Дом на озере на Урале

Компания архитекторов Латышевых «Мечты сбываются» уже не раз радует нас своими вдохновляющими, нестандартными и просто очень красивыми проектами. Оригинальные решения, используемые вкупе с лучшими традиционными приемами, позволяют создавать практически идеальные дома для жизни конкретных людей.
Этот удивительно атмосферный загородный дом расположен в одном из самых живописных уральских мест – на берегу озера-водохранилища Аргази. Сегодня мы проведем по нему виртуальную экскурсию, которая изменит ваше общее представление о современной частной архитектуре и коттеджах на Урале.
Мечты сбываются2010 г. – дом на озере Аргази
Так, этот дом имеет площадь 450 кв. метров и множество вспомогательных построек и зон, таких как гараж (100 кв. метров), помещение охраны (60 кв. метров), баня (60 кв. метров) и бассейн (12 х 4,5 метров), террасы (400 кв. метров). Кроме проектирования данных объектов проведено комплексное благоустройство территории (0,5 га). При этом всё это было создано всего за полгода, что является почти рекордным сроком для проектов такого типа.
Мечты сбываются2010 г. – дом на озере Аргази
На фотографии выше вы видите основной дом с террасой со стороны подъезда и саму подъездную площадку, вымощеную стильной тротуарной плиткой. Отделка фасадов выполнена из природных материалов и в полной мере отражает последние веяния эко-архитектуры. Огромные витражи открывают вид на водную гладь озера, а светлые тона и чистые формы помогают наполнить дом живой энергией природы. Коттедж оборудован системой «Умный дом», что позволяет быть уверенными в его качественной функциональной начинке.
В целом дом копирует элементы стиля шале – одного из люксовых стилей в архитектуре для частного строительства с горным шармом. Так, этот стиль позволяет использовать дерево, камень, благородные темные оттенки и высветленные зоны в приятной гармонии, делая современный коттедж очень аутентичным.
Мечты сбываются2010 г. – дом на озере Аргази
Так выглядит со стороны заднего дворика главный блок остекления в трехсветной гостиной. Вы не поверите, но этот шикарный дом расположен на Урале, где панорамное остекление до сих пор считается слишком затратным и непрактичным. Но 2- и 3-камерные стеклопакеты органично вплетаются в образ идеального современного коттеджа и здесь.
Мечты сбываются2010 г. – дом на озере Аргази
Лаконичный ландшафтный проект позволяет красиво оформить садово-парковую зону для прогулок, детских игр и отдыха на террасах с патио и столовой. Выбранный дизайн подчеркивает альпийское настроение в архитектуре с помощью хвойных растений и идеального, будто весеннего, газона.
Мечты сбываются2010 г. – дом на озере Аргази
Также на участке расположен большой открытый бассейн с прилегающей к нему террасой. Наслаждаться тремя теплыми месяцами в году позволяет функция подогрева воды и ощущение настоящего горного озера – кристально чистого и идеального для расслабления.
Так, этот проект по праву может считаться идеальным решением для реализации вашего дома мечты на Урале. В нем есть все, что может желать каждый член семьи – приватность, современность, удобство, презентабельность, баня с бассейном и много места для игр детям. Браво!
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