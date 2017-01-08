​Дом из другой Вселенной

Современная вилла с панорамным остеклением и шикарным расположением – то, что возникает в воображении у большей части из нас, когда мы не ограничиваем себя бюджетом при мыслях о Доме Мечты. Только представьте, как такая вилла может выглядеть на побережье Средиземного моря – в Испании или Турции, как шикарно было бы иметь ее для отпуска или даже круглогодичной жизни.

В реальности данный проект реализован в Подмосковье студией ALEKSANDR ZHYDKOV ARCHITECT, но его вид не уступает по эффектности предыдущей «картинке». Этот дом построен в экологически чистом месте, в удивительном сосновом бору и имеет функциональные интерьеры в стиле модерн.