До и После: Как строился маленький коттедж

В этот дом невозможно не влюбиться. Студия MÜLLERS BÜRO знает какой-то особый секрет, благодаря которому все их проекты несут невероятно позитивную и вдохновляющую атмосферу. Глядя на простую планировку и вполне обычную отделку, невольно задумываешься о том, что все, что тебе на самом деле нужно, всегда находится рядом с тобой. Нужно только смотреть повнимательнее и уметь наслаждаться простыми радостями бытия.

Не трудно представить, как любят владельцы этого уютного коттеджа из немецкого пригорода свой дом. На площади всего в 110 квадратов они воплотили мечту о семейном гнездышке, где вырастет их ребенок.