное оформление фасада будет смотреться особенно интересно в теплые сезоны на фоне зелени.