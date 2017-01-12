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До и После: Как строился маленький коттедж

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Haus Weißensee, Müllers Büro Müllers Büro Дома на одну семью
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В этот дом невозможно не влюбиться. Студия MÜLLERS BÜRO знает какой-то особый секрет, благодаря которому все их проекты несут невероятно позитивную и вдохновляющую атмосферу. Глядя на простую планировку и вполне обычную отделку, невольно задумываешься о том, что все, что тебе на самом деле нужно, всегда находится рядом с тобой. Нужно только смотреть повнимательнее и уметь наслаждаться простыми радостями бытия.

Не трудно представить, как любят владельцы этого уютного коттеджа из немецкого пригорода свой дом. На площади всего в 110 квадратов они воплотили мечту о семейном гнездышке, где вырастет их ребенок.

​До: Классические формы

Haus Weißensee, Müllers Büro Müllers Büro
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Видя, как на пустом участке вырастает дом, проникаешься особым чувством. День за днем дерево, стекло и бетон превращаются во вполне осязаемые формы, которые спроектировали волшебники-архитекторы. Руками магов-строителей мечта владельцев участка становится наконец-то реальной. За всем этим видится осознанный выбор человека, который решил жить именно в этом месте, построить дом, семью и, возможно, даже завести детей.

​После: Дом на миллион

Haus Weißensee, Müllers Büro Müllers Büro Дома на одну семью
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Точнее, примерно на 3 млн рублей с отделкой и работой, если брать самые возможные дешевые цены в регионах РФ и на Украине. Этот домик выглядит вполне приличным для жизни современной семьи и выполнен в голландском стиле. Узкие окна в пол, расположенные в ряд, выглядят в гостиной очень привлекательно.

​Планировка первого этажа

Haus Weißensee, Müllers Büro Müllers Büro
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Этот дом показывает, что все требования к жилью для трех человек могут быть учтены и в столь небольшом пространстве. Дом оснащен тепловым насосом, системой вентиляции, двойными стеклопакетами и имеет три спальни. Высота потолков в 3 метра на первом этаже обеспечивает простор и открытую атмосферу, которая позволяет наслаждаться загородным образом жизни еще ярче и полнее.

Планировка первого этажа достаточно проста – здесь мы найдем прихожую с лестницей, туалет, кабинет и кухню-гостиную площадью 30 кв. метров. Данный дом очень компактен, а рациональная планировка создана для того, чтобы максимально уменьшить затраты на строительство.

​Планировка второго этажа

Haus Weißensee, Müllers Büro Müllers Büro
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

На втором этаже мы найдем две просторные мансардные спальни с ванной комнатой и гардеробной. В последней может быть оборудована постирочная, гладильная или кладовая.

​Солнечная столовая

Haus Weißensee, Müllers Büro Müllers Büro Дома на одну семью
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Этот солнечный и слегка провинциальный интерьер вовсе не ощущается новым. Кажется, будто он реализован в доме, которому уже более 60 лет. Если вам нравится такая атмосфера, смело интересуйтесь такими стилями в архитектуре, как кантри, пуэбло или эко-стиль.

​Терраса с мангалом

Haus Weißensee, Müllers Büro Müllers Büro Дома на одну семью
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

С этой стороны заднего дворика мы видим террасу с мангалом, где можно собрать всю семью и провести прекрасный ужин во дворе! Сплошное удовольствие!

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