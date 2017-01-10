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До и После: Из старого бассейна в оазис!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Renovación de piscina con sistema de lámina armada de PVC, Diaz Pools Diaz Pools
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Такой бассейн сможете сделать и вы! Потрясающее решение от настоящих мастеров своего дела стоит очень дешево, а выглядит просто тропически волшебно! Давайте рассмотрим реконструкцию этого бассейна все вместе и увидим, что все может быть гораздо проще, чем кажется на первый взгляд!

Студия Diaz Pools представила нам на обозрение одну из своих работ по превращению старого бетонного бассейна в настоящий оазис! Кроме всего прочего, к бассейну была добавлена лестница, сложенная из маленьких блоков, зацементированная и оформленная как и весь бассейн.

Мозаика имитирована с помощью ПВХ-пленки, которая на сегодняшний день является самым бюджетным вариантом для отделки бассейна. Данный тип отделки еще и один из самых эффектных заменителей оригинальной мозаики, которая порой стоит очень дорого.

​До: подготовка

Renovación de piscina con sistema de lámina armada de PVC, Diaz Pools Diaz Pools
Diaz Pools

Diaz Pools
Diaz Pools
Diaz Pools

Очистка бассейна в процессе подготовки не требовалась, так как здесь еще будут проводиться цементные работы. Первый ряд блоков уже выстроен. Это – новый фундамент для лестницы в бассейн.

​В процессе: замена технического оснащения

Renovación de piscina con sistema de lámina armada de PVC, Diaz Pools Diaz Pools
Diaz Pools

Diaz Pools
Diaz Pools
Diaz Pools

Хлоргенератор и моторчик установлены новые, как и интересные светильники для бассейна, встроенные прямо в его каркас, на фотографии выше.

​Кладка: новые ступени

Renovación de piscina con sistema de lámina armada de PVC, Diaz Pools Diaz Pools
Diaz Pools

Diaz Pools
Diaz Pools
Diaz Pools

Вы наверняка удивитесь, как эти ступени будут выглядеть в будущем! Сплошная элегантность!

​Цементирование ступеней

Renovación de piscina con sistema de lámina armada de PVC, Diaz Pools Diaz Pools
Diaz Pools

Diaz Pools
Diaz Pools
Diaz Pools

Здесь они стали на порядок более лаконичными, но это еще далеко не все!

​Пленка ПВХ

Renovación de piscina con sistema de lámina armada de PVC, Diaz Pools Diaz Pools
Diaz Pools

Diaz Pools
Diaz Pools
Diaz Pools

Настоящее спасение для бюджетных бетонных или старых бассейнов – пленка ПВХ с эффектом мозаики. Она продается во многих специализированных (по саду, ландшафту) магазинах и может имитировать различную по цвету мозаику.

​Монтаж ПВХ-пленки

Renovación de piscina con sistema de lámina armada de PVC, Diaz Pools Diaz Pools
Diaz Pools

Diaz Pools
Diaz Pools
Diaz Pools

Обклеить ею весь бассейн может даже непрофессионал после пары часов практики и ошибок! Но некоторое спецоборудование все-таки потребуется.

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​В процессе: почти готово

Renovación de piscina con sistema de lámina armada de PVC, Diaz Pools Diaz Pools
Diaz Pools

Diaz Pools
Diaz Pools
Diaz Pools

Так выглядит заново созданный бассейн еще без воды!

​Ровно и гладко

Renovación de piscina con sistema de lámina armada de PVC, Diaz Pools Diaz Pools
Diaz Pools

Diaz Pools
Diaz Pools
Diaz Pools

Чтобы идеальным образом обклеить бассейн пленкой, нужна сноровка и большой опыт работы, особенно это касается бассейнов с неровными стенами.

​С водой: блеск и глянец!

Renovación de piscina con sistema de lámina armada de PVC, Diaz Pools Diaz Pools
Diaz Pools

Diaz Pools
Diaz Pools
Diaz Pools

Под водой пленку ПВХ нельзя на глаз отличить от настоящей мозаики! При этом она не бьется, на ней не появляются сколы, ее можно легко и достаточно дешево заменить при износе!

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