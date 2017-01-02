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Удачное преображение маленькой ванной комнаты

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
SALLE DE BAIN A STRASBOURG, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME Ванная комната в стиле модерн Керамика Бежевый
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Сегодня мы хотели бы познакомить вас с талантливыми французскими дизайнерами интерьера из Страсбурга, а именно - AGENCE ADI-HOME. Профессионалы взяли на себя полную реконструкцию маленькой ванной, площадь которой – всего 4 квадратных метра. Результат получился впечатляющим! Не верите? Тогда смотрите сами.  

До: темная и узкая ванная

SALLE DE BAIN A STRASBOURG, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Перед началом реконструкции предлагаем взглянуть на изначальный вид ванной комнаты. Согласитесь – зрелище не очень. Темная комната, в которой тесно и угрюмо. Белые стены и мебель напоминают интерьеры больницы, а сама ванная и стиральная машина занимают почти все свободное пространство. Одним словом – мастерам предстояла колоссальная работа!

До/После

SALLE DE BAIN A STRASBOURG, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME Ванная комната в стиле модерн Керамика Эффект древесины
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Глядя на эту фотографию, уже можно оценить масштабы изменений. Ванная была заменена компактной душевой кабиной. Стильный деревянный шкаф был установлен под раковиной, чтобы наиболее эффективно использовать небольшое пространство. Приятный оттенок древесины усовершенствовал цветовую гамму комнаты, избавив помещение от тотально белого наполнения. 

После: сияющее пространство

SALLE DE BAIN A STRASBOURG, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME Ванная комната в стиле модерн Керамика Бежевый
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Устаревшие шкафы были успешно заменены простым зеркалом с подсветкой, а местом для хранения отныне будет мебель под раковиной. На потолке установлены светодиодные лампы, которые обеспечат поток ярких лучей и, в то же время, сэкономят расходы на электричество. Скучная плитка, которая покрывала стены ранее, ушла в небытие. Теперь видим элегантную отделку с очень современной текстурой, которая моментально преображает имеющееся  пространство. 

Душ

SALLE DE BAIN A STRASBOURG, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME Ванная комната в стиле модерн Железо / Сталь Металлический / Серебристый
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Для небольших ванных комнат, как в данном случае, наиболее рекомендован стиль минимализм. Он предполагает самые простые решения во всем, начиная от сантехники и заканчивая отделкой. Так, отличным вариантом станет душ вместо громоздкой ванной. Скрытый за прозрачной дверью, он оснащен двумя шлангами на разных уровнях для максимально комфортного принятия водных процедур. 

Раздвижные двери

SALLE DE BAIN A STRASBOURG, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME Ванная комната в стиле модерн Дерево Серый
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Традиционная дверь также была заменена в пользу раздвижной конструкции. Это не только красиво, но и довольно практично – можно сэкономить такие драгоценные сантиметры. Общая стоимость работ в ванной комнате составила 10 300 евро. Это немало, но, оценивая результат, можно с уверенностью сказать – оно того стоило! 

Тепло и свет

SALLE DE BAIN A STRASBOURG, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME Ванная комната в стиле модерн Дерево Серый
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

И, напоследок, еще одна фотография, которая демонстрирует удивительно теплую атмосферу обновленной ванной комнаты. Мягкое и приятное освещение всячески способствует этому. 

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