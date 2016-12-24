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Марино хаус или дом на Черном море

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Marino house, BOOS architects BOOS architects Дома в стиле минимализм
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Солнце, рассветы, море, волны, пение птиц и аромат акации. Все эти красоты, созданные природой для вечности, являются неоспоримым примером наивысшего искусства. Не удивительно, что стремление человека окружить себя подобной роскошью не теряет актуальности, где бы он не находился. В нашей новой книге идей мы готовы показать проект солнечной резиденции, откуда открывается прекрасный вид на море и горные холмы. BOOS ARCHITECTS создали образ светлого морского дома с потрясающим остеклением, большим открытым бассейном и интегрированной террасой с мультифункциональным мангалом. Давайте начнем нашу новую прогулку.

Для соседей

Марино хаус / Marino house BOOS architects Дома в скандинавском стиле Кирпичи дом,кирпичный дом
BOOS architects

Марино хаус / Marino house

BOOS architects
BOOS architects
BOOS architects

Первое пространство – это приглашающая входная группа с гаражом и светлым входом, акцентированным ребристыми пилеными профилями из натурального белоснежного известняка, с классической европейской дверью по центру и двумя боковыми вертикальными вытянутыми окнами.

Идиллия имеет два лица

Марино хаус / Marino house BOOS architects Дома в скандинавском стиле каменный дом
BOOS architects

Марино хаус / Marino house

BOOS architects
BOOS architects
BOOS architects

Основой проекта с двух-пространственным решением размещения на участке стало создание дома-оазиса для полноценного отдыха на свежем воздухе. Причиной именно такого планирования послужила окружающая застройка и слишком близкое расположение соседских коттеджей.

Для себя

Марино хаус / Marino house BOOS architects Дома в скандинавском стиле дом,кирпичный дом,кирпичный,каменный,бассейн,терраса
BOOS architects

Марино хаус / Marino house

BOOS architects
BOOS architects
BOOS architects

Второе пространство – это внутренний двор, создающий свой оживленный мир отдыха и досуга, дарящий ощущение круглого лета и праздника.

Сердце дома и характер

Марино хаус / Marino house BOOS architects Дома в скандинавском стиле ночной вид,бассейн,открытый бассейн
BOOS architects

Марино хаус / Marino house

BOOS architects
BOOS architects
BOOS architects

Образ светлого морского дома дополнен визуальными “рамками” из стен с ребристой кладкой из немецкого тонкого длинного кирпича. Вечером они подсвечиваются, привнося в характер постройки дополнительные нотки хорошего настроения.

Планировка

Марино хаус / Marino house BOOS architects план
BOOS architects

Марино хаус / Marino house

BOOS architects
BOOS architects
BOOS architects

Дом имеет две спальни и три детских комнаты. Санузлов также три, из них два находятся в приватной части – на втором этаже. Студия любезно поделилась с нами планировочным решением проекта, который можно увидеть на странице профиля BOOS ARCHITECTS.

В деталях

Марино хаус / Marino house BOOS architects генплан,ландшафт,благоустройство
BOOS architects

Марино хаус / Marino house

BOOS architects
BOOS architects
BOOS architects

Общая площадь постройки ~ 225,5 кв м. Сам дом расположен на участке 8,4 соток, буквально в 400 м от берега моря. В строительстве использовался монолитный ленточный ж/б фундамент с монолитной подошвой в основании с обратной засыпкой под домом, а также монолитный столбчатый ж/б фундамент под террасой с подсыпкой щебнем. Внутренние перегородки – кирпич и пеноблок, перекрытия – монолитные ж/б плиты. В оформлении террасы и отмостки использовались мд-древесина и гранитная брусчатка.

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BOOS architects

Марино хаус / Marino house

BOOS architects
BOOS architects
BOOS architects

Спальни второго этажа имеют выход на просторный балкон с шезлонгами. Если спуститься вниз по винтовой лестнице, мы попадем на террасу-летнюю столовую с большим обеденным столом и местом для приготовления барбекю. Отсюда есть прямой выход к бассейну и камину под открытым небом. Предполагается, что место возле огня станет романтическим лаунджем с вином и кальяном.

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