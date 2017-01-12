Коттедж в стиле таунхаус за 3,5 млн рублей

Коттедж в стиле современного таунхауса подразумевает узкофасадный формат дома, который, тем не менее, стоит отдельно ото всех на своем собственном участке. Популярны вариации такой планировки в стиле модерн, в оригинальном стиле английских таунхаусов – викторианском и в стиле минимализм.

Студия MÜLLERS BÜRO представляет нам дом в стиле модерн, который расположен на крохотном участке размером в 6 соток. Такой пригород не редкость в этом немецком регионе, поэтому подобный проект дома может стать настоящим спасением.

Со стороны улицы дом имеет приватный фасад, отдельно стоящий гараж и кирпичную отделку экстерьера, что выглядит очень традиционно и весьма интересно. А расположен он в уютном пригороде Берлина.