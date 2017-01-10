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Минимализм за каменными стенами

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
CASA RM_PÓVOA DE VARZIM_2013, PFS-arquitectura PFS-arquitectura Дома в стиле минимализм
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О том, каким может быть модерн, если ему добавить южного шарма, мы узнаем на примере проекта от студии PFS-ARQUITECTURA из этой Книги Идей.

В основе этого проекта – простая прямоугольная форма дома, к ней были добавлены террасы и балконы, а отделка комбинированных фасадов представлена простой штукатуркой и натуральным(!) камнем.

​Вид со стороны заднего дворика

CASA RM_PÓVOA DE VARZIM_2013, PFS-arquitectura PFS-arquitectura Дома в стиле минимализм
PFS-arquitectura

PFS-arquitectura
PFS-arquitectura
PFS-arquitectura

Этот дом призван стать современным и практичным местом для жизни молодой семьи с двумя детьми. Двери-слайдеры в пол позволяют летом наслаждаться атмосферой райского сада, а зимой – в полной безопасности от капризов природы наблюдать за снегом и дождем.

​Натуральный камень для отделки

CASA RM_PÓVOA DE VARZIM_2013, PFS-arquitectura PFS-arquitectura Дома в стиле минимализм
PFS-arquitectura

PFS-arquitectura
PFS-arquitectura
PFS-arquitectura

Отделка натуральным камнем стоит гораздо больше, чем декоративным, но оба варианта отлично подходят для дизайна фасадов загородного дома.

​Панорамное остекление

CASA RM_PÓVOA DE VARZIM_2013, PFS-arquitectura PFS-arquitectura Дома в стиле минимализм
PFS-arquitectura

PFS-arquitectura
PFS-arquitectura
PFS-arquitectura

Панорамному остеклению в этом проекте отданы особенные ниши. В гостиной мы найдем квадратный модуль от пола до потолка, наверху в спальне – узкий прямоугольный, а в другой спальне и столовой – стандартный широкоформатный (панорамный) формат.

​Гостевой домик

CASA RM_PÓVOA DE VARZIM_2013, PFS-arquitectura PFS-arquitectura Гараж в стиле минимализм
PFS-arquitectura

PFS-arquitectura
PFS-arquitectura
PFS-arquitectura

Шикарный гостевой домик имеет как комнату для гостей, так и большую гостиную, которая по совместительству является паркингом для электромобиля.

​Отделка в интерьере

CASA RM_PÓVOA DE VARZIM_2013, PFS-arquitectura PFS-arquitectura Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
PFS-arquitectura

PFS-arquitectura
PFS-arquitectura
PFS-arquitectura

Керамическая плитка под бетон удивительным образом подходит под этот трендовый проект минималистичного загородного дома. Кроме нее в отделке интерьеров притягивают внимание реечные декоративные панели, отделка деревянными панелями стен и панорамное остекление в пол. В спальнях мы найдем отделку пола под дерево, в ванных комнатах – керамогранит под белый мрамор.

​Кухня с островом

CASA RM_PÓVOA DE VARZIM_2013, PFS-arquitectura PFS-arquitectura Кухня в стиле минимализм
PFS-arquitectura

PFS-arquitectura
PFS-arquitectura
PFS-arquitectura

Удивительная кухня с островом, что объединяет в себе характерные признаки стилей модерн, индастриал и минимализм, смотрится шикарно в этой комнате с панорамным остеклением и выходом на террасу.

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​Консольная лестница

CASA RM_PÓVOA DE VARZIM_2013, PFS-arquitectura PFS-arquitectura Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
PFS-arquitectura

PFS-arquitectura
PFS-arquitectura
PFS-arquitectura

Не менее роскошная консольная лестница имеет деревянные ступени и прозрачные экраны безопасности.

​Главная спальня

CASA RM_PÓVOA DE VARZIM_2013, PFS-arquitectura PFS-arquitectura Ванная комната в стиле минимализм
PFS-arquitectura

PFS-arquitectura
PFS-arquitectura
PFS-arquitectura

Самая большая спальня в доме является мастер-сьютом с двумя гардеробными и ванной комнатой за стеклянной дверью-слайдером. Здесь интерьер изобилует оттенками белого и несколькими акцентами дерева.

​Подсветка для кровати

CASA RM_PÓVOA DE VARZIM_2013, PFS-arquitectura PFS-arquitectura Спальня в стиле минимализм
PFS-arquitectura

PFS-arquitectura
PFS-arquitectura
PFS-arquitectura

Современная мебель для спальни в стиле модерн поражает своей функциональностью. Здесь есть встроенные в изголовье над тумбочкой розетки и выключатели, подсветка различных частей кровати и идеальный (вплоть до сантиметра) формат под заказ.

​Ванная комната

CASA RM_PÓVOA DE VARZIM_2013, PFS-arquitectura PFS-arquitectura Ванная комната в стиле минимализм
PFS-arquitectura

PFS-arquitectura
PFS-arquitectura
PFS-arquitectura

В главной ванной комнате керамогранит мод мрамор отлично смотрится с современной сантехникой и керамической мебелью. Обратите внимание на крнструкцию этой модной раковины, она имеет весьма необычный линейный слив. Встроенные сливы и изливы для раковины, унитаза и душа подчеркивают акцент на минималистичность в дизайне интерьера этого проекта.

​Гостевая туалетная комната

CASA RM_PÓVOA DE VARZIM_2013, PFS-arquitectura PFS-arquitectura Ванная комната в стиле минимализм
PFS-arquitectura

PFS-arquitectura
PFS-arquitectura
PFS-arquitectura

В дизайне маленькой гостевой туалетной комнаты использована раковина другой модели, но от той же фирмы, зеркальная отделка стены и встроенные сливы и изливы, как в главных ванных комнатах.

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