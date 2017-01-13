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Уникальный дом в Московской области

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
FLYING house, BOOS architects BOOS architects Дома в стиле минимализм
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Индивидуальный жилой дом Fly House – это особенный проект, который поражает своей многоплановостью. Архитектор Виктор Боос сделал так, что рельефный участок стал не минусом, а плюсом, который помог реализовать мечту о панорамных видах и современном формате жизни.

На маленьком узком участке общей площадью 6 соток (c перепадом высот около 10 метров) вырос четырехуровневый частный дом. Строение полностью интегрировано в сложный ландшафт и практически на 1/3 врезается в крутой склон.

Fly House сверху

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BOOS architects

FLY house / Частный дом в МО на берегу водохранилища

BOOS architects
BOOS architects
BOOS architects

Студия BOOS ARCHITECTS спроектировала этот дом на основе ассоциаций с яхтенной тематикой. Образ корабля с шикарными террасными палубами воплощен невероятно эффектно. Каждая терраса создает собственный уровень с особенными функциями и эстетичным наполнением. Нижний решает задачу подъезда и парковки на три машины и обслуживания коммуникаций в помещениях инвентарной зоны. 

Первый уровень дома отвечает задаче по развлечению и приему гостей, здесь появляется крытая терраса с мангалом, гостевая комната, прихожая с гардеробом и банно-релаксационный комплекс. Поднявшись на третий уровень, мы попадаем в открытое панорамное пространство общественной зоны с комнатой для дегустации вин и игры в карты и блоком обслуживания всего здания. А последний верхний уровень носит приватный характер, здесь располагается хозяйская спальня с двумя детскими.

Здание на сложном рельефе – это, конечно же, вызов архитектору. Но это еще и удовольствие от решения задачи повышенной сложности, как по функциональной организации внутри, так и по внешнему облика дома. Архитектор Виктор Босс на высшем уровне справился с проектированием этого удивительного дома, а клиенты остались очень довольны результатом.

Сам дом имеет площадь 400 кв. метров, расположен в 100 метрах от водохранилища Пироговское в Московской области, Россия.

Масштаб замысла

FLY house / Частный дом в МО на берегу водохранилища BOOS architects Дома в стиле минимализм кирпичный дом
BOOS architects

FLY house / Частный дом в МО на берегу водохранилища

BOOS architects
BOOS architects
BOOS architects

В дизайне фасадов архитекторы пошли по пути инверсии материалов – стены отделаны светлым серым кирпичом с мягким переплетением тонов приглушенной патины и шлифованного алюминия. Сложная комбинация позволяет создать насыщенный и очень атмосферный образ для закрепления имиджа люксовой яхты. Пояса карнизов кровли, террас и свесов, напротив, отделаны темной и ярко-выраженной термо-древесиной из европейских пород ясеня. Отмостка, лестницы и забор тоже получили темную деревянную отделку, шикарно подчеркивающую основной ансамбль. Все это создает целостный образ эко-дома, ощущение уюта и комфортабельного шика, который так и витает в воздухе.

Дополнительную интригу и необычность привносит специально разработанный паттерн кирпичной кладки: узкий длинный кирпич ригель-формата порезан на три толщины. Из кирпича трех толщин возникает игра в барельеф, особенно этот эффект прослеживается на углах дома, создавая некий бунтарский образ и показывая высокий уровень качества материалов и фасадной облицовки.

Планировка цокольного этажа

FLY house / Частный дом в МО на берегу водохранилища BOOS architects plan
BOOS architects

FLY house / Частный дом в МО на берегу водохранилища

BOOS architects
BOOS architects
BOOS architects

Планировка первого этажа

FLY house / Частный дом в МО на берегу водохранилища BOOS architects plan
BOOS architects

FLY house / Частный дом в МО на берегу водохранилища

BOOS architects
BOOS architects
BOOS architects

Планировка второго этажа

FLY house / Частный дом в МО на берегу водохранилища BOOS architects plan
BOOS architects

FLY house / Частный дом в МО на берегу водохранилища

BOOS architects
BOOS architects
BOOS architects

Вид на все три уровня дома

FLYING house / Частный дом в МО на берегу водохранилища BOOS architects Дома в стиле минимализм лошадь,фасад,дом,каменный дом,кирпичный дом,современный,кладка
BOOS architects

FLYING house / Частный дом в МО на берегу водохранилища

BOOS architects
BOOS architects
BOOS architects

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​Технические характеристики

FLY house / Частный дом в МО на берегу водохранилища BOOS architects section
BOOS architects

FLY house / Частный дом в МО на берегу водохранилища

BOOS architects
BOOS architects
BOOS architects

Фундамент: свайное поле с монолитной ж/б подошвой в основании с обратной засыпкой под домом щебнем.

Наружные стены: полный несущий монолитный ж/б каркас с заполнением крупноформатным кирпичом Braer.

Межэтажные перекрытия: плиты монолитные ж/б.

Внутренние перегородки: кирпич, пеноблок, ГКЛ на каркасе.

Кровля: монолитная ж/б плоская не эксплуатируемая, с полимерным покрытием.

Окна и двери: витражное остекление, входная дверь на заказ.

Фасад и цоколь: кирпич ригель-формата Petersen и термоясень.

Свес кровли: монолитный ж/б с подшивкой планкеном из термоясеня.

Террасы и отмостка: термомодифицированная террасная доска на сплошном основании.

Схематическое изображение дома

FLY house / Частный дом в МО на берегу водохранилища BOOS architects facade
BOOS architects

FLY house / Частный дом в МО на берегу водохранилища

BOOS architects
BOOS architects
BOOS architects

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