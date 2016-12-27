Шаг за шагом: как построить деревянную террасу

Фасад дома можно дополнить некоторыми весьма полезными элементами, что освежит внешний вид: заменить входную дверь, изменить форму входного проема или перекрасить стены. В этом обзоре мы хотим рассказать вам о строительстве деревянной террасы возле дома: настил из досок украсит зону крыльца и даст вам дополнительное место для отдыха на природе.