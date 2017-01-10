До и После: Из старого бассейна в оазис!

Такой бассейн сможете сделать и вы! Потрясающее решение от настоящих мастеров своего дела стоит очень дешево, а выглядит просто тропически волшебно! Давайте рассмотрим реконструкцию этого бассейна все вместе и увидим, что все может быть гораздо проще, чем кажется на первый взгляд!
Студия Diaz Pools представила нам на обозрение одну из своих работ по превращению старого бетонного бассейна в настоящий оазис! Кроме всего прочего, к бассейну была добавлена лестница, сложенная из маленьких блоков, зацементированная и оформленная как и весь бассейн.
Мозаика имитирована с помощью ПВХ-пленки, которая на сегодняшний день является самым бюджетным вариантом для отделки бассейна. Данный тип отделки еще и один из самых эффектных заменителей оригинальной мозаики, которая порой стоит очень дорого.
Очистка бассейна в процессе подготовки не требовалась, так как здесь еще будут проводиться цементные работы. Первый ряд блоков уже выстроен. Это – новый фундамент для лестницы в бассейн.
Хлоргенератор и моторчик установлены новые, как и интересные светильники для бассейна, встроенные прямо в его каркас, на фотографии выше.
Вы наверняка удивитесь, как эти ступени будут выглядеть в будущем! Сплошная элегантность!
Здесь они стали на порядок более лаконичными, но это еще далеко не все!
Настоящее спасение для бюджетных бетонных или старых бассейнов – пленка ПВХ с эффектом мозаики. Она продается во многих специализированных (по саду, ландшафту) магазинах и может имитировать различную по цвету мозаику.
Обклеить ею весь бассейн может даже непрофессионал после пары часов практики и ошибок! Но некоторое спецоборудование все-таки потребуется.
Так выглядит заново созданный бассейн еще без воды!
Чтобы идеальным образом обклеить бассейн пленкой, нужна сноровка и большой опыт работы, особенно это касается бассейнов с неровными стенами.
Под водой пленку ПВХ нельзя на глаз отличить от настоящей мозаики! При этом она не бьется, на ней не появляются сколы, ее можно легко и достаточно дешево заменить при износе!
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