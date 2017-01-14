Потрясающий дом в стиле Прерий

Современный стиль в архитектуре, что поддерживает единение с природой – это американский стиль прерий, выгодно подчеркивающий эффектное природное расположение и любой зеленый ландшафт на вашем участке.
Студия BOOS ARCHITECTS и главный архитектор проекта Виктор Боос сделали этот дом удивительным оазисом посреди соснового бора. Кажется, что здесь время остановилось и семья может получить максимум от такого прекрасного уединения.
Этот очень интересный проект был реализован на участке с высокими соснами и видом на реку, а перепад высот составил целых 12 метров! Решив пойти по пути полной интеграции дома в такой сложный ландшафт, архитекторы создали образ ниспадающих террас, что способствовало увеличению высоты помещений гостиной, столовой и кухни.
Все пожелания заказчика слились в единое эко-пространство: панорамные окна, открытая планировка, двусветный солнечный холл и рабочий кабинет на отдельном уровне, столярная мастерская, отдельные комнаты для каждого члена семьи… Ощущение легкости и свободы, возникающее у зрителя, выходящего из чащи леса на зеленую опушку, не покидало архитекторов и отразилось в применении осенне-пурпурного голландского кирпича ручной формовки для фасадов на контрасте с почти белым натуральным камнем.
Широкий светлый пояс по периметру всего дома, как на блюдце, несет второй этаж, что позволяет добавить образу нужной для стиля прерий геометричности. Серебряного цвета французская черепица – завершающий мазок цельного образа, который оказался очень вдохновляющим. Дополнительный нюанс вносят декоративные кирпичные панно и пояс второго этажа, создающие эффект объемного шахматного орнамента.
Характеристики дома
Общая площадь дома – 450 кв. метров, а находится он на границе Московской и Калужской областей на участке в 27 соток. Для строительства был использован монолитный ленточный ж/б фундамент с монолитной подошвой в основании и фундаментной подошвой в подвале.
Наружные стены – это смешанный каркас с несущим ядром из монолитного ж/б каркаса и несущими кирпичными стенами по внешнему периметру здания.
Межэтажные перекрытия – монолитные железобетонные плиты, а внутренние перегородки выполнены из кирпича и пеноблока. Кровля является монолитной ж/б с дюралевой обрешеткой плюс керамическая черепица Imerys Diamant. На окнах и дверям мы найдем алюминиевые витражи и джамбо-стекло. Кирпич евроформата Vandersanden Bretagne и белый юрский камень помогли оформить фасад дома и цоколь.
Необычный и очень эстетичный свес кровли – это монолитный ж/б с подшивкой аквапанель на алюминиевом каркасе. На террасе второго этажа была использована террасная доска из ДПК, а на террасе первого этажа, въездной площадке и отмостке – гранитная брусчатка.
Ливневая канализация: скрытая с отводом осадков в стояки через подогреваемые воронки.
Вентиляция: приточно-механическая.
Канализация: септик.
Просторная открытая планировка общественной зоны включает в себя кухню с островом, столовую и гостиную. Рядом с этим помещением разместилась большая терраса с летней кухней и видом на реку.
Также на первом этаже мы найдем мастерскую, гараж на два автомобиля, гостевую спальню, просторное крыльцо и несколько технических помещений – кладовую под лестницей, гостевую туалетную комнату, постирочную и топочную. Между столовой и тамбуром есть интересный перепад высот, который характерен для многих домов в стиле прерий.
Очень интересная планировка второго уровня представлены линейным расположением трех спален и мастер-сьюта с ванной комнатой и гардеробной. Еще одна ванная комната находится по центру лестничного холла. На третьем уровне – кабинет, что расположен в уединенном месте. Кроме того, здесь есть большая терраса над летней кухней площадью более 30 кв. метров и еще две зеленые террасы для создания сада с обеих сторон от кабинета.
Потрясающий вид с высоты птичьего полета открывает нам еще один интересный ракурс на конструктивные особенности дома.
Теперь по окнам на втором этаже мы можем определить зоны мастер-сьюта, ванной и трех других спален (слева направо), которые объединены на фасаде длинным балконом. В целом данный проект оказался очень удачным для воплощения в семейном формате, удобным и рациональным, с современной планировкой, которая придерживается стандартов стиля прерий.
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