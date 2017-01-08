Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Идеи зеленого дизайна на современной кухне

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
APARTAMENTO 400m2 - AV BOA VIAGEM - RECIFE/PE, ROMERO DUARTE & ARQUITETOS ROMERO DUARTE & ARQUITETOS Кухня в стиле модерн
Loading admin actions …

Любите цветы и растения? Хотите расположить на кухне маленький зимний садик? Тогда давайте посмотрим, какие варианты дизайна с помощью растений доступны владельцам современных кухонь различных стилей.

​Зеленый дизайн в стиле модерн

Cozinha Capoeiras - Florianópolis / SC, Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa Кухня в стиле модерн Коричневый
Ponta Cabeça – Arquitetura Criativa

Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa
Ponta Cabeça – Arquitetura Criativa
Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa

Среди дизайна растениями в современном интерьере можно выделить три важных стиля. Первый вид современный – он обычно представлен однотонными горшками и плошками из пластика, растения в них часто имеют геометричную форму и чаще являются декоративнолиственными, суккулентами, папоротниками.

Средиземноморский акцент

CASA DECOR 2016 - COCINAS, Kalaspy Kalaspy Кухня в стиле модерн
Kalaspy

Kalaspy
Kalaspy
Kalaspy

Второй вариант – средиземноморский, с глиняными горшками, которые соседствует с атмосферой прованса с его разноцветными горшками и растительными узорами. Данный стиль подходит под интерьеры в стиле кантри, иногда рустик, в средиземноморский стиль и использует цветущие растения.

​Параметрика и биодизайн

APARTAMENTO 400m2 - AV BOA VIAGEM - RECIFE/PE, ROMERO DUARTE & ARQUITETOS ROMERO DUARTE & ARQUITETOS Кухня в стиле модерн
ROMERO DUARTE &amp; ARQUITETOS

ROMERO DUARTE & ARQUITETOS
ROMERO DUARTE &amp; ARQUITETOS
ROMERO DUARTE & ARQUITETOS

Третий стиль – это эко-дизайн, который помогает эффектно выращивать собственную зелень, даже овощи и пряные травы (укроп, петрушку, базилик, даже помидоры и красный перец, лаванду и т.п.). Он обычно представлен современными контейнерами в стиле параметрика и модерн с толстыми или тонкими стенками, глянцевыми горшками с интересной геометричной формой.

​Акценты на черно-белой кухне

CASA OLIVOS, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos Кухня в стиле модерн
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

Для кухни нейтрального оттенка, в монохромной палитре или черно-белом варианте некоторые зеленые акценты в виде живых растений могут быть шикарным решением. Кроме того, отлично смотрятся как заметные фокусные точки орхидея, монстера, фикус.

​Дизайн папоротниками

CASA DECOR 2016 - COCINAS, Kalaspy Kalaspy Кухня в стиле модерн
Kalaspy

Kalaspy
Kalaspy
Kalaspy

На кухне в стиле минимализм и модерн будут уместны папоротники и любые ампельные (со свисающими стеблями). Также сюда отлично подойдут засухоустойчивые растения с интересной формой листьев, например, как у юкки.

​На полочках

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Открытые полочки на кухне – это идеальное место для того, чтобы выращивать почвопокровные, суккуленты, растения, которым нравится тень (тенелюбивые сорта).

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​В линеечку

Apartamento do Homem Moderno - Morar Mais por Menos Vitoria 2015, Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados Кухня в стиле модерн
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados

Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados

Если вы боитесь переусердствовать с зеленым дизайном на современной кухне, купите три растения одинакового типа (можно с разным оттенком листвы) и поставьте их в ряд.

​Какие стили кухни подходят к зеленому дизайну

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores Кухня в тропическом стиле
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

Лучше всего растения смотрятся на кухне в стиле модерн и минимализм, если они акцентные, геометричные, тропические или засухоустойчивые (из теплого климата, например, акцентные бугенвиллия или жасмин).

В стилях рустик, кантри и шале растения тоже встречаются очень часто, как и в еще одном стиле в теплой цветовой палитре – средиземноморском. Правда, именно здесь стоит быть с их использованием особенно осторожными – ведь, как правило, такой интерьер уже содержит множество мелких деталей.

​Фитодизайн

homify Кухни в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Фитостены – сплошные или скомбинированные из нескольких контейнеров – отлично подходят для кухни в стиле модерн, минимализм, параметрика или футуристика.

​Засушенные растения

Дача 180м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Кухня в стиле кантри
Tatiana Ivanova Design

Дача 180м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

Тогда как для традиционных стилей кантри и рустик есть еще один вариант – засушенные растения, которые будут стоять в вазах на протяжение всей зимы.

​Свежие цветы

Классическая веранда и кухня экстра-класса, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Кухня в классическом стиле
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Классическая веранда и кухня экстра-класса

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

Даже если вы огромный поклонник горшечных растений или своего сада, ничто не заменит красивый букет из роз, гербер или ирисов прямо на обеденном столе. Украшайте живыми ароматами стол почаще (не менее 10-20 раз за весь летний сезон), и вы увидите, насколько сильно данная традиция влияет на атмосферу на кухне!

Для тех, кто обожает архитектуру:

— Стройка с homify;

— 10 фантастичных современных домов;

— Все проекты домов homify.

10 бюджетных пристроек к дому
А вам какая кухня понравилась больше всего?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо