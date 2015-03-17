До и После: как заброшенный сарай превратили в жилой дом

Сегодня мы расскажем об особенном проекте. Архитекторам из миланского архитектурного бюро Supercake удалось из заброшенного сарая, построенного в XIX веке, сделать уютный дом с современным фасадом и комфортным интерьером. Началось все с того, что одна семья заприметила заброшенное здание в итальянской провинции Тренто и решила его приобрести, поручив архитекторам провести в нем капитальный ремонт и создать простой и функциональный интерьер, сочетающий в себе традиции и современность.
В Западной Европе цены на недвижимость неуклонно растут, что вынуждает людей, мечтающих о собственном доме, приобретать заброшенные здания с расчетом на то, что их удастся отремонтировать и превратить в пригодный для жизни дом.
Все, кто когда-либо жил в деревне, знают, что после предварительной сушки сена в поле, его приносят досушивать в сарай, окна которого лишь частично закрыты досками. Это необходимо для того, чтобы процедура сушки происходила с максимальной эффективностью.
В принципе, для своего солидного 200-летнего возраста, можно сказать, что крыша выглядит вполне прилично, но жить под ней мы бы не рекомендовали. Чтобы новые владельцы дома были спокойны и не опасались за свое здоровье, крышу решили заменить.
После завершения ремонтных домов бывший сарай превратился в симпатичный трехэтажный домик, в котором будет комфортно и беззаботно проживать большая итальянская семья. На первом этаже расположились гостиная и кухня, второй этаж был отдан под спальные комнаты и комнату отдыха, на третьем мансардном этаже гостеприимные хозяева создали несколько комнат для друзей и родственников.
Хозяевам дома вовсе не хотелось превращать свое новое жилище в гламурную виллу, поэтому архитекторы постарались максимально сохранить исторический облик постройки. Осыпавшаяся штукатурка наружных стен и старые деревянные ставни остались нетронутыми, что придает дому особенный шарм.
Вот это перевоплощение! Помните фотографию с деревянными палками вместо окон? Сложно поверить, но речь идет о той же комнате, только вряд ли теперь кому-нибудь придет в голову сушить в ней сено. Дизайнеры позаботились о том, чтобы у новых жильцов было все самое необходимое. Скромный и уютный интерьер комнаты отдыха словно напоминает нам о том, как это здорово жить за городом.
Чтобы впустить в пространство дома как можно больше солнечного света, часть стены между кухней и столовой комнатой была удалена. Открытая планировка позволила создать просторное помещение, в котором дизайнеры решили не усердствовать с
украшательством. Деревянные балки на потолке, длинный обеденный стол из грубого дерева и старое пианино в углу – вот, и все составляющие интерьера минималистичной обеденной комнаты с элементами рустикального стиля.
Мансардный этаж был надстроен искусственно, чтобы использовать пустующее пространство между крышей и вторым этажом. Как мы писали выше, под крышей отреставрированного дома расположились несколько маленьких гостевых спален. Лестница, ведущая на мезонин, чем-то напоминает лестницы, традиционно связывающие этажи на больших морских суднах.
Возвращаемся cнова на кухню, рустикальная направленность которой на этом фото просматривается очень четко. Пол из светлого дерева сохранил естественный природный узор, современная бытовая техника встроена в каменную стенку, столь привычную для деревенских интерьеров XIX века.
Этот проект стал еще одним доказательством того, что в руках профессионалов своего дела, любой, даже казалось бы безнадежно заброшенный архитектурный объект, может превратиться во вполне пригодный для жизни дом со всеми удобствами.