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Шаг за шагом: как построить деревянную террасу

Перла Вереника Перла Вереника
Taras drewniany. Realizacja w Wawrowie, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
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Фасад дома можно дополнить некоторыми весьма полезными элементами, что освежит внешний вид: заменить входную дверь, изменить форму входного проема или перекрасить стены. В этом обзоре мы хотим рассказать вам о строительстве деревянной террасы возле дома: настил из досок украсит зону крыльца и даст вам дополнительное место для отдыха на природе. 

Приступим к работе!

Taras drewniany. Realizacja w Wawrowie, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Как видите, в данном проекте в задней части дома находится просторная площадка, которую можно использовать для строительства деревянного настила террасы. Эта терраса послужит для соединения дома с двором и создания уютного тенистого уголка для отдыха.

Строительство основы

Taras drewniany. Realizacja w Wawrowie, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

После того, как вы определитесь с размерами террасы, необходимо сделать засыпку поверхности площадки гравием, мелкими камнями и строить основу настила. Конструкция состоит из деревянных балок, на которых будет располагаться доски настила. 

Укладка досок

Taras drewniany. Realizacja w Wawrowie, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Когда основа готова, пора приступать к укладке дощатого настила. Шаг за шагом, размещайте доски на деревянной основе так, чтобы получилась ровная и гладкая поверхность.

Проверка креплений

Taras drewniany. Realizacja w Wawrowie, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

На последнем этапе укладки настила необходимо проверить, чтобы не был щелей между досками и надежность скрепления с основой. Таким образом вы избежите смещения досок.

Защита древесины

Taras drewniany. Realizacja w Wawrowie, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Доски настила террасы необходимо защитить от влаги, чтобы увеличить долговечность их эксплуатации. Влагостойкую пропитку досок следует проводить после глубокой очистки, таким образом вы получите эффективное и равномерное распределение по поверхности.

Финальный результат

Taras drewniany. Realizacja w Wawrowie, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

В итоге мы получаем просторную и удобную площадку возле дома. Поверхность террасы приподнята над землей что защищает древесину от излишней сырости. 

Очень функциональная терраса

Taras drewniany. Realizacja w Wawrowie, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Теперь на этой красивой деревянной террасе вполне можно оборудовать замечательную летнюю площадку для отдыха: садовая мебель, клумбы и вьющиеся плети вокруг придадут особый комфорт.

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