Уникальный дом в Московской области

Индивидуальный жилой дом Fly House – это особенный проект, который поражает своей многоплановостью. Архитектор Виктор Боос сделал так, что рельефный участок стал не минусом, а плюсом, который помог реализовать мечту о панорамных видах и современном формате жизни.
На маленьком узком участке общей площадью 6 соток (c перепадом высот около 10 метров) вырос четырехуровневый частный дом. Строение полностью интегрировано в сложный ландшафт и практически на 1/3 врезается в крутой склон.
Студия BOOS ARCHITECTS спроектировала этот дом на основе ассоциаций с яхтенной тематикой. Образ корабля с шикарными террасными палубами воплощен невероятно эффектно. Каждая терраса создает собственный уровень с особенными функциями и эстетичным наполнением. Нижний решает задачу подъезда и парковки на три машины и обслуживания коммуникаций в помещениях инвентарной зоны.
Первый уровень дома отвечает задаче по развлечению и приему гостей, здесь появляется крытая терраса с мангалом, гостевая комната, прихожая с гардеробом и банно-релаксационный комплекс. Поднявшись на третий уровень, мы попадаем в открытое панорамное пространство общественной зоны с комнатой для дегустации вин и игры в карты и блоком обслуживания всего здания. А последний верхний уровень носит приватный характер, здесь располагается хозяйская спальня с двумя детскими.
Здание на сложном рельефе – это, конечно же, вызов архитектору. Но это еще и удовольствие от решения задачи повышенной сложности, как по функциональной организации внутри, так и по внешнему облика дома. Архитектор Виктор Босс на высшем уровне справился с проектированием этого удивительного дома, а клиенты остались очень довольны результатом.
Сам дом имеет площадь 400 кв. метров, расположен в 100 метрах от водохранилища Пироговское в Московской области, Россия.
В дизайне фасадов архитекторы пошли по пути инверсии материалов – стены отделаны светлым серым кирпичом с мягким переплетением тонов приглушенной патины и шлифованного алюминия. Сложная комбинация позволяет создать насыщенный и очень атмосферный образ для закрепления имиджа люксовой яхты. Пояса карнизов кровли, террас и свесов, напротив, отделаны темной и ярко-выраженной термо-древесиной из европейских пород ясеня. Отмостка, лестницы и забор тоже получили темную деревянную отделку, шикарно подчеркивающую основной ансамбль. Все это создает целостный образ эко-дома, ощущение уюта и комфортабельного шика, который так и витает в воздухе.
Дополнительную интригу и необычность привносит специально разработанный паттерн кирпичной кладки: узкий длинный кирпич ригель-формата порезан на три толщины. Из кирпича трех толщин возникает игра в барельеф, особенно этот эффект прослеживается на углах дома, создавая некий бунтарский образ и показывая высокий уровень качества материалов и фасадной облицовки.
Фундамент: свайное поле с монолитной ж/б подошвой в основании с обратной засыпкой под домом щебнем.
Наружные стены: полный несущий монолитный ж/б каркас с заполнением крупноформатным кирпичом Braer.
Межэтажные перекрытия: плиты монолитные ж/б.
Внутренние перегородки: кирпич, пеноблок, ГКЛ на каркасе.
Кровля: монолитная ж/б плоская не эксплуатируемая, с полимерным покрытием.
Окна и двери: витражное остекление, входная дверь на заказ.
Фасад и цоколь: кирпич ригель-формата Petersen и термоясень.
Свес кровли: монолитный ж/б с подшивкой планкеном из термоясеня.
Террасы и отмостка: термомодифицированная террасная доска на сплошном основании.
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