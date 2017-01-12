Уютный деревянный дом на природе

Деревянный простой домик в красивом месте – мечта многих из нас. Только представьте террасу в окружении сосен с видом на озеро или море, небольшие горы вдали, свой камин и возможность сделать ужин в настоящей печи!
Прекрасная атмосфера такого дома может быть объединена и с современностью. Многие участки за городом могут похвастаться близостью к природе и рельефной местностью вокруг. Попутно заметим, что сейчас дешевле и проще построить деревянный дом на каркасной основе – он получается быстровозводимым, но не менее уютным.
Данные принципы в практичном воплощении деревянного дома используют и архитекторы из студии MÜLLERS BÜRO. Они знают, как дороги их клиентам традиции и определенные образы идеального дома, и помогают реализовать все ваши идеи в одном месте.
Деревянный каркасный дом на сегодняшний день – идеальное решение для строительства собственного дома. Утепление производится исходя из расчетов по климату вашего региона, из тех материалов, что доступны именно у вас, а сам по себе дом строится быстро, без лишних хлопот и пыли. Данный метод строительства давно является основным при возведении частных домов и коттеджей в США, Канаде, Австралии.
Каркасный дом без коммуникаций по цене может начинаться от 16 тысяч рублей за кв. метр. В итоге с отделкой, коммуникациями, отоплением цена обычно поднимется до 25-35 тысяч рублей за кв. метр. А если вы хотите добиться американского лоска и размаха, придется потратить около 40 тысяч рублей за кв. метр, но обычно оно того стоит.
Чтобы построить каркасный деревянный дом самостоятельно, нужны достаточно специфические знания, потому мы лично не советовали бы заниматься этим людям, которые ранее не работали в сфере строительства (именно каркасных домов). Тем не менее, с небольшой помощью от профессионалов это все же возможно.
Еще один интересный факт о каркасном доме – он ощущается по-особенному. Некоторые могут считать эту легкость «холодной», но на самом деле каркасные дома могут быть даже теплее и энергоэффективнее любого блочного с соответствующим бюджетом. Эта легкость сопровождает как внешний облик дома, который очень гибок и пластичен к заимствованиям из любого стиля в архитекторе, так и интерьеры, которые выглядят более современными и аккуратными.
Данный эффект ощутить очень легко – зайдите в блочный дом (который по сути является бетонной пещерой), зайдите в кирпичный (который можно назвать «глиняной норой») и зайдите в каркасный (который больше похож на детский домик на дереве).
Каркасное домостроение популярно в США, Канаде и Австралии благодаря своей универсальности. Чтобы построить такой дом, вам в первую очередь нужно найти проект – в американском стиле, в стиле рустик или кантри, во французском или даже тайском, на ваш вкус. Затем вам нужно заняться бюрократическими деталями строительства и разрешениями, потом найти бригаду строителей, затем – дизайнера интерьера, или наоборот.
В целом, каркасный дом на семью можно построить по цене от 3 до 6 млн рублей. И уже на следующий сезон наслаждаться новым этапом жизни. Если это – ваша мечта, мы искренне желаем вам удачи!
Для тех, кто обожает архитектуру:
— 10 фантастичных современных домов;