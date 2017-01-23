Дом на озере на Урале

Компания архитекторов Латышевых «Мечты сбываются» уже не раз радует нас своими вдохновляющими, нестандартными и просто очень красивыми проектами. Оригинальные решения, используемые вкупе с лучшими традиционными приемами, позволяют создавать практически идеальные дома для жизни конкретных людей.

Этот удивительно атмосферный загородный дом расположен в одном из самых живописных уральских мест – на берегу озера-водохранилища Аргази. Сегодня мы проведем по нему виртуальную экскурсию, которая изменит ваше общее представление о современной частной архитектуре и коттеджах на Урале.