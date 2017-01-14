Потрясающий дом в стиле Прерий

Этот очень интересный проект был реализован на участке с высокими соснами и видом на реку, а перепад высот составил целых 12 метров! Решив пойти по пути полной интеграции дома в такой сложный ландшафт, архитекторы создали образ ниспадающих террас, что способствовало увеличению высоты помещений гостиной, столовой и кухни.

Все пожелания заказчика слились в единое эко-пространство: панорамные окна, открытая планировка, двусветный солнечный холл и рабочий кабинет на отдельном уровне, столярная мастерская, отдельные комнаты для каждого члена семьи… Ощущение легкости и свободы, возникающее у зрителя, выходящего из чащи леса на зеленую опушку, не покидало архитекторов и отразилось в применении осенне-пурпурного голландского кирпича ручной формовки для фасадов на контрасте с почти белым натуральным камнем.

Широкий светлый пояс по периметру всего дома, как на блюдце, несет второй этаж, что позволяет добавить образу нужной для стиля прерий геометричности. Серебряного цвета французская черепица – завершающий мазок цельного образа, который оказался очень вдохновляющим. Дополнительный нюанс вносят декоративные кирпичные панно и пояс второго этажа, создающие эффект объемного шахматного орнамента.