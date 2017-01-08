​Дом из другой Вселенной

Современная вилла с панорамным остеклением и шикарным расположением – то, что возникает в воображении у большей части из нас, когда мы не ограничиваем себя бюджетом при мыслях о Доме Мечты. Только представьте, как такая вилла может выглядеть на побережье Средиземного моря – в Испании или Турции, как шикарно было бы иметь ее для отпуска или даже круглогодичной жизни.
В реальности данный проект реализован в Подмосковье студией ALEKSANDR ZHYDKOV ARCHITECT, но его вид не уступает по эффектности предыдущей «картинке». Этот дом построен в экологически чистом месте, в удивительном сосновом бору и имеет функциональные интерьеры в стиле модерн.
Одной из множества ультра-современных новаций в коттедже стало остекление от пола до потолка, открывающее шикарные панорамы природы – виды на сад и лес. Панорамное остекление современного типа создает эффект витрины, что дает вам возможность наблюдать за окружающим миром будто через увеличительное стекло или, лучше сказать, с эффектом голливудской кинокамеры. Именно поэтому каждый, даже самый простой природный пейзаж ощущается как настоящее чудо.
Еще одной деталью этого проекта, на которую стоит обратить внимание, является открытая планировка. На основе уже имеющихся квадратных метров она позволяет создать атмосферу еще большего простора в доме, предлагая современный образ жизни, далеко отошедший от простого европейского.
Функциональность дома оценена нами на все 10 баллов. Встроенные сливы и изливы в ванных комнатах, система «теплого пола», встроенная бытовая техника на кухне, кухонный остров и специальный подогрев окон делает этот проект еще более удивительным и красивым.
Кроме того, очень важной частью современного дома люкс-класса является расширенная функциональность спален. Так, главная спальня становится мастер-сьютом с гардеробной и ванной комнатой, а детские тоже получают свои бонусы в виде расширенной площади (за счет гардеробных, ванных комнат, балконов и т.п).
Отделка этого шикарного проекта основана на лаконичных решениях, которые позволяют сделать облик этого дома максимально современным и при этом функциональным. А встроенная подсветка профессионального формата имеет множество сценариев освещения под разные зоны и даже настроения.
Данный проект коттеджа был бы идеален для участка размером в 10-14 соток, с хорошим видом со стороны заднего дворика или в окружении леса. Тем не менее, его архитектурный облик подходит и для реализации в черте городе, и даже для постройки на берегу моря!
В центре мы видим двусветную гостиную с шикарным форматом остекления, поражающим воображение. Рядом – кухня и столовая, которые являются частью композиции открытой планировки. Мастер-сьюты расположены как на первом, так и на втором этажах. Они тоже имеют панорамное остекление, иногда – угловой модуль, как в главной спальне на втором этаже справа. Большая терраса тянется вдоль всего дома со стороны заднего дворика и является местом для создания дополнительных зон отдыха – двух патио, столовой.
В целом проект выглядит невероятно вдохновляюще. Его четкая лаконичность, стремление к урбанизму и при этом идеальный именно для пригорода формат подкупают с первого взгляда!
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