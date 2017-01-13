Проект дома с возможностью достройки

Компания архитекторов Латышевых «Мечты сбываются» спроектировала этот дом для семьи, которая в будущем желает расширить его до формата большого коттеджа. Пока что – это маленькое бунгало, но с современными акцентами и очень удобной планировкой. Так, в этом бунгало три спальни, а в проекте с расширением дома их будет уже четыре.
Это бунгало в 97 кв. метров можно будет расширить до 170 кв. метров, достраивая свой дом согласно собственным потребностям и планам. В этот проект архитекторами вложены многолетние знания о загородном строительстве, каждое их решение подкреплено собственным опытом, а каждый материал выбран сознательно. Предлагаются два варианта домов на вырост – современный и классический.
Данный проект дома создан специально для климата РФ и продается для дальнейшего строительства в любом регионе. Связаться со студией по поводу приобретения данного проекта вы можете через портфолио.
Удобный, современный, с возможностью выполнения в двух стилях – модерне и классическом, этот дом поражает бюджетностью возведения при возможности дальнейшей достройки при расширении семьи.
Если у вас не хватает бюджета для капитального строительства большого дома, это не значит, что вы должны себе отказывать в своей мечте! В данном проекте архитекторы сделали так, что и бунгало в отдельности, и будущий дом в целом смотрятся очень стильно и современно.
Так выглядит дом в один этаж площадью 97 кв. метров, который строится первым. В нем три спальни, потому он отлично подойдет для жизни молодой семьи с двумя детьми.
Так выглядит его планировка – отдельная котельная слева выступает из общего объема и создает удобную нишу для создания навеса для автомобиля. Кухня и гостиная решены в открытом формате и находятся в одной большой комнате. Также в доме две детских и главная спальня, 1.5 ванные комнаты, тамбур и гардероб.
Одноэтажная часть дома – это бывший бунгало, слегка измененный. Двухэтажная часть дома – практически полностью новая, которая строится на втором этапе.
Как видите, в этом проекте две спальни были преобразованы в просторную гостиную и позволили выделить место под 7-метровую кладовую, которая очень пригодится вам в частном доме.
Новый объем здания имеет два этажа: первый – для двух детских и ванной комнаты, второй – для главного мастер-сьюта со спальней, ванной комнатой и гардеробной. Обратите внимание, что из одной из спален на первом этаже был сделан кабинет. Кухня, изначальные 1.5 ванных комнаты, тамбур и гардероб остались на прежних местах.
Данный проект вы можете приобрести у студии Латышевых «Мечты сбываются» по тел. 235-29-35 (Челябинск) или через форму «Контакт» на главной странице портфолио студии.
Далее на homify:
— Все о строительстве дома на homify;
— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;