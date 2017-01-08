Идеи зеленого дизайна на современной кухне

Лучше всего растения смотрятся на кухне в стиле модерн и минимализм, если они акцентные, геометричные, тропические или засухоустойчивые (из теплого климата, например, акцентные бугенвиллия или жасмин).

В стилях рустик, кантри и шале растения тоже встречаются очень часто, как и в еще одном стиле в теплой цветовой палитре – средиземноморском. Правда, именно здесь стоит быть с их использованием особенно осторожными – ведь, как правило, такой интерьер уже содержит множество мелких деталей.