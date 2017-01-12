Уютный деревянный дом на природе

Деревянный простой домик в красивом месте – мечта многих из нас. Только представьте террасу в окружении сосен с видом на озеро или море, небольшие горы вдали, свой камин и возможность сделать ужин в настоящей печи!

Прекрасная атмосфера такого дома может быть объединена и с современностью. Многие участки за городом могут похвастаться близостью к природе и рельефной местностью вокруг. Попутно заметим, что сейчас дешевле и проще построить деревянный дом на каркасной основе – он получается быстровозводимым, но не менее уютным.

Данные принципы в практичном воплощении деревянного дома используют и архитекторы из студии MÜLLERS BÜRO. Они знают, как дороги их клиентам традиции и определенные образы идеального дома, и помогают реализовать все ваши идеи в одном месте.