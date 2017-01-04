До и После: Как нужно ремонтировать ванные

Для того, чтобы правильно отремонтировать ванную, нужно еще и уметь экономить, чтобы остались средства на все то, что вам действительно нужно. На примере этой ванной комнаты мы можем рассмотреть 5 способов разумной экономии.

- Не доводите отделку плиткой до самого верха, оставляйте 0,4-0,8 метра штукатурки в сухих зонах (там, где нет душа и ванной).

- Используйте плитку без декора. Иногда кажется, что стандартная плитка по 300-400 рублей с декором будет дешевле брендовой современной за 600 рублей, но это не так! Бордюры и декор, а также сложная укладка съедают много средств!

- Используйте мебель в стиле минимализм. Тумбочка в классическом стиле может стоить очень дорого, тогда как модерн и минимализм отлично подойдут в современный интерьер.

- Откажитесь от ванной чаши (это способ сэкономить не только средства, но и площадь). Купите душевую кабину, которая будет и удобной, и дешевой!

- Не совершайте спонтанные покупки (в один прекрасный день в строительном магазине вам может показаться, что без ершика за 2-4 тысячи рублей ваша ванная не будет достаточно изысканной, это не так!)