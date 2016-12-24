Марино хаус или дом на Черном море

Солнце, рассветы, море, волны, пение птиц и аромат акации. Все эти красоты, созданные природой для вечности, являются неоспоримым примером наивысшего искусства. Не удивительно, что стремление человека окружить себя подобной роскошью не теряет актуальности, где бы он не находился. В нашей новой книге идей мы готовы показать проект солнечной резиденции, откуда открывается прекрасный вид на море и горные холмы. BOOS ARCHITECTS создали образ светлого морского дома с потрясающим остеклением, большим открытым бассейном и интегрированной террасой с мультифункциональным мангалом. Давайте начнем нашу новую прогулку.
Первое пространство – это приглашающая входная группа с гаражом и светлым входом, акцентированным ребристыми пилеными профилями из натурального белоснежного известняка, с классической европейской дверью по центру и двумя боковыми вертикальными вытянутыми окнами.
Основой проекта с двух-пространственным решением размещения на участке стало создание дома-оазиса для полноценного отдыха на свежем воздухе. Причиной именно такого планирования послужила окружающая застройка и слишком близкое расположение соседских коттеджей.
Второе пространство – это внутренний двор, создающий свой оживленный мир отдыха и досуга, дарящий ощущение круглого лета и праздника.
Образ светлого морского дома дополнен визуальными “рамками” из стен с ребристой кладкой из немецкого тонкого длинного кирпича. Вечером они подсвечиваются, привнося в характер постройки дополнительные нотки хорошего настроения.
Дом имеет две спальни и три детских комнаты. Санузлов также три, из них два находятся в приватной части – на втором этаже. Студия любезно поделилась с нами планировочным решением проекта, который можно увидеть на странице профиля BOOS ARCHITECTS.
Общая площадь постройки ~ 225,5 кв м. Сам дом расположен на участке 8,4 соток, буквально в 400 м от берега моря. В строительстве использовался монолитный ленточный ж/б фундамент с монолитной подошвой в основании с обратной засыпкой под домом, а также монолитный столбчатый ж/б фундамент под террасой с подсыпкой щебнем. Внутренние перегородки – кирпич и пеноблок, перекрытия – монолитные ж/б плиты. В оформлении террасы и отмостки использовались мд-древесина и гранитная брусчатка.
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Спальни второго этажа имеют выход на просторный балкон с шезлонгами. Если спуститься вниз по винтовой лестнице, мы попадем на террасу-летнюю столовую с большим обеденным столом и местом для приготовления барбекю. Отсюда есть прямой выход к бассейну и камину под открытым небом. Предполагается, что место возле огня станет романтическим лаунджем с вином и кальяном.