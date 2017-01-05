Дизайн московской квартиры на четверых

Стильный и очень современный дизайн-проект трехкомнатной квартиры от студии IRINA KRIVTSOVA DESIGN показывает, как шикарно может жить московская семья даже в стандартной квартире.
Эта квартира площадью 77,5 кв. метров расположена на ул. Академика Королева, Москва. Высота потолков – 2,7 м, что частично скомпенсировано прекрасным видом из окна на Останкинскую телебашню. Дизайн-проект создавался для молодой семьи из четырех человек с двумя маленькими дочерьми.
Пожелания клиентов были современные и вполне понятные: удобство, максимальное использование пространства, много мест хранения, нейтральные оттенки и современный стиль в оформлении. И главное – быстрый и качественный ремонт (минимальная перепланировка), который позволит как можно скорее въехать в обновленную квартиру мечты!
Быстрая уборка? Легко! Долговечные материалы? Еще легче! Профессиональный дизайн-проект создает именно такой интерьер, какой вы хотите. Если вы – поклонник модерна или минимализма, легкой эксплуатации и современной динамики жизни, данная квартира наверняка вам понравится.
Концепция нового времени предполагает, что дом дает вам силы, а не отнимает постоянной уборкой или ремонтом. Это – жизнь в удовольствие!
Светлая гостиная выполнена в стиле модерн с использованием природных оттенков. Очень удачным решением стала мульти-модульная система хранения в зоне TV, позволяющая добавить множество элементов без визуальной нагрузки на пространство.
На полу мы найдем современный паркет нежно-пепельного оттенка, стены окрашены в похожий тон, потолки белые, со встроенной по периметру неоновой нитью, окна пластиковые. Таким образом, собрался интерьер, простой в реализации и очень удобный на практике.
С помощью нескольких привлекательных элементов в стиль модерн были добавлены теплые оттенки – вишни, куркумы, беж и кукурузного. Интересные шторы с современным растительным орнаментом позволяют сделать интерьер более динамичным на фоне сдержанной палитры.
Маленькая кухня имеет современный гарнитур со встроенным холодильником и столешницу цвета карамели в тон кухонному фартуку. А мебель без ручек позволяет сделать интерьер компактной комнаты более лаконичным. Рядом с дверью на лоджию разместилась столовая, которая представлена раскладным стеклянным столом на трендовом стальном каркасе и прозрачными стульями.
Чтобы разместить как можно больше мест хранения в спальне, дизайнером выбрана модульная мебель индивидуального проектирования со множеством различных элементов. Так, слева и справа от кровати есть модули для хранения декоративных подушек и книг, напротив стоят два комода с телевизором, будуарный столик с пуфиком, а возле двери – шкаф с распашными дверьми и зеркальной отделкой.
Детская комната для девочек выполнена в симметричной манере с двумя кроватями друг напротив друга и двумя рабочими столами возле окна. Асимметрию добавляет акцентная покраска стен и расположение модулей хранения, которые при всей своей лаконичности достаточно вместительны.
Современная ванная комната выполнена в модной бежевой цветовой гамме с душем в стиле тропического ливня, ванной чашей, парой дополнительных полочек и ящиков и заменой биде на гигиенический душ. Так, маленькая ванная комната получается удобной и стильной и невероятно эстетичной.
Студия IRINA KRIVTSOVA DESIGN занимается дизайном интерьера в Москве и области, по всей России и даже в Европе. Дизайнеры всегда находятся в поиске новых идей и современных решений и готовы сделать все, чтобы ваша квартира стала отражением вашей мечты об идеальном доме.
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