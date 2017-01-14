Современный лофт в Москве

Уникальный вариант жизни в городе в двухуровневом формате представлен нам сегодня в виде московской квартиры. Стили индастриал и модерн здесь сливаются в эффектном дуэте, который идеально подходит как основа для современной жизни.
Эта квартира представляется шикарным местом для жизни по правилам 21-ого века прямо в центре мегаполиса. Хотели бы вы жить в ней, окруженные глянцем и трендовой мебелью?
Эта квартира расположена в Москве и имеет площадь 75 кв. метров. Современная открытая планировка позволила использовать их на 100%, создав атмосферу настоящего лофта. Так, на первом этаже расположилась прихожая и кухня-гостиная, а на втором – шикарная ванная комната со стеклянными стенами и главная спальня.
Автором данного проекта, который выглядит, как футуристические апартаменты, является архитектор Сергей Ожогин. Возможно, в будущем молодые успешные специалисты как раз и будут жить именно так – с панорамным видом на большой город, в ультра-современной квартире в два уровня.
Несмотря на небольшую площадь квартиры, стиль лофт ей очень идет. Она смотрится очень футуристично и современно за счет правильного подхода к выбору лаконичной мебели, отделки, декора и светильников. Так, нейтральная каменно-серебряная цветовая гамма является основой для образа жизни, достойного перфекциониста, а вечером благодаря подсветке интерьер становится более теплым.
В формате этого лофта есть двусветная гостиная, которая имеет шикарное панорамное остекление по внешнему фасаду. Здесь же расположилась и необычная лестница со стеклянными ступенями и экранами и нестандартным уголком для отдыха у окна на втором этаже. Основная лестница ведет в спальню – комнату, которая имеет не только панораму на город, но и не менее захватывающий вид в сторону ванной комнаты с изумительным дизайном и стеклянными стенами.
Так выглядит спальня со стороны блока остекления в квартире. По дальней стене растянулся вместительный гардероб, а сама зона спальни имеет такие же стеклянные экраны, что и лестница. Потолок здесь высокий, в центре он еще чуть увеличен и имеет необычную структуру с имитацией декоративных балок. Туалетная зона – приватная, а ванная чаша выставлена на обозрение, как арт-объект.
Шикарный вид из ванной на панораму города выглядит фантастично. Брендовая ванная чаша стоит отдельно от стены и никак к ней не привязана – излив здесь отдельно стоящий, справа от чаши. Слева мы видим модуль душа со сливом на уровне пола. Все элементы столь эффектны, что подают интерьер как инсталляцию в музее современного искусства.
В целом эта квартира выглядит очень вдохновляюще. Новый подход к дизайну позволяет по-новому взглянуть на стандартные 75 квадратов, которые в итоге дают возможность без всяких компромиссов реализовать любые мечты.
Для тех, кто обожает архитектуру:
— 10 фантастичных современных домов;