До и После: Ремонт старого бунгало

Студия ELVARQUITECTOS имеет большой опыт в реконструкции старых и маленьких блочных домов. В Аргентине и по всей Латинской Америке таких великое множество – они построены в 60-х и 70-х годах огромными кварталами, а сейчас находятся в запустении и требуют реконструкции.
Эти дома, как правило, имеют площадь от 55 до 85 кв. метров, от 2 до 4-х спален, ленточный фундамент, ширину стен в один блок, простые окна и дверь на улицу прямо из гостиной. Все они построены по похожим проектам (с небольшими исключениями) и имеют ультра-узкий фасад.
Бюджет на реконструкцию такого дома должен быть, минимум, 1 млн рублей, так как требуют внимания и коммуникации, и кровля, а не только отделка и декор. Например, кровля нуждается в новой заливе битумом, а весь дом – в обработке от мха, так как слишком долго о нем не заботились должным образом.
Для той семьи, что въехала сюда на заре 60-х, их дом был их маленьким раем, воплощением американской мечты на другом континенте. Правда, для нового поколения он выглядит не так радужно.
Новая отделка фасадов и панорамное остекление пошло этому дому явно на пользу. Его внешний облик стал больше напоминать немецкие проекты, пусть и в нестандартной асимметричной манере.
В отделке помещений тоже были произведены кардинальные перемены, включая перепланировку и снос некоторых перегородок. Так, кухня и гостиная стали единым целым, ванная получила шикарную отделку и душевую нишу с окном.
У кухни есть отдельный выход на задний дворик с мощением, что позволяет летом организовать столовую зону под открытым небом. Аргентина – гораздо более холодная страна, чем кажется рядовому европейцу, здесь тоже есть зима, а в некоторых регионах даже со снегом.
Дизайн кухни выполнен в стиле модерн и имеет отдельную, на аргентинский манер, кладовую слева от холодильника. В целом комната достаточно просторная и солнечная из-за новых больших окон. Черно-белая цветовая гамма внесла гармонию и подарила современный облик кухне в старом доме, а четкие лаконичные линии способствовали созданию сдержанного образа кухни 21-ого века.
Иногда даже просто свежая краска способна много изменить в облике дома. Нейтральные серые оттенки очень хорошо подходят для ремонта старого пригородного дома, особенно если раньше он был ярким.
Так, благодаря специалистам homify этот дом получил новую жизнь, а семья обрела более дешевое место для жизни в выбранном районе, тогда как новый дом такого же формата обычно стоит дороже.
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