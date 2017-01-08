Идеи зеленого дизайна на современной кухне

Любите цветы и растения? Хотите расположить на кухне маленький зимний садик? Тогда давайте посмотрим, какие варианты дизайна с помощью растений доступны владельцам современных кухонь различных стилей.
Среди дизайна растениями в современном интерьере можно выделить три важных стиля. Первый вид современный – он обычно представлен однотонными горшками и плошками из пластика, растения в них часто имеют геометричную форму и чаще являются декоративнолиственными, суккулентами, папоротниками.
Второй вариант – средиземноморский, с глиняными горшками, которые соседствует с атмосферой прованса с его разноцветными горшками и растительными узорами. Данный стиль подходит под интерьеры в стиле кантри, иногда рустик, в средиземноморский стиль и использует цветущие растения.
Третий стиль – это эко-дизайн, который помогает эффектно выращивать собственную зелень, даже овощи и пряные травы (укроп, петрушку, базилик, даже помидоры и красный перец, лаванду и т.п.). Он обычно представлен современными контейнерами в стиле параметрика и модерн с толстыми или тонкими стенками, глянцевыми горшками с интересной геометричной формой.
Для кухни нейтрального оттенка, в монохромной палитре или черно-белом варианте некоторые зеленые акценты в виде живых растений могут быть шикарным решением. Кроме того, отлично смотрятся как заметные фокусные точки орхидея, монстера, фикус.
На кухне в стиле минимализм и модерн будут уместны папоротники и любые ампельные (со свисающими стеблями). Также сюда отлично подойдут засухоустойчивые растения с интересной формой листьев, например, как у юкки.
Открытые полочки на кухне – это идеальное место для того, чтобы выращивать почвопокровные, суккуленты, растения, которым нравится тень (тенелюбивые сорта).
Если вы боитесь переусердствовать с зеленым дизайном на современной кухне, купите три растения одинакового типа (можно с разным оттенком листвы) и поставьте их в ряд.
Лучше всего растения смотрятся на кухне в стиле модерн и минимализм, если они акцентные, геометричные, тропические или засухоустойчивые (из теплого климата, например, акцентные бугенвиллия или жасмин).
В стилях рустик, кантри и шале растения тоже встречаются очень часто, как и в еще одном стиле в теплой цветовой палитре – средиземноморском. Правда, именно здесь стоит быть с их использованием особенно осторожными – ведь, как правило, такой интерьер уже содержит множество мелких деталей.
Фитостены – сплошные или скомбинированные из нескольких контейнеров – отлично подходят для кухни в стиле модерн, минимализм, параметрика или футуристика.
Тогда как для традиционных стилей кантри и рустик есть еще один вариант – засушенные растения, которые будут стоять в вазах на протяжение всей зимы.
Даже если вы огромный поклонник горшечных растений или своего сада, ничто не заменит красивый букет из роз, гербер или ирисов прямо на обеденном столе. Украшайте живыми ароматами стол почаще (не менее 10-20 раз за весь летний сезон), и вы увидите, насколько сильно данная традиция влияет на атмосферу на кухне!
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