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Коттедж в стиле таунхаус за 3,5 млн рублей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Haus Wannsee, Müllers Büro Müllers Büro Кухня в классическом стиле
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Коттедж в стиле современного таунхауса подразумевает узкофасадный формат дома, который, тем не менее, стоит отдельно ото всех на своем собственном участке. Популярны вариации такой планировки в стиле модерн, в оригинальном стиле английских таунхаусов – викторианском и в стиле минимализм.

Студия MÜLLERS BÜRO представляет нам дом в стиле модерн, который расположен на крохотном участке размером в 6 соток. Такой пригород не редкость в этом немецком регионе, поэтому подобный проект дома может стать настоящим спасением.

Со стороны улицы дом имеет приватный фасад, отдельно стоящий гараж и кирпичную отделку экстерьера, что выглядит очень традиционно и весьма интересно. А расположен он в уютном пригороде Берлина.

​Вид со стороны улицы

Haus Wannsee, Müllers Büro Müllers Büro Дома в классическом стиле
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Конструкция дома изготовлена из прочного деревянного каркаса (деревянные панели) с вентилируемой облицовкой фасада (деревянные рейки + клинкер). Дом был завершен в 2015 году. Общая площадь дома – около 140 кв. метров. На первом этаже есть пристройка-тамбур, которая позволяет сделать форму здания асимметричным, а ее фасады рифмуются с забором в такой же отделке.

​Планировка дома

Haus Wannsee, Müllers Büro Müllers Büro Дома в классическом стиле
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

На первом этаже дома мы найдем прихожую, ванную комнату, кухню-столовую и гостиную, маленький кабинет и гардероб на входе. На втором этаже нас ждут три спальни, две гардеробные и одна ванная комната, плюс есть маленький кабинет в холле.

Так, площадь в 140 кв. метров была разделена на два этажа в пользу первого – получилось около 80 и 60 квадратов на этаж.

Планировка кухни-столовой

Haus Wannsee, Müllers Büro Müllers Büro Кухня в классическом стиле
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Идеально спланировано место для молодой мамы – кухня с островом, отдельной столовой, кроваткой у окна, креслом в кабинете (в двух шагах вправо, на фотографии ниже) и террасой для прогулок с ребенком на свежем воздухе!

​Гостиная

Haus Wannsee, Müllers Büro Müllers Büro Гостиная в классическом стиле
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Солнечная гостиная на основе нейтральных тонов ощущается оазисом спокойствия. Угловое панорамное остекление с видом на террасу выглядит здесь очень стильно.

Кабинет возле кухни

Haus Wannsee, Müllers Büro Müllers Büro Гостиная в классическом стиле
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Между кухней и гостиной расположен крохотный кабинет с креслом и библиотекой.

​Ванная комната

Haus Wannsee, Müllers Büro Müllers Büro Ванная в классическом стиле
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

А на мансарде среди трех спален мы найдем одну большую ванную комнату, тоже оформленную в стиле модерн.

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​Дизайн интерьера

Haus Wannsee, Müllers Büro Müllers Büro Кухня в классическом стиле
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

В дизайне интерьера был использован стиль модерн не только как самый практичный для малогабаритных пространств, но еще и как самый удобный для загородного дома в целом. Так, лаконичность форм и функциональная эстетика гармонично сливаются в светлом интерьере.

​Стоимость дома

Haus Wannsee, Müllers Büro Müllers Büro Дома в классическом стиле
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Из расчета средней цены каркасного дома «под ключ» (около 18 тысяч рублей за кв. метр), включая сантехнические работы, внутреннюю отделку, окна и двери, но без системы отопления, мы получаем общую стоимость дома площадью 140 кв. метров примерно в 2,5 млн рублей. Еще 0,5 млн рублей мы добавляем на установку системы отопления, канализацию, электрику и различные дополнительные расходы. Еще 0,5 млн рублей – на панорамное остекление, как в этом проекте, и на террасу.

Кабинет в холле

Haus Wannsee, Müllers Büro Müllers Büro Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Прихожая

Haus Wannsee, Müllers Büro Müllers Büro Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

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