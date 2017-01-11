​Из домика в деревне в коттедж для двоих

Греческий стиль в архитектуре и дизайне интерьера очень древний, полностью аутентичный и до сих пор невероятно популярный, благодаря таким курортам, как Санторини. Тем не менее, если мечтать об отдыхе в таком доме в Греции проще простого, то решиться построить такой вместо обычного коттеджа захочет не каждый.

Правда, у такого дома есть масса преимуществ – он построен от и до из экологичных местных материалов, имеет богемную атмосферу, а в разных вариациях отлично подходит и под холодный, и под теплый климат.

Так, студия IBIZA INTERIORS – NEDERLANDSE ARCHITECT IBIZA спроектировала реконструкцию старого островного дома в деревне всего лишь за 80 тысяч евро, что для Ибицы означает очень бюджетное жилье. Самому дому 200 лет, и расположен он в сельской местности. Купить такой под реконструкцию здесь можно за сумму от 5 до 50 тысяч евро.