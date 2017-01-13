Уникальный дом в Московской области

Студия BOOS ARCHITECTS спроектировала этот дом на основе ассоциаций с яхтенной тематикой. Образ корабля с шикарными террасными палубами воплощен невероятно эффектно. Каждая терраса создает собственный уровень с особенными функциями и эстетичным наполнением. Нижний решает задачу подъезда и парковки на три машины и обслуживания коммуникаций в помещениях инвентарной зоны.

Первый уровень дома отвечает задаче по развлечению и приему гостей, здесь появляется крытая терраса с мангалом, гостевая комната, прихожая с гардеробом и банно-релаксационный комплекс. Поднявшись на третий уровень, мы попадаем в открытое панорамное пространство общественной зоны с комнатой для дегустации вин и игры в карты и блоком обслуживания всего здания. А последний верхний уровень носит приватный характер, здесь располагается хозяйская спальня с двумя детскими.

Здание на сложном рельефе – это, конечно же, вызов архитектору. Но это еще и удовольствие от решения задачи повышенной сложности, как по функциональной организации внутри, так и по внешнему облика дома. Архитектор Виктор Босс на высшем уровне справился с проектированием этого удивительного дома, а клиенты остались очень довольны результатом.

Сам дом имеет площадь 400 кв. метров, расположен в 100 метрах от водохранилища Пироговское в Московской области, Россия.