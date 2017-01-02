Удачное преображение маленькой ванной комнаты

Сегодня мы хотели бы познакомить вас с талантливыми французскими дизайнерами интерьера из Страсбурга, а именно - AGENCE ADI-HOME. Профессионалы взяли на себя полную реконструкцию маленькой ванной, площадь которой – всего 4 квадратных метра. Результат получился впечатляющим! Не верите? Тогда смотрите сами.
Перед началом реконструкции предлагаем взглянуть на изначальный вид ванной комнаты. Согласитесь – зрелище не очень. Темная комната, в которой тесно и угрюмо. Белые стены и мебель напоминают интерьеры больницы, а сама ванная и стиральная машина занимают почти все свободное пространство. Одним словом – мастерам предстояла колоссальная работа!
Глядя на эту фотографию, уже можно оценить масштабы изменений. Ванная была заменена компактной душевой кабиной. Стильный деревянный шкаф был установлен под раковиной, чтобы наиболее эффективно использовать небольшое пространство. Приятный оттенок древесины усовершенствовал цветовую гамму комнаты, избавив помещение от тотально белого наполнения.
Устаревшие шкафы были успешно заменены простым зеркалом с подсветкой, а местом для хранения отныне будет мебель под раковиной. На потолке установлены светодиодные лампы, которые обеспечат поток ярких лучей и, в то же время, сэкономят расходы на электричество. Скучная плитка, которая покрывала стены ранее, ушла в небытие. Теперь видим элегантную отделку с очень современной текстурой, которая моментально преображает имеющееся пространство.
Для небольших ванных комнат, как в данном случае, наиболее рекомендован стиль минимализм. Он предполагает самые простые решения во всем, начиная от сантехники и заканчивая отделкой. Так, отличным вариантом станет душ вместо громоздкой ванной. Скрытый за прозрачной дверью, он оснащен двумя шлангами на разных уровнях для максимально комфортного принятия водных процедур.
Традиционная дверь также была заменена в пользу раздвижной конструкции. Это не только красиво, но и довольно практично – можно сэкономить такие драгоценные сантиметры. Общая стоимость работ в ванной комнате составила 10 300 евро. Это немало, но, оценивая результат, можно с уверенностью сказать – оно того стоило!
И, напоследок, еще одна фотография, которая демонстрирует удивительно теплую атмосферу обновленной ванной комнаты. Мягкое и приятное освещение всячески способствует этому.