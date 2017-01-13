Проект дома с возможностью достройки

Компания архитекторов Латышевых «Мечты сбываются» спроектировала этот дом для семьи, которая в будущем желает расширить его до формата большого коттеджа. Пока что – это маленькое бунгало, но с современными акцентами и очень удобной планировкой. Так, в этом бунгало три спальни, а в проекте с расширением дома их будет уже четыре.

Это бунгало в 97 кв. метров можно будет расширить до 170 кв. метров, достраивая свой дом согласно собственным потребностям и планам. В этот проект архитекторами вложены многолетние знания о загородном строительстве, каждое их решение подкреплено собственным опытом, а каждый материал выбран сознательно. Предлагаются два варианта домов на вырост – современный и классический.

Данный проект дома создан специально для климата РФ и продается для дальнейшего строительства в любом регионе. Связаться со студией по поводу приобретения данного проекта вы можете через портфолио.