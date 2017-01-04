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До и После: Как нужно ремонтировать ванные

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
CASA P, CARLO OMINI ARCHITETTO CARLO OMINI ARCHITETTO Ванная комната в стиле модерн Серый
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Для успеха ремонта в ванной комнате вам нужно найти хорошего специалиста по укладке, правильно выбрать плитку под стиль квартиры и размеры помещения и, конечно же, не забыть про идеи, которые вы всегда хотели воплотить в жизнь.

Как отремонтировать маленькую и темную ванную комнату в городской квартире, чтобы она стала современной, удобной и при этом была красивой? Студия CARLO OMINI ARCHITETTO реализовала подобный проект, который мы и хотим вам показать.

До и После: Правило 3 оттенков

CASA P, CARLO OMINI ARCHITETTO CARLO OMINI ARCHITETTO Ванная комната в стиле модерн Серый
CARLO OMINI ARCHITETTO

CARLO OMINI ARCHITETTO
CARLO OMINI ARCHITETTO
CARLO OMINI ARCHITETTO

Итак, для дизайна ванной комнаты лучше всего подходит монохромная цветовая гамма, например, бежевая, белая или серо-каменная, особенно популярная в этом сезоне. Плюс к белому и стальному цвету, которые всегда присутствуют в ванной комнате, здесь в дизайне использованы три оттенка – для стен, пола и темно-серой мебели.

​Как сэкономить: 5 советов

CASA P, CARLO OMINI ARCHITETTO CARLO OMINI ARCHITETTO Ванная комната в стиле модерн Серый
CARLO OMINI ARCHITETTO

CARLO OMINI ARCHITETTO
CARLO OMINI ARCHITETTO
CARLO OMINI ARCHITETTO

Для того, чтобы правильно отремонтировать ванную, нужно еще и уметь экономить, чтобы остались средства на все то, что вам действительно нужно. На примере этой ванной комнаты мы можем рассмотреть 5 способов разумной экономии.

- Не доводите отделку плиткой до самого верха, оставляйте 0,4-0,8 метра штукатурки в сухих зонах (там, где нет душа и ванной).

- Используйте плитку без декора. Иногда кажется, что стандартная плитка по 300-400 рублей с декором будет дешевле брендовой современной за 600 рублей, но это не так! Бордюры и декор, а также сложная укладка съедают много средств!

- Используйте мебель в стиле минимализм. Тумбочка в классическом стиле может стоить очень дорого, тогда  как модерн и минимализм отлично подойдут в современный интерьер.

- Откажитесь от ванной чаши (это способ сэкономить не только средства, но и площадь). Купите душевую кабину, которая будет и удобной, и дешевой!

- Не совершайте спонтанные покупки (в один прекрасный день в строительном магазине вам может показаться, что без ершика за 2-4 тысячи рублей ваша ванная не будет достаточно изысканной, это не так!)

​Как сделать ванную современной

CASA P, CARLO OMINI ARCHITETTO CARLO OMINI ARCHITETTO Ванная комната в стиле модерн Серый
CARLO OMINI ARCHITETTO

CARLO OMINI ARCHITETTO
CARLO OMINI ARCHITETTO
CARLO OMINI ARCHITETTO

- Подготовьте выровненные стены и пол, озаботьтесь установкой душевой кабины и унитазом с функцией биде или унитазом + биде.

- Установите встроенный в стену бачок для унитаза, а может быть, встроенный слив для подвесного унитаза.

- Экономьте на размере, покупайте компактную мебель, но не дешевую, а бизнес-класса, что будет столько же по стоимости, что и самая дешевая, если вы купите что-то габаритное.

- Добавьте встроенные организаторы хранения в ящики (боксы, разделители).

- Добавьте излив для душа с эффектом тропического дождя.

- Используйте подогрев пола, чтобы в ванной всегда было тепло.

Вид от окна

CASA P, CARLO OMINI ARCHITETTO CARLO OMINI ARCHITETTO Ванная комната в стиле модерн Серый
CARLO OMINI ARCHITETTO

CARLO OMINI ARCHITETTO
CARLO OMINI ARCHITETTO
CARLO OMINI ARCHITETTO

Раковина

CASA P, CARLO OMINI ARCHITETTO CARLO OMINI ARCHITETTO Ванная комната в стиле модерн Серый
CARLO OMINI ARCHITETTO

CARLO OMINI ARCHITETTO
CARLO OMINI ARCHITETTO
CARLO OMINI ARCHITETTO

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