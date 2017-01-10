До и После: Ремонт старого бунгало

Студия ELVARQUITECTOS имеет большой опыт в реконструкции старых и маленьких блочных домов. В Аргентине и по всей Латинской Америке таких великое множество – они построены в 60-х и 70-х годах огромными кварталами, а сейчас находятся в запустении и требуют реконструкции.

Эти дома, как правило, имеют площадь от 55 до 85 кв. метров, от 2 до 4-х спален, ленточный фундамент, ширину стен в один блок, простые окна и дверь на улицу прямо из гостиной. Все они построены по похожим проектам (с небольшими исключениями) и имеют ультра-узкий фасад.

Бюджет на реконструкцию такого дома должен быть, минимум, 1 млн рублей, так как требуют внимания и коммуникации, и кровля, а не только отделка и декор. Например, кровля нуждается в новой заливе битумом, а весь дом – в обработке от мха, так как слишком долго о нем не заботились должным образом.