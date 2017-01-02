Удачное преображение маленькой ванной комнаты

Устаревшие шкафы были успешно заменены простым зеркалом с подсветкой, а местом для хранения отныне будет мебель под раковиной. На потолке установлены светодиодные лампы, которые обеспечат поток ярких лучей и, в то же время, сэкономят расходы на электричество. Скучная плитка, которая покрывала стены ранее, ушла в небытие. Теперь видим элегантную отделку с очень современной текстурой, которая моментально преображает имеющееся пространство.