До и После: Из старого бассейна в оазис!

Такой бассейн сможете сделать и вы! Потрясающее решение от настоящих мастеров своего дела стоит очень дешево, а выглядит просто тропически волшебно! Давайте рассмотрим реконструкцию этого бассейна все вместе и увидим, что все может быть гораздо проще, чем кажется на первый взгляд!

Студия Diaz Pools представила нам на обозрение одну из своих работ по превращению старого бетонного бассейна в настоящий оазис! Кроме всего прочего, к бассейну была добавлена лестница, сложенная из маленьких блоков, зацементированная и оформленная как и весь бассейн.

Мозаика имитирована с помощью ПВХ-пленки, которая на сегодняшний день является самым бюджетным вариантом для отделки бассейна. Данный тип отделки еще и один из самых эффектных заменителей оригинальной мозаики, которая порой стоит очень дорого.