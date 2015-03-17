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До и После: как заброшенный сарай превратили в жилой дом

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Rustichella, supercake supercake Дома в стиле модерн
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Сегодня мы расскажем об особенном проекте. Архитекторам из миланского архитектурного бюро Supercake удалось из заброшенного сарая, построенного в XIX веке, сделать уютный дом с современным фасадом и комфортным интерьером. Началось все с того, что одна семья заприметила заброшенное здание в итальянской провинции Тренто и решила его приобрести, поручив архитекторам провести в нем капитальный ремонт  и создать простой и функциональный интерьер, сочетающий в себе традиции и современность.

До: Дом в аварийном состоянии

Rustichella, supercake supercake
supercake

supercake
supercake
supercake

В Западной Европе цены на недвижимость неуклонно растут, что вынуждает людей, мечтающих о собственном доме, приобретать заброшенные здания с расчетом на то, что их удастся отремонтировать и превратить в пригодный для жизни дом.

Призраки прошлого

Rustichella, supercake supercake
supercake

supercake
supercake
supercake

Все, кто когда-либо жил в деревне, знают, что после предварительной сушки сена в поле, его приносят досушивать в сарай, окна которого лишь частично закрыты досками. Это необходимо для того, чтобы процедура сушки происходила с максимальной эффективностью.

До: Крыша, требующая незамедлительной замены

Rustichella, supercake supercake
supercake

supercake
supercake
supercake

В принципе, для своего солидного 200-летнего возраста, можно сказать, что крыша выглядит вполне прилично, но жить под ней мы бы не рекомендовали. Чтобы новые владельцы дома были спокойны и не опасались за свое здоровье, крышу решили заменить.

После: Экстерьер дома

Rustichella, supercake supercake Дома в стиле модерн
supercake

supercake
supercake
supercake

После завершения ремонтных домов бывший сарай превратился в симпатичный трехэтажный домик, в котором будет комфортно и беззаботно проживать большая итальянская семья. На первом этаже расположились гостиная и кухня, второй этаж был отдан под спальные комнаты и комнату отдыха, на третьем мансардном этаже гостеприимные хозяева создали несколько комнат для друзей и родственников.

После: С уважением к истории

Rustichella, supercake supercake Дома в стиле кантри
supercake

supercake
supercake
supercake

Хозяевам дома вовсе не хотелось превращать свое новое жилище в гламурную виллу, поэтому архитекторы постарались максимально сохранить исторический облик постройки. Осыпавшаяся штукатурка наружных стен и старые деревянные ставни остались нетронутыми, что придает дому особенный шарм.

После: Новый интерьер

Rustichella, supercake supercake Гостиная в стиле модерн
supercake

supercake
supercake
supercake

Вот это перевоплощение! Помните фотографию с деревянными палками вместо окон? Сложно поверить, но речь идет о той же комнате, только вряд ли теперь кому-нибудь придет в голову сушить в ней сено. Дизайнеры позаботились о том, чтобы у новых жильцов было все самое необходимое. Скромный и уютный интерьер комнаты отдыха словно напоминает нам о том, как это здорово жить за городом.

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После: Современно и рустикально

Rustichella, supercake supercake Столовая комната в стиле модерн
supercake

supercake
supercake
supercake

Чтобы впустить в пространство дома как можно больше солнечного света, часть стены между кухней и столовой комнатой была удалена. Открытая планировка позволила создать просторное помещение, в котором дизайнеры решили не усердствовать с украшательством.  Деревянные балки на потолке, длинный обеденный стол из грубого дерева и старое пианино в углу – вот, и все составляющие интерьера минималистичной обеденной комнаты с элементами рустикального стиля.

После: Почти как в настоящем лофте

Rustichella, supercake supercake Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
supercake

supercake
supercake
supercake

Мансардный этаж был надстроен искусственно, чтобы использовать пустующее пространство между крышей и вторым этажом. Как мы писали выше, под крышей отреставрированного дома расположились несколько маленьких гостевых спален. Лестница, ведущая на мезонин, чем-то напоминает лестницы, традиционно связывающие этажи на больших морских суднах.

После: Кухня

Rustichella, supercake supercake Кухня в стиле модерн
supercake

supercake
supercake
supercake

Возвращаемся cнова на кухню, рустикальная направленность которой на этом фото просматривается очень четко. Пол из светлого дерева сохранил естественный природный узор, современная бытовая техника встроена в каменную стенку, столь привычную для деревенских интерьеров XIX века. 

Этот проект стал еще одним доказательством того, что в руках профессионалов своего дела, любой, даже казалось бы безнадежно заброшенный архитектурный объект, может превратиться во вполне пригодный для жизни дом со всеми удобствами.

Компактная квартира на набережной Москва-реки
Оцените смелость дизайнеров, решившихся на переделку сарая, построенного в позапрошлом веке и выразите свое мнение о качестве выполненной ими работы!

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