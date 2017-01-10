Минимализм за каменными стенами

О том, каким может быть модерн, если ему добавить южного шарма, мы узнаем на примере проекта от студии PFS-ARQUITECTURA из этой Книги Идей.

В основе этого проекта – простая прямоугольная форма дома, к ней были добавлены террасы и балконы, а отделка комбинированных фасадов представлена простой штукатуркой и натуральным(!) камнем.