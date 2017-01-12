До и После: Как строился маленький коттедж

В этот дом невозможно не влюбиться. Студия MÜLLERS BÜRO знает какой-то особый секрет, благодаря которому все их проекты несут невероятно позитивную и вдохновляющую атмосферу. Глядя на простую планировку и вполне обычную отделку, невольно задумываешься о том, что все, что тебе на самом деле нужно, всегда находится рядом с тобой. Нужно только смотреть повнимательнее и уметь наслаждаться простыми радостями бытия.
Не трудно представить, как любят владельцы этого уютного коттеджа из немецкого пригорода свой дом. На площади всего в 110 квадратов они воплотили мечту о семейном гнездышке, где вырастет их ребенок.
Видя, как на пустом участке вырастает дом, проникаешься особым чувством. День за днем дерево, стекло и бетон превращаются во вполне осязаемые формы, которые спроектировали волшебники-архитекторы. Руками магов-строителей мечта владельцев участка становится наконец-то реальной. За всем этим видится осознанный выбор человека, который решил жить именно в этом месте, построить дом, семью и, возможно, даже завести детей.
Точнее, примерно на 3 млн рублей с отделкой и работой, если брать самые возможные дешевые цены в регионах РФ и на Украине. Этот домик выглядит вполне приличным для жизни современной семьи и выполнен в голландском стиле. Узкие окна в пол, расположенные в ряд, выглядят в гостиной очень привлекательно.
Этот дом показывает, что все требования к жилью для трех человек могут быть учтены и в столь небольшом пространстве. Дом оснащен тепловым насосом, системой вентиляции, двойными стеклопакетами и имеет три спальни. Высота потолков в 3 метра на первом этаже обеспечивает простор и открытую атмосферу, которая позволяет наслаждаться загородным образом жизни еще ярче и полнее.
Планировка первого этажа достаточно проста – здесь мы найдем прихожую с лестницей, туалет, кабинет и кухню-гостиную площадью 30 кв. метров. Данный дом очень компактен, а рациональная планировка создана для того, чтобы максимально уменьшить затраты на строительство.
На втором этаже мы найдем две просторные мансардные спальни с ванной комнатой и гардеробной. В последней может быть оборудована постирочная, гладильная или кладовая.
Этот солнечный и слегка провинциальный интерьер вовсе не ощущается новым. Кажется, будто он реализован в доме, которому уже более 60 лет. Если вам нравится такая атмосфера, смело интересуйтесь такими стилями в архитектуре, как кантри, пуэбло или эко-стиль.
С этой стороны заднего дворика мы видим террасу с мангалом, где можно собрать всю семью и провести прекрасный ужин во дворе! Сплошное удовольствие!
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