Дизайн московской квартиры на четверых

Стильный и очень современный дизайн-проект трехкомнатной квартиры от студии IRINA KRIVTSOVA DESIGN показывает, как шикарно может жить московская семья даже в стандартной квартире.

Эта квартира площадью 77,5 кв. метров расположена на ул. Академика Королева, Москва. Высота потолков – 2,7 м, что частично скомпенсировано прекрасным видом из окна на Останкинскую телебашню. Дизайн-проект создавался для молодой семьи из четырех человек с двумя маленькими дочерьми.

Пожелания клиентов были современные и вполне понятные: удобство, максимальное использование пространства, много мест хранения, нейтральные оттенки и современный стиль в оформлении. И главное – быстрый и качественный ремонт (минимальная перепланировка), который позволит как можно скорее въехать в обновленную квартиру мечты!