Коттедж в стиле таунхаус за 3,5 млн рублей

Коттедж в стиле современного таунхауса подразумевает узкофасадный формат дома, который, тем не менее, стоит отдельно ото всех на своем собственном участке. Популярны вариации такой планировки в стиле модерн, в оригинальном стиле английских таунхаусов – викторианском и в стиле минимализм.
Студия MÜLLERS BÜRO представляет нам дом в стиле модерн, который расположен на крохотном участке размером в 6 соток. Такой пригород не редкость в этом немецком регионе, поэтому подобный проект дома может стать настоящим спасением.
Со стороны улицы дом имеет приватный фасад, отдельно стоящий гараж и кирпичную отделку экстерьера, что выглядит очень традиционно и весьма интересно. А расположен он в уютном пригороде Берлина.
Конструкция дома изготовлена из прочного деревянного каркаса (деревянные панели) с вентилируемой облицовкой фасада (деревянные рейки + клинкер). Дом был завершен в 2015 году. Общая площадь дома – около 140 кв. метров. На первом этаже есть пристройка-тамбур, которая позволяет сделать форму здания асимметричным, а ее фасады рифмуются с забором в такой же отделке.
На первом этаже дома мы найдем прихожую, ванную комнату, кухню-столовую и гостиную, маленький кабинет и гардероб на входе. На втором этаже нас ждут три спальни, две гардеробные и одна ванная комната, плюс есть маленький кабинет в холле.
Так, площадь в 140 кв. метров была разделена на два этажа в пользу первого – получилось около 80 и 60 квадратов на этаж.
Идеально спланировано место для молодой мамы – кухня с островом, отдельной столовой, кроваткой у окна, креслом в кабинете (в двух шагах вправо, на фотографии ниже) и террасой для прогулок с ребенком на свежем воздухе!
Солнечная гостиная на основе нейтральных тонов ощущается оазисом спокойствия. Угловое панорамное остекление с видом на террасу выглядит здесь очень стильно.
Между кухней и гостиной расположен крохотный кабинет с креслом и библиотекой.
А на мансарде среди трех спален мы найдем одну большую ванную комнату, тоже оформленную в стиле модерн.
В дизайне интерьера был использован стиль модерн не только как самый практичный для малогабаритных пространств, но еще и как самый удобный для загородного дома в целом. Так, лаконичность форм и функциональная эстетика гармонично сливаются в светлом интерьере.
Из расчета средней цены каркасного дома «под ключ» (около 18 тысяч рублей за кв. метр), включая сантехнические работы, внутреннюю отделку, окна и двери, но без системы отопления, мы получаем общую стоимость дома площадью 140 кв. метров примерно в 2,5 млн рублей. Еще 0,5 млн рублей мы добавляем на установку системы отопления, канализацию, электрику и различные дополнительные расходы. Еще 0,5 млн рублей – на панорамное остекление, как в этом проекте, и на террасу.
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