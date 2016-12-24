Марино хаус или дом на Черном море

Солнце, рассветы, море, волны, пение птиц и аромат акации. Все эти красоты, созданные природой для вечности, являются неоспоримым примером наивысшего искусства. Не удивительно, что стремление человека окружить себя подобной роскошью не теряет актуальности, где бы он не находился. В нашей новой книге идей мы готовы показать проект солнечной резиденции, откуда открывается прекрасный вид на море и горные холмы. BOOS ARCHITECTS создали образ светлого морского дома с потрясающим остеклением, большим открытым бассейном и интегрированной террасой с мультифункциональным мангалом. Давайте начнем нашу новую прогулку.