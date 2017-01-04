До и После: Как нужно ремонтировать ванные

Для успеха ремонта в ванной комнате вам нужно найти хорошего специалиста по укладке, правильно выбрать плитку под стиль квартиры и размеры помещения и, конечно же, не забыть про идеи, которые вы всегда хотели воплотить в жизнь.
Как отремонтировать маленькую и темную ванную комнату в городской квартире, чтобы она стала современной, удобной и при этом была красивой? Студия CARLO OMINI ARCHITETTO реализовала подобный проект, который мы и хотим вам показать.
Итак, для дизайна ванной комнаты лучше всего подходит монохромная цветовая гамма, например, бежевая, белая или серо-каменная, особенно популярная в этом сезоне. Плюс к белому и стальному цвету, которые всегда присутствуют в ванной комнате, здесь в дизайне использованы три оттенка – для стен, пола и темно-серой мебели.
Для того, чтобы правильно отремонтировать ванную, нужно еще и уметь экономить, чтобы остались средства на все то, что вам действительно нужно. На примере этой ванной комнаты мы можем рассмотреть 5 способов разумной экономии.
- Не доводите отделку плиткой до самого верха, оставляйте 0,4-0,8 метра штукатурки в сухих зонах (там, где нет душа и ванной).
- Используйте плитку без декора. Иногда кажется, что стандартная плитка по 300-400 рублей с декором будет дешевле брендовой современной за 600 рублей, но это не так! Бордюры и декор, а также сложная укладка съедают много средств!
- Используйте мебель в стиле минимализм. Тумбочка в классическом стиле может стоить очень дорого, тогда как модерн и минимализм отлично подойдут в современный интерьер.
- Откажитесь от ванной чаши (это способ сэкономить не только средства, но и площадь). Купите душевую кабину, которая будет и удобной, и дешевой!
- Не совершайте спонтанные покупки (в один прекрасный день в строительном магазине вам может показаться, что без ершика за 2-4 тысячи рублей ваша ванная не будет достаточно изысканной, это не так!)
- Подготовьте выровненные стены и пол, озаботьтесь установкой душевой кабины и унитазом с функцией биде или унитазом + биде.
- Установите встроенный в стену бачок для унитаза, а может быть, встроенный слив для подвесного унитаза.
- Экономьте на размере, покупайте компактную мебель, но не дешевую, а бизнес-класса, что будет столько же по стоимости, что и самая дешевая, если вы купите что-то габаритное.
- Добавьте встроенные организаторы хранения в ящики (боксы, разделители).
- Добавьте излив для душа с эффектом тропического дождя.
- Используйте подогрев пола, чтобы в ванной всегда было тепло.
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