​Из домика в деревне в коттедж для двоих

Греческий стиль в архитектуре и дизайне интерьера очень древний, полностью аутентичный и до сих пор невероятно популярный, благодаря таким курортам, как Санторини. Тем не менее, если мечтать об отдыхе в таком доме в Греции проще простого, то решиться построить такой вместо обычного коттеджа захочет не каждый.
Правда, у такого дома есть масса преимуществ – он построен от и до из экологичных местных материалов, имеет богемную атмосферу, а в разных вариациях отлично подходит и под холодный, и под теплый климат.
Так, студия IBIZA INTERIORS – NEDERLANDSE ARCHITECT IBIZA спроектировала реконструкцию старого островного дома в деревне всего лишь за 80 тысяч евро, что для Ибицы означает очень бюджетное жилье. Самому дому 200 лет, и расположен он в сельской местности. Купить такой под реконструкцию здесь можно за сумму от 5 до 50 тысяч евро.
Так, этот домик имеет площадь в 50 кв. метров – кухню, гостиную, спальню и ванную комнату, а также небольшую террасу. Сам он построен из глиняных блоков руками первого владельца, а сад вокруг состоит из апельсиновых, лимонных, оливковых деревьев и других приятных дополнений к дому.
Сейчас многие пары из Великобритании, Германии, Голландии покупают маленькие дома на островах Средиземного моря и в прибрежной зоне (Франция, Италия, Испания, Турция, Кипр) и реставрируют их под летние домики, дачи и даже под постоянное жилье. Насовсем сюда переезжают только пенсионеры или те, у кого есть постоянный доход (например, от сдачи в аренду квартиры в Лондоне или Москве или от работы через интернет).
Мода на Средиземноморье присутствует и у украинцев, и русских, правда, визовые вопросы открывают простой путь к переезду лишь в Турцию, где в Анталии, Стамбуле и Аланье, по данным статистики, живут уже более 100 тысяч русских (с русским гражданством, люди, которые родились в РФ). Большинство из них купили квартиру в новом (или почти) доме и живут в русском резидентском районе.
Эта шикарная кухня имеет очень модный образ с мраморной столешницей, черными фасадами и оригинальной кирпичной стеной. Молодая пара, что купила этот дом, захотела на несколько лет спрятаться от бурной жизни мегаполиса и отдохнуть где-нибудь в теплом местечке с пляжем и виноградниками.
Раньше на островах люди жили в домах и виллах по 50, 100, максимум, 150 кв. метров. Такой стиль жизни сохранился в Греции, на Сицилии, Корсике и других островах. Тем не менее, побережье уже давно переживает новый расцвет, и в той же Алании (Турция) все уже живут в современных многоэтажках с панорамными видами на море.
Так, удивительным образом молодая пара получила дачу по цене самого обычного домика у них на родине, но при этом – на острове, с новым дизайном, пляжем в 5 минутах езды на велосипеде и всеми современными удобствами.
Многие строят такие дома и для сдачи в аренду туристам, правда, ожидания золотых гор не всегда оправдывают себя. Тем не менее, реконструкция таких вилл всегда смотрится очень вдохновляюще.
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