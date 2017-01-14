Современный лофт в Москве

Уникальный вариант жизни в городе в двухуровневом формате представлен нам сегодня в виде московской квартиры. Стили индастриал и модерн здесь сливаются в эффектном дуэте, который идеально подходит как основа для современной жизни.

Эта квартира представляется шикарным местом для жизни по правилам 21-ого века прямо в центре мегаполиса. Хотели бы вы жить в ней, окруженные глянцем и трендовой мебелью?