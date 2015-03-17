До и После: как заброшенный сарай превратили в жилой дом

Возвращаемся cнова на кухню, рустикальная направленность которой на этом фото просматривается очень четко. Пол из светлого дерева сохранил естественный природный узор, современная бытовая техника встроена в каменную стенку, столь привычную для деревенских интерьеров XIX века.

Этот проект стал еще одним доказательством того, что в руках профессионалов своего дела, любой, даже казалось бы безнадежно заброшенный архитектурный объект, может превратиться во вполне пригодный для жизни дом со всеми удобствами.